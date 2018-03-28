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СКР завел дело против украинского пранкера в связи с пожаром в Кемерове

Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело в отношении украинского пранкера, распространившего сведения о сотнях погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды») возбуждено в отношении Никиты Кувикова, известного в интернете как пранкер Евгений Вольнов, уточняется в сообщении. «В ближайшее время он будет объявлен в розыск», - отметила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следователи считают, что он распространял недостоверную информацию о числе жертв пожара в Кемерове, вводя в заблуждение семьи погибших и пострадавших. Таким образом, фигурант дела стремился «дестабилизировать ситуацию», считают в СКР. Ведомство планирует ходатайствовать о заочном аресте подозреваемого.

Ранее в социальных сетях оказалась запись разговора о якобы нескольких сотнях погибших при пожаре. В ней пранкер представился сотрудником МЧС и интересовался, есть ли места в моргах для 300 погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Позже МЧС опровергло эту информацию.

В разговоре с РБК пранкер объяснил свои действия тем, что «является единственным, кто говорит правду и не боится этого». Он уточнил, что назвал такое число погибших, проанализировав количество мест в кинозалах ТЦ.

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Согласно последней информации, в результате пожара погибли 64 человека, среди них 41 ребенок, опознаны 27 погибших. Президент Владимир Путин объявил 28 марта днем общенационального траура.

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