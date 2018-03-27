Госдепартамент выразил соболезнования родственникам погибших при пожаре в Кемерове

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Путин не считает уместным связывать трагедию в Кемерове с реформой проверок бизнеса

Налоговые каникулы не освобождают частных предпринимателей от обязанности соблюдать безопасность при оказании услуг населению. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово по ликвидации последствий пожара в торговом центре «Зимняя Вишня». «Каникулы это каникулы, к безопасности это не относится. Причем здесь налоговые каникулы?», - приводит его слова ТАСС.

Как ранее сообщалось, последняя проверка «Зимней Вишни» должна была проводиться в 2016 г., но из-за надзорных каникул для малого бизнеса этого не произошло. Об этом заявлял главный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев. Кемеровский инцидент может поставить под угрозу реформу контрольно-надзорной деятельности, говорили «Ведомостям» два федеральных чиновника. «Будем делать серьезные выводы после детального анализа происшедшего», – предупреждал накануне министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, курирующий реформу.

В начале совещания Путин назвал одной из причин трагедии разгильдяйство. «Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей, из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», - заявил он.

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину президент поручил дать правовую оценку действиям «каждого должностного лица», причастного к трагедии. «Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут», - резюмировал Путин.

По официальным данным, в результате пожара в ТЦ погибли 64 человека, 53 – пострадали, в больницах остаются 15 из них.