Политика

Новости

«Коммерсантъ» узнал о нецелевом использовании бюджета МЧС на 1,74 млрд рублей

Экс-директор департамента развития МЧС Александр Томашов находится в сизо по обвинению в нецелевом использовании более 1,74 млрд руб. из бюджета. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 285.1 УК РФ - нецелевое использование бюджетных средств, совершенное в особо крупном размере. Следствие заподозрило Томашова в попытке повлиять на расследование этого дела. Он будет находиться под стражей до 22 апреля.

Расследование началось в ноябре 2017 г. по факту неисполнения контрактов МЧС на поставку самолетов-амфибий Бе-200 Таганрогским авиационным НПО имени Бериева для нужд ведомства. Выяснилось, что на выделенные средства была закуплена другая пожарная техника, в частности, автомобили и вертолеты Ми-8. На допросах Томашов заявлял, что к невыполненным контрактам он не имеет отношения. По его словам, перенаправление средств обсуждалось на заседании коллегии МЧС которое состоялось за 4 месяца до его назначения, в феврале 2016 г. Собеседники издания отмечают, что Томашов знал об уголовном деле на протяжении трех месяцев, но ничего в связи с этим не предпринял.

Адвокат Томашова его вину отрицает.

Ранее в рамках этого дела оперативники задержали экс-главу финансово-экономического департамента МЧС Раиса Ахмадеева. После дачи показаний он был отпущен под домашний арест. Не исключено, что его показания стали причиной задержания Томашова.