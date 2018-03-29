Политика

Новости

При пожаре в венесуэльской тюрьме погибли 68 человек

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб подтвердил информацию о гибели 68 человек при пожаре в тюрьме штата Карабобо. «Назначены четыре прокурора (три региональных и один национальный), чтобы выяснить обстоятельства этих трагических событий», – написал Сааб в Twitter.

По предварительным данным, среди погибших 66 мужчин и две женщины. О причинах возгорания пока ничего не сообщается.

После пожара родственники погибших собрались у здания тюрьмы, требуя от властей объяснить происшедшее. Как сообщает газета El Universal, стихийный митинг завершился столкновением с полицией.

Альтернативная реальность президента Мадуро