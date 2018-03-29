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Трамп представил кандидата на пост министра по делам ветеранов

Президент США Дональд Трамп заявил об отставке министра по делам ветеранов Дэвида Шалкина и выдвижении на этот пост главврача Белого дома Ронни Джексона. «Я рад сообщить о намерении выдвинуть кандидатуру адмирала Ронни Джексона, доктора медицинских наук, в качестве нового министра по делам ветеранов», - написал Трамп на своей страничке в Twitter.

До утверждения кандидатуры Джексона в сенате исполнять обязанности министра Трамп поручил замминистру обороны Роберту Уилки. Шалкину он выразил благодарность «за службу США и великим ветеранам страны».

В начале января врач Белого дома Ронни Джексон обследовал Трампа на предмет признаков деменции и болезни Альцгеймера и пришел к выводу, что «у президента очень острый неповрежденный ум». В так называемом когнитивном тесте Трамп набрал 30 баллов из 30 возможных. Это стало ответом Белого дома на участившиеся вопросы журналистов о физическом состоянии президента США. Также Джексон сообщил о намерении Трампа сбросить 5-7 кг за счет пересмотра рациона и увеличения физических нагрузок.

Ранее Трамп объявил об отставках Госсекретаря Рекса Тиллерсона, советника по безопасности Герберта Макмастера и директора Национального экономического совета Гэри Кона. СМИ писали также о возможном уходе руководителя аппарата Белого дома Джона Келли.