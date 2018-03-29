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Жалобы на бездействие экстренных служб при пожаре в Кемерове проверит прокуратура

Прокуратура Кемерово проведет проверку жалоб местных жителей на неэффективные действия пожарных и представителей МЧС при пожаре в торговом центре «Зимняя Вишня». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области. «Поступило три жалобы от граждан на сотрудников МЧС и сотрудников правоохранительных органов. По их мнению, из-за бездействия пожарных и полицейских погибли люди, не было необходимого оборудования и навыков. Обращения приняты, будет проведена проверка», - заявил представитель прокуратуры.

Ранее РБК сообщал о жалобе в прокуратуру Кемерово супругов Игоря Сабадаша и Надежды Востриковой, у которых при пожаре погибли пять близких родственников. В документе подробно описано как Вострикова, получившая звонок о пожаре от запертой в кинозале дочери, убеждала перегородивших ей дорогу сотрудников организовать спасение людей, но ей не поверили. Не помог даже звонок дочери по громкой связи. Через 9 минут после первого звонка дочь позвонила последний раз. «Мама, я умираю, я тебя люблю». Это были последние слова, сказанные моей дочерью», — сказала она по громкой связи.

Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» начался 25 марта, в воскресенье. Его тушили около 11 часов. В результате пожара, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Первые следственные проверки показали, что в здании ТЦ за неделю до инцидента вышла из строя автоматическая пожарная сигнализация, а принудительную систему оповещения не включил охранник.