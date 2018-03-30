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Задержана гендиректор компании – собственника сгоревшей «Зимней вишни»

По делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» задержана Юлия Богданова - гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». «Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы», - сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в Telegram-аккаунте ведомства.

По данным следствия, именно Богданова была ответственной за соблюдение пожарной безопасности в торговом центре. Подчиненные неоднократно уведомляли ее «о недостатках системы противопожарной безопасности здания», сообщила Петренко. Богданова «не предпринимала никаких мер» для устранения нарушений, «всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей», подчеркивается в сообщении СКР.

Дома у Богдановой провели обыск. Следствие настаивает на предъявлении ей обвинения по ч. 3 ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Уголовное дело о пожаре передано в центральный аппарат СКР. Ранее по этому делу были арестованы технический директор «Зимней вишни» Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшкин, который, по данным следствия, не включил пожарную сигнализацию, а также руководитель «Системного интегратора» Игорь Полозиненко и электрик компании Александр Никитин.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.