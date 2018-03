Жалобы на бездействие экстренных служб при пожаре в Кемерове проверит прокуратура

Бизнес

Boeing обнаружил в своих системах следы хакерской атаки

Центр кибербезопасности Boeing обнаружил в своих системах следы вторжения вредоносного программного обеспечения. Об этом говорится в сообщении корпорации в Twitter. В нем отмечается, что вирус затронул небольшое количество систем и не сказался на системах производства и бортового обеспечения. Сообщения об атаке на корпорацию вируса, похожего на WannaCry, «преувеличены и не точны», подчеркнули в Boeing.

Ранее об атаке на корпорацию вируса, похожего на WannaCry, сообщила The New York Times. Издание опубликовало служебное сообщение главного инженера Boeing Майка Вандервела, призывающее подразделения корпорации к полной готовности («All hands on deck»). Он информировал о быстро метастазирующем вирусе из Северного Чарльстона, который может поразить оборудование, используемое при функциональных испытаниях самолетов, а также затронуть программное обеспечение самолетов.

Вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира, и нанес ущерб в $1 млрд. Вирус проникал в компьютеры с операционной системой Windows, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за разблокировку. США