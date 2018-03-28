Тема дня: Траур в России
Трагедия в Кемерове показала неспособность местной власти говорить с людьми
15 материалов по теме
Трагедия в Кемерове показала неспособность местной власти говорить с людьми 23:46А вот реакция Кремля была верной, но запоздалой, считают эксперты
Кого объединяет трагедия 00:03
Редакция «Ведомостей» скорбит по жертвам трагедии в Кемерове 00:02
Москвичи зажгли сотни свечей в память о погибших в «Зимней вишне» 20:34
Совладелец «Зимней вишни»: есть версия поджога в детской комнате 16:16
Все материалы по теме
Новости
Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о нецелевом использовании бюджета МЧС на 1,74 млрд рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Экс-директор департамента развития МЧС Александр Томашов находится в сизо по обвинению в нецелевом использовании более 1,74 млрд руб. из бюджета. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 285.1 УК РФ - нецелевое использование бюджетных средств, совершенное в особо крупном размере. Следствие заподозрило Томашова в попытке повлиять на расследование этого дела. Он будет находиться под стражей до 22 апреля.

Расследование началось в ноябре 2017 г. по факту неисполнения контрактов МЧС на поставку самолетов-амфибий Бе-200 Таганрогским авиационным НПО имени Бериева для нужд ведомства. Выяснилось, что на выделенные средства была закуплена другая пожарная техника, в частности, автомобили и вертолеты Ми-8. На допросах Томашов заявлял, что к невыполненным контрактам он не имеет отношения. По его словам, перенаправление средств обсуждалось на заседании коллегии МЧС которое состоялось за 4 месяца до его назначения, в феврале 2016 г. Собеседники издания отмечают, что Томашов знал об уголовном деле на протяжении трех месяцев, но ничего в связи с этим не предпринял.

Адвокат Томашова его вину отрицает.

Ранее в рамках этого дела оперативники задержали экс-главу финансово-экономического департамента МЧС Раиса Ахмадеева. После дачи показаний он был отпущен под домашний арест. Не исключено, что его показания стали причиной задержания Томашова.

Бизнес
Новости

Российские онлайн-ритейлеры предложили проверять на границе детские товары из-за рубежа

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила Федеральной таможенной службе ввести дополнительные требования к пересылке детских товаров, пишет «Коммерсантъ». Проверку сертификатов безопасности товаров, поступающих от зарубежных онлайн-ритейлеров, предлагается организовать прямо на границе. Пока в порядке эксперимента. При отсутствии сертификата товар должен быть возвращен продавцу.

На российском рынке практически все детские товары обязательно сертифицированы, чего нельзя сказать о товарах, поступающих из-за рубежа. Президент АКИТ Алексей Федоров подчеркнул, что 90% этих товаров импортируются из Китая, где также не проходят проверку. Ранее Ассоциация предъявляла претензии к продавцам, реализовавшим на российском рынке детскую посуду из меламина. Российских продавцов за это ждал бы штраф до 300 000 руб.

Инициатива АКИТ вошла в концепцию противодействия незаконному обороту товаров для детей на рынке стран—членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при помощи интернет-торговли. В ФТС документ уже рассмотрели, следует из письма начальника управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергея Шкляева в Минпромторг. Предлагаемый АКИТ механизм будет вынесен на рассмотрение рабочей группы Евразийской экономической комиссии.

Таможенники считают, что подтверждать соответствие детских товаров нужно в форме сертификации, отмечается в письме. Оценкой соответствия должны заниматься аккредитованные структуры и испытательные лаборатории.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Госдепартамент сравнил Россию с «чудовищем из морских глубин»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Даже после высылки 60 российских дипломатов Вашингтон не может быть уверен в безопасности промежуточных выборов в конгресс в 2018 г. Это следует из ответа официального представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт на вопрос журналиста в ходе регулярного брифинга. Стенограмма брифинга опубликована на сайте ведомства.

«Мы не можем сказать, что выборы в США станут безопаснее. У России длинные руки, у России много щупалец. Мы допускаем, что они будут и впредь проявлять интерес к нашим выборам, а также к выборам во многих других странах… Это чудовище из морских глубин», — заявила Науэрт. Она подчеркнула, что это видно на примере Мексики, а также Франции и других европейских стран.

Ранее обеспокоенность планами России оказать влияние на промежуточные выборы в конгресс США в 2018 г. выражали президент США Дональд Трамп и директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

Решение о высылке 60 российских дипломатов Вашингтон принял в поддержку позиции Великобритании, обвиняющей Москву в отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом. Москва обвинения отрицает.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Калашников» приобретает 60% разработчика «Буранов»

ТАСС / Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Корпорация «Ростех» полностью выйдет из капитала НПО «Молния», разработчика космических аппаратов «Буран». Принадлежащие ей сейчас 60% НПО приобретет концерн «Калашников», сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя «Ростеха» Александра Назарова. По его словам, сделку планируется завершить до конца апреля, этого года.

Назаров уточнил, что сейчас стороны проводят «необходимые корпоративные мероприятия для заключения сделки». Представитель «Калашникова» подтвердил, что завершить сделку планируется в течение месяца.

«Калашников» заинтересован в дорабатываемых «Молнией» автономных высотных скоростных ракетах-мишенях «Стриж» и «Армавир», которые в ходе учений имитируют крылатые ракеты противника на высоте от 300 – 18 000 м. Их получение предполагает стратегия развития до 2025 г

Ранее президент Владимир Путин поставил задачу по недопущению банкротства «Молнии». В предбанкротном состоянии предприятие находилось в 2010 г. План по стабилизации финансовой ситуации прописан в программе финансового оздоровления до 2019 г.

Выбор редактора
Политика
Новости

Ким Чен Ын встретился с Си Цзиньпином во время визита в Китай

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Неофициальный визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Китай по приглашению председателя КНР Си Цнизьпина продолжался с 25 по 28 марта, сообщает агентство «Синьхуа». Это первый зарубежный визит Ким Чен Ына за время его пребывания у власти. «Мы высоко оцениваем этот визит», - заверил гостя Си Цзиньпин.

Формально Ким Чем Ын приехал в Китай, чтобы лично поздравить Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР. Фактически же во время переговоров двух лидеров речь шла и о «глубокой революционной дружбе» между КНР и КНДР, и о денуклеаризации Корейского полуострова, и о готовности развивать отношения с Южной Кореей и США.

«Проблема денуклеаризации Корейского полуострова может быть решена, если Южная Корея и Соединенные Штаты будут реагировать на наши усилия с доброй волей, поддерживать атмосферу мира и стабильности, принимать прогрессивные и синхронные меры для достижения мира», - сказал Ким Чен Ын. Также он уточнил, что это «неизменная позиция» Пхеньяна – «быть приверженцами денуклеаризации полуострова в соответствии с волей покойного лидера страны Ким Ир Сена». Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР готова к проведению как межкорейского саммита, так и к диалогу с США и встрече с американским руководством. Ранее сообщалось, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом может состояться до конца мая 2018 г.

Си Цзиньпин приветствовал «оттепель» на Корейском полуострове, призвал все стороны содействовать улучшению ммежкорейских связей и проведению мирных переговоров и заверил, что Китай будет играть в этом вопросе конструктивную роль. Также китайский лидер предложил коллеге развивать двусторонние связи КНР и КНДР.

Ранее о визите Ким Чен Ына в Китай сообщал Bloomberg.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Редакция «Ведомостей» скорбит по жертвам трагедии в Кемерове

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В день общенационального траура по жертвам страшной трагедии в Кемерове редакция «Ведомостей» решила не публиковать рекламу в газетном номере и не размещать в этот день рекламу на сайте vedomosti.ru.

Приносим соболезнования родным и близким погибших.

Политика
Новости

В аэропорту «Домодедово» на борту одного из самолетов произошло задымление

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На борту самолета авиакомпании S7 Airlines в столичном аэропорту «Домодедово» произошло задымление в кабине пилотов. Пассажиров воздушного судна эвакуировали по надувным трапам, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя перевозчика.

На борту в момент инцидента было 129 пассажиров. Экипаж рейса GH-173 Москва – Новосибирск во время разгона по взлетно-посадочной полосе прервал взлет из-за задымления в кабине пилотов, уточнил представитель компании.

Предварительной причиной задымления стало попадание влаги в систему кондиционирования. По информации источника в экстренных службах Москвы, причиной ЧП на борту самолета могло стать короткое замыкание. «Командир доложил о задымлении во время разгона сначала в кабине, а затем в салоне. Применено экстренное торможение», – заявил источник «Интерфакса». Пострадавших нет.

«Экипаж действовал согласно инструкциям, все процедуры были выполнены правильно и своевременно. Авиакомпания подготовила резервное судно для вылета в Новосибирск. Для выдачи багажа пассажиры будут размещены в бизнес-зале авиакомпании, после чего рейс Москва – Новосибирск будет выполнен на резервном воздушном судне», – пояснил представитель S7 Airlines.

Представитель «Домодедово» рассказал, что службы аэропорта оперативно отреагировали в данной ситуации. Представитель Росавиации заявил, что комиссия ведомства установит причины произошедшего.

Выбор редактора
Политика
Новости

Захарова назвала презентацию о Солсбери для иностранных послов провалом Мэй

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала подготовленную Лондоном для иностранных послов презентацию из шести слайдов провалом британского премьера Терезы Мэй. 22 марта документ был представлен послам иностранных государств на закрытом брифинге в посольстве Великобритании в Москве. Копию презентации опубликовала газета «Коммерсантъ».

«Коммерсантъ» раздобыл те самые секретные материалы, на основании которых США и страны ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов, согласившись с обвинениями Лондона в адрес России о якобы причастности к «делу Скрипалей», – написала Захарова на странице в Facebook.

По ее словам, данная презентация свидетельствует о крупнейшей манипуляции мировым общественным мнением со стороны Великобритании. На основе «шести картинок» другие государства поверили в возможную причастность России к химической атаке в Солсбери.

Презентация состоит из шести слайдов. Первый слайд представляет собой титульный лист, второй – тезисную хронологию произошедших в Солсбери событий. На третьем и четвертом листах приведена информация о воздействии нервно-паралитического газа на организм человека. При этом в презентации утверждается, что производить такое химическое оружие могла только Россия.

На пятом слайде перечислены пункты, которые, по мнению Лондона, якобы доказывают вину России: присоединение Крыма, крушение малазийского Boeing, вмешательство в выборы президента в США, попытка госпереворота в Черногории. В заключение перечислены меры, которые британские власти уже приняли или собираются применить в отношении Москвы в будущем.

4 марта в Солсбери неизвестные лица отравили неустановленным химическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон официально обвинил Россию в причастности к нападению на Скрипалей. Кремль неоднократно отрицал вину.

Тереза Мэй посетила Солсбери

Выбор редактора
Политика
Новости

Бельгия решила выслать российского дипломата из-за дела Скрипаля

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство Бельгии решило выслать российского дипломата из-за заявлений Великобритании о возможной причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает RTBF.

Российский дипломат должен покинуть территорию страны в течение 14 дней. Об этом решении российского посла в Бельгии Александра Токовинина проинформируют в течение 48 часов. «Учитывая серьезность событий в Солсбери и высокую вероятность причастия России к нападению, мы считаем, что эта мера полностью оправданна», – говорится в заявлении правительства.

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что решение о высылке российского дипломата принято в знак солидарности с партнерами по ЕС и НАТО.

«Разочарованы этим необоснованным решением бельгийского правительства, которое не соответствует обозначившейся в последнее время логике укрепления диалога и развития взаимодействия в различных областях. Разумеется, этот демарш не останется без ответа», – заявил Токовинин.

О том, что власти Бельгии собираются выслать российского дипломата, накануне сообщил телеканал Sky News.

Выбор редактора
Политика
Новости

Воробьев назвал причину отставки главы Волоколамского района

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал основной причиной отставки Евгения Гаврилова с должности главы Волоколамского района потерю диалога с жителями, передает «Интерфакс».

По его словам, «была совокупность причин». Воробьев сказал, что жители района требуют навести порядок с полигоном. «Наша задача – не просто справиться с "Ядрово" <...> но и обеспечить комплексный подход по благоустройству Волоколамского района и Волоколамска в частности», – заявил Воробьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Гаврилова отправили в отставку 23 марта. Временно исполняющим обязанности главы Волоколамского района назначен глава городского округа Лосино-Петровский Андрей Вихарев, а врио главы Лосино-Петровского стал замглавы городского округа Олег Фетюков.

21 марта в одной из школ Волоколамска учащиеся пожаловались на недомогания во время уроков, головную боль и тошноту. Администрация школы вызвала скорую помощь. В центральную больницу города госпитализировали 57 детей, говорил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. Около 20–30 детей отвезли в больницу на машинах скорой помощи, остальных школьников в медучреждение родители сами привезли на обследование, рассказывали «Ведомостям» несколько жителей Волоколамска.

Школа, учащимся которой стало плохо во время уроков, находится приблизительно в 3,5–4 км от мусорного полигона «Ядрово». Жители Волоколамска больше месяца устраивают акции протеста с требованием закрыть полигон.

В Волоколамске прошли пикеты за закрытие свалки «Ядрово»

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Консорциум «Лукойла» и Eni будет разрабатывать шельф в Мексике

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Консорциум российской компании «Лукойл» и итальянской корпорации Eni выиграл право на разработку 28-го нефтегазового блока на шельфе Мексиканского залива. Аукцион провела национальная комиссия Мексики по углеводородам, передает ТАСС.

«Лукойл» и Eni в ходе аукциона предложили максимальный размер роялти (вознаграждение) - 65%. Такой же размер предложил консорциум Dea и Premier, но «Лукойл» и Eni заявили при этом больший размер инвестиций - $59,8 млн против $14,17 млн, предложенных Dea и Premier. Всего на блок претендовали пять заявителей.

Выбор редактора
Политика
Новости

США потребовали от российских дипломатов свернуть работу в Сиэтле за четыре дня

Интерфакс
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Американская сторона потребовала от российских дипломатов покинуть дипломатическую собственность России - резиденцию генконсула в Сиэтле - в месячный срок, сообщил консул - советник генконсульства в Сиэтле Халит Айсин. «Резиденция генконсула у нас отбирается в 23:59 (по местному времени) 24 апреля. (Американская сторона) требует, чтобы мы покинули (здание). Такая же история, как и в Сан-Франциско», - сказал он.

Дипломат подтвердил, что резиденция является российской собственностью.

Российские сотрудники должны свернуть работу за четыре дня, а к 25 апреля покинуть Сиэтл. «К 17:00 (по местному времени) 30 марта мы должны как Генконсульство завершить все консульские операции. Вход в помещение прекращается в 23:59 (по местному времени) 1 апреля. До 23:59 (по местному времени) 24 апреля мы должны покинуть пределы Сиэтла и разъехаться по другим точкам», - сказал дипломат.

По его словам, посольство России в США должно уведомить госдепартамент о том, куда едут сотрудники генконсульства, до 2 апреля.

26 марта президент США Дональд Трамп распорядился выслать 60 российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Кроме того, должно быть закрыто генеральное консульство России в Сиэтле.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото