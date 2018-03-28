Тема дня: Траур в России
Песков отказался оценивать нападки Тулеева и его подчиненных на митингующих
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Песков отказался оценивать нападки Тулеева и его подчиненных на митингующих 12:32В Кремле считают неуместными скоропалительные выводы о действиях кемеровских властей
МЧС назвало окончательное число погибших при пожаре в Кемерове 09:50
Трагедия в Кемерове показала неспособность местной власти говорить с людьми 23:46
СКР завел дело против украинского пранкера в связи с пожаром в Кемерове 12:20
Кого объединяет трагедия 00:03
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Лукашенко поручил приспустить флаги в Белоруссии в связи с трагедией в Кемерове

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Белоруссия в знак скорби и солидарности с Россией в связи с трагедией в Кемерове приспустила государственные флаги и отменила развлекательные программы в телеэфире, сообщает БЕЛТА.

По поручению президента Александра Лукашенко 28 марта над госучреждениями приспущены государственные флаги, а в эфире республиканских и региональных телеканалов отменены трансляции развлекательных программ. Кроме того, рекомендовано воздержаться от проведения увеселительных мероприятий в общественных местах.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта, он унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. 

По всей России прошли акции солидарности в память о погибших при пожаре. 28 марта объявлено днем общенационального траура.

Москвичи зажгли сотни свечей в память о погибших в «Зимней вишне»Видео

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На станции метро «Площадь революции» отреставрируют скульптуры

Ведомости
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Скульптуры на станции метро «Площадь революции», которые пассажиры трут на счастье, планируют отреставрировать в рамках комплексных работ, сообщил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов Москвы, передает агентство «Москва».

«Скульптуры на станции «Площадь революции» являются объектами культурного наследия, их возможную реставрацию необходимо обсудить с московским метрополитеном, мы обсудим этот вопрос», - сказал Емельянов.

По его словам, при реставрации скульптуры демонтировать не будут - они останутся на месте.

«Надо сначала оценить, сколько это будет стоить, как с ними работать, очередность. Не хотелось бы демонтировать скульптуры, относить их в мастерскую, заново отливать. Посмотрим с метрополитеном, какие ремонтные работы можно будет провести без демонтажа», - добавил Емельянов (цитата по РИАМО).

В нишах каждой из арок, образуемых пилонами станционного зала, установлены 76 бронзовых фигур. Изначально скульптур было 80, но в 1947 г. в связи с открытием восточного наземного вестибюля четыре были сняты. Всего на станции 20 различных образов. Среди популярных скульптур, украшающих арки станции метро «Площадь революции», рабочий с винтовкой (трут колено, а также гранату), революционный солдат с винтовкой (трут приклад винтовки), крестьянин в лаптях (трут лапоть), а также скульптура пограничник с собакой (собаке трут нос, лапы).

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СКР завел дело против украинского пранкера в связи с пожаром в Кемерове

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело в отношении украинского пранкера, распространившего сведения о сотнях погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды») возбуждено в отношении Никиты Кувикова, известного в интернете как пранкер Евгений Вольнов, уточняется в сообщении. «В ближайшее время он будет объявлен в розыск», - отметила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следователи считают, что он распространял недостоверную информацию о числе жертв пожара в Кемерове, вводя в заблуждение семьи погибших и пострадавших. Таким образом, фигурант дела стремился «дестабилизировать ситуацию», считают в СКР. Ведомство планирует ходатайствовать о заочном аресте подозреваемого.

Ранее в социальных сетях оказалась запись разговора о якобы нескольких сотнях погибших при пожаре. В ней пранкер представился сотрудником МЧС и интересовался, есть ли места в моргах для 300 погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Позже МЧС опровергло эту информацию.

В разговоре с РБК пранкер объяснил свои действия тем, что «является единственным, кто говорит правду и не боится этого». Он уточнил, что назвал такое число погибших, проанализировав количество мест в кинозалах ТЦ.

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Согласно последней информации, в результате пожара погибли 64 человека, среди них 41 ребенок, опознаны 27 погибших. Президент Владимир Путин объявил 28 марта днем общенационального траура.

Стихийные мемориалы в память о погибших в Кемерове

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Финансы
Новости

На сайте ЦБ появился раздел для инвесторов на китайском языке

Ведомости
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Раздел «Отношения с инвесторами» на официальном сайте Банка России будет доступен на китайском языке, сообщает регулятор.

Страница содержит сведения о встречах и телеконференциях представителей ЦБ с инвестиционным сообществом, а также ссылки на полезные для инвесторов ресурсы регулятора.

В 2017–2018 гг. в России была сформирована финансовая инфраструктура для обслуживания китайских инвесторов по операциям с российскими ценными бумагами: начал функционировать расчетно-клиринговый центр по операциям в юанях, а присутствующие на российском рынке банки с китайским капиталом получили лицензии для работы с ценными бумагами (брокерскую, дилерскую и депозитарную). Кроме того, в 2017 г. открыто представительство российского ЦБ в Пекине.

ЦБ стремится к росту информационной прозрачности для инвесторов из Китая и перевод раздела на китайский язык будет способствовать привлечению капитала из этой страны на российский финансовый рынок, указывает ЦБ.

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Недвижимость
Новости

Эксперты назвали города с самыми высокими темпами строительства торговых центров

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Почти половина (48%, или 225 000 кв. м) основного объема ввода новых торговых центров в российских регионах в 2018 г. придется на города-миллионники, говорится в сообщении консалтинговой компании CBRE.

Ввод крупных торговых центров в текущем году заявлен в Новосибирске (45 000 кв. м), Уфе (54 000 кв. м), Владивостоке (46 300 кв. м), Нижневартовске (43 000 кв. м) и Самаре (38 000 кв. м).

Отметим, что по итогам I квартала ни в одном регионе (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) не открылось ни одного торгового центра. Но, несмотря на нулевой ввод, на конец года заявлено к открытию 17 ТЦ с общей арендопригодной площадью 471 000 кв. м.

В Москве в текущем году ожидается открытие 14 проектов ТЦ, суммарной арендуемой площадью 252 000 кв. м.

К началу 2018 г. средний показатель вакансии для городов-миллионников в крупных торговых центрах снизился до 6-8%, что связано с сокращением объема ввода новых качественных торговых помещений за последние два года.

Политика
Новости

Нарышкин признал наличие разведчиков среди высланных российских дипломатов

Ведомости
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Среди высланных западными странами представителей российских дипмиссий есть офицеры внешней разведки, сообщил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«В числе сотрудников МИДа есть официальные представители нашей службы, офицеры безопасности, совсем немного. Это лица, которые были официально представлены в этих странах как сотрудники СВР, которые обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнерском канале», — сказал Нарышкин (цитаты по «Интерфаксу»).

Он назвал выдворение дипломатов «очень грязной и циничной провокацией», которая формирует «атмосферу русофобии». «Ответ последует. Ответ адекватный, довольно жесткий», – пообещал Нарышкин.

26 стран, включая США, Германию, Францию и Канаду, объявили о высылке в общей сложности более 150 российских дипломатов в знак солидарности с позицией Великобритании по «делу Скрипаля». В некоторых странах заявили, что высылают сотрудников российской разведки, работающих в дипмиссиях.

Великобритания обвинила российские власти в причастности к отравлению бывшего двойного агента, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Скрипали были найдены без сознания в английском Солсбери 4 марта. По версии британских спецслужб, их отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим агентом «Новичок».

Россия отвергает обвинения и сам факт наличия на территории страны химического оружия. Москва пообещала принять ответные меры, исходя из принципа взаимности.

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов

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Недвижимость
Новости

Минстрой уточнил данные о вводе жилья в России в 2017 году

Интерфакс/Ведомости
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Ввод жилья в России в прошлом году составил 79,2 млн кв. м, уточнил на всероссийском селекторном совещании с регионами министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень. «Мы прогнозировали, напомню, не более 76 млн кв. м», - сказал министр.

Мень также отметил, что к регионам - лидерам по вводу относятся Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Он добавил, что в прошлом году вводились в эксплуатацию дома, разрешение на строительство которых выдавалось в прошлые годы.

Ранее Росстат сообщал о том, что ввод жилья в прошлом году в стране снизился на 2,1% относительно 2016 г., составив 78,6 млн кв. м (свыше 1,131 млн квартир). Снижение жилищного строительства наблюдалось во всех федеральных округах, кроме Северо-Западного (+0,2%) и Южного (+6,5%).

По прогнозам Минстроя, в этом году будет зафиксирован рост жилищного строительства, что во многом обусловлено повышением доступности ипотеки.

«По нашим оценкам, в 2018 г. мы можем выйти на 80 млн кв. м, 2019 г. тоже может быть неплохим. В 2020 г. может быть проседание из-за новых требований к застройщикам, но потом ситуация адаптируется», — говорил глава ведомства Михаил Мень.

Кто застраивает новую Москву

Политика
Новости

Люксембург отозвал посла в России для консультаций

Ведомости
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Люксембург отзывает своего посла в России для консультаций, сообщает RTL со ссылкой на заявление люксембургского министра иностранных дел Жана Ассельборна.

По его словам, власти таким образом выражают солидарность с позицией Лондона, считающей Россию причастной к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Правительство Люксембурга решительно осуждает атаку и придерживается выводов правительства Великобритании, согласно которым Россия, весьма вероятно, будет ответственна за этот акт, другого правдоподобного объяснения нет», - приводит издание заявление внешнеполитического ведомства Люксембурга.

Ранее Франция, Германия, Польша, Украина, Молдавия, США, Канада и другие страны объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. МИД России пообещал не оставить без ответа этот «недружественный» шаг.

Кремль подтвердил, что Москва будет действовать по принципу взаимности.

Скрипалей нашли без сознания в британском Солсбери 4 марта. Британские власти считают, что к их отравлению причастна Россия. В ответ Лондон выслал 23 российских дипломата, заморозил контакты с Россией на высоком уровне и призвал другие страны принять меры против Москвы.

Россия в ответ объявила персонами нон грата 23 сотрудника британского посольства, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и запретила работу в стране Британского совета.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Бизнес
Новости

«Лукойл» обогнал «Газпром» по капитализации

Ведомости
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«Лукойл» второй раз за неделю обогнал «Газпром» по капитализации. По данным Московской биржи на 10.33 мск, обыкновенные акции «Газпрома» подешевели на 0,4%. Стоимость одной акции составляла 140,24 руб. Капитализация компании составляла 3,309 трлн руб.

Обыкновенная акция «Лукойла» в это же время стоила 3892,5 руб. Рост составил 0,37%. Капитализация компании при этом выросла до 3,317 трлн руб. В прошлый раз «Лукойл» ненадолго обгонял «Газпром» по капитализации в течение дня 23 марта.

27 марта «Лукойл» впервые в истории обогнал по капитализации «Роснефть». Сейчас первое место по капитализации занимает Сбербанк, на второе место поднялся «Лукойл», на третьем – «Газпром». «Роснефть» во вторник выбыла из первой тройки, опустившись на четвертую строчку.

Впрочем, реальную стоимость «Лукойла» было бы правильно рассчитывать за вычетом стоимости квазиказначейского пакета, говорил аналитик «Атона» Александр Корнилов. 16,57% акций «Лукойла» принадлежит кипрской Lukoil Investments Ltd. «Лукойл» намерен погасить 12% акций, остальное направит на программу стимулирования менеджмента. Больше нет риска, что квазиказначейский пакет попадет на рынок, именно это сдерживало рост стоимости «Лукойла», отмечал аналитик БКС Кирилл Таченников. Он ожидает притока дополнительных инвестиций от фондов после пересмотра веса «Лукойла» в индексе MSCI.

Политика
Новости

Вице-губернатор назвал траурный митинг в Кемерове акцией по дискредитации власти

Ведомости
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Среди участников митинга в память о жертвах пожара в торговом центре (ТЦ) «Зимняя вишня» было много провокаторов, действия которых были направлены на дискредитацию власти, заявил журналистам первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов.

«По оценкам, предварительно 25-30% – это те люди, которые пришли посочувствовать, сопереживать. Но немало присутствовало и людей, мы делаем выводы, что это четко спланированная акция, которая была направлена на дискредитацию в целом структур власти», – сказал Чернов (цитаты по «Интерфаксу»).

По его словам, в акции участвовало много «подогретой» молодежи. «Рядом со мной было несколько парней, которые вели себя абсолютно неадекватно, иногда даже не понимая, что они кричат, за что поднимают руки. И когда спрашивали, у кого пострадали родственники, поднимали руки чуть ли не 500 человек, это о чем-то должно говорить», – рассказал Чернов.

27 марта у здания региональной администрации в центре Кемерова прошел стихийный митинг, в нем участвовали несколько тысяч человек. Акция продолжалась более 11 часов.  Собравшиеся выражали недоверие к официальным данным о числе жертв пожара и требовали отставки губернатора Амана Тулеева. К митингующим выходили мэр Кемерова Илья Середюк и вице-губернатор Сергей Цивилев.

Чернов поддержал решение Тулеева не появляться на митинге. По его словам, в среду у губернатора запланированы встречи с семьями пострадавших и погибших.

Во вторник утром в Кемерово прилетел президент Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу возле сгоревшего ТЦ и провел совещание в региональной администрации. Также президент посетил пострадавших в больнице и побеседовал с инициативной группой граждан в холле морга медико-санитарной части.

На совещании Тулеев заявил Путину, что на митинге собрались оппозиционеры, которые пытаются спекулировать на трагедии. «На горе на людском начали – вот вся эта оппозиционная сила, вот они в момент приехали. Идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, даже в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших, это вообще те, кто постоянно бузотерит», – сказал Тулеев.

Москвичи зажгли сотни свечей в память о погибших в «Зимней вишне»

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта, он унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Тела всех погибших обнаружены, пропавших без вести больше нет, заявил 28 марта замминистра по чрезвычайным ситуациям Владлен Аксенов.

Акции в память о погибших при пожаре в «Зимней вишне» прошли по всей России. 28 марта объявлено днем общенационального траура.

Что власти Кемеровской области думают о митингах после пожара в «Зимней вишне»

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Технологии
Новости

Пользователи подали первый иск против Facebook из-за утечки данных

Ведомости
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В США три пользователя мобильного приложения Facebook Messenger подали иск к Facebook, обвинив социальную сеть в нарушении конфиденциальности их персональных данных, сообщает Reuters. Исковое заявление поступило в суд штата Калифорния.

Истцы требуют от компании возмещения убытков. При этом сумма компенсации не уточняется. В Facebook пока не прокомментировали информацию об иске.

Ранее сообщалось, что иск к Facebook подала группа инвесторов, которые понесли финансовые потери из-за падения котировок социальной сети на фоне скандала.

Скандал вокруг Facebook начался после того, как стало известно, что британская компания Cambridge Analytica собрала данные 50 млн пользователей социальной сети для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.

Facebook объяснил, что личные данные пользователей компании Cambridge Analytica в 2015 г. передал профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган, который нашел уязвимость в работе соцсети. 

10 главных кибератак в истории человечества

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SoftBank построит в Саудовской Аравии крупнейший в мире парк солнечных батарей

Ведомости
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Саудовская Аравия подписала меморандум с японской SoftBank Group Corp. о реализации в королевстве проекта по солнечной энергетике на $200 млрд, сообщает Bloomberg. Как отмечает агентство, речь идет о создании крупнейшего в мире парка солнечных батарей.

Как пояснил основатель SoftBank Масаёси Сон, проект должен снизить зависимость Саудовской Аравии от нефти. Кроме того, его реализация позволит создать 100 000 рабочих мест и снизить расходы на производство энергии на $40 млрд. Планируется, что к 2030 г. суммарная мощность построенных солнечных панелей составит 200 ГВт.

Меморандум был подписан в Нью-Йорке во вторник, 27 марта. Его подписали Масаёси Сон и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад Бен Салман, который находится с трехнедельным визитом в США. «Это огромный шаг в истории человечества. Он смелый и рискованный, и мы надеемся, что нам удастся его реализовать», – сказал принц.

SoftBank планировал инвестировать в Саудовскую Аравию около $25 млрд в течение последующих трех-четырех лет, отмечает агентство. В частности, $15 млрд компания хотела вложить в город Неом, который Мухаммед Бен Сальман планирует построить на побережье Красного моря. Еще $10 млрд SoftBank планировал вложить в компанию Saudi Electricity Co. в рамках проекта по развитию возобновляемых источников энергии и солнечной энергетики.

В прошлом году наследный принц представил план строительства футуристичного города Неом на северо-западе страны. Предполагается, что его площадь будет превышать 25 000 кв. км, а стоимость проекта составит $500 млрд. 

Пять главных реформ Саудовской Аравии

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