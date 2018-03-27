Госдепартамент выразил соболезнования родственникам погибших при пожаре в Кемерове
Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт выразила соболезнования семьям жертв трагедии в Кемерово, где в результате пожара в торговом центре «зимняя Вишня» погибло 64 человека. «Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям жертв трагедии в Кемерово. Наши мысли с людьми из России в это печальное время», - написала она на своей странице в Twitter. Ранее аналогичное заявление сделал Белый дом. Соболезнования родным погибших выразил и посол США в России Джон Хантсман в интервью «Коммерсанту».
26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Хантсман пояснил, что решение о вводе санкций в отношении России было принято многими странами, а «время объявления о подобных решениях всегда сложно скоординировать из-за большого числа участников». Так он отреагировал на упрек в том, что время объявление о высылке российских дипломатов на фоне траура по погибшим в Кемерово было выбрано не удачно.