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NBC узнал об обещании Трампа Путину выиграть гонку вооружений

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Презентация российским президентом Владимиром Путиным нового ядерного оружия в рамках обращения к Федеральному собранию сильно задела лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC со ссылкой на нескольких чиновников американской администрации. Угроза, которую Путин подчеркнул с помощью видео, имитирующего нападение на Флориду, где находится и резиденция самого Трампа, «действительно попала под кожу президента», заметил один из собеседников телеканала.

«Если вы хотите гонку вооружений, вы ее получите, мы можем это сделать, но победим мы», - предупредил Трамп Путина во время своего звонка российскому президенту, чтобы поздравить его с победой на перевыборах. К этому Трамп добавил замечание о размере оборонного бюджета США - $700 млрд, самого большого за последние годы. «Мы никогда не позволим никому располагать чем-то даже близким к тому, что есть [на вооружении] у нас», - приводила The New York Times слова Трампа из той беседы с Путиным.

Об обещании Трампа победить Путина в гонке вооружений стало известно сейчас, на следующий день после заявления России о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичные действия США. Ранее Трамп называл свою беседу с Путиным хорошей и заявлял, что ожидает скорой встречи с российским президентом.

NBC также сообщил подробности принятия решения о поставках США Украине противотанковых комплексов Javellin. На этом экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон настаивал несколько месяцев, поскольку Трамп испытывал сомнения в целесообразности такого решения. Американский президент опасался, что поставки спровоцируют ухудшение отношений с Россией, называл Украину «проблемой Европы» и в итоге настоял на том, что Киев должен заплатить за поставки.

Трамп «упрямится», он все еще считает, что улучшение отношений с Россией полезно для США и полагает, что сможет этого достичь. Так описывает мотивацию Трампа один из собеседников телеканала.

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СМИ сообщили о следственных действиях в мэрии Кемерова

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В городской администрации Кемерова проводятся следственные действия. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Корреспондент телеканала рассказал, что проверка происходит в отношении тех чиновников, которые выдали разрешение на ввод в эксплуатацию здания торгового центра «Зимняя вишня». Ранее в здании ТЦ располагалась кондитерская фабрика.

«Что касается любых следственных действий, то их комментирует Следственный комитет», — прокомментировала информацию о следственных действиях «РИА «Новости» начальник пресс-службы администрации города Кемерово Екатерина Дубкова.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Очаг возгорания был на четвертом этаже, где находились детская игровая зона и три кинозала. При пожаре погибли 64 человека, 41 из них ребенок. Основная версия возникновения пожара - короткое замыкание. Рано утром 30 марта стало известно о задержании шестого подозреваемого по делу - гендиректора компании - собственника здания «Зимней вишни» Юлии Богдановой.

В российских городах возникли стихийные мемориалы в память о погибших в Кемерове

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Задержан гендиректор компании – собственника сгоревшей «Зимней вишни»

Ведомости
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Гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которому принадлежал сгоревший ТРК «Зимняя вишня», Юлия Богданова задержана. Об этом сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в официальном Telegram-аккаунте ведомства. «Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы», - уточнила представитель СКР.

Следствие выяснило, что именно Богданова была ответственной за соблюдение пожарной безопасности. Подчиненные неоднократно уведомляли ее «о недостатках системы противопожарной безопасности здания». Богданова «не предпринимала никаких мер» для их устранения, «всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей», подчеркивается в сообщении СКР.

У Богдановой был проведен обыск. Следствие настаивает на предъявлении ей обвинения по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Уголовное дело о пожаре передано в центральный аппарат СКР. Ранее по ходатайству следствия были арестованы технический директор «Зимней вишни» Георгий Соболев, управляющая ТРК Надежда Судденок, не включивший пожарную сигнализацию охранник Сергей Антюшкин, руководитель «Системного интегратора» Игорь Полозиненко и электрик компании Александр Никитин.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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Новости

Минобороны зафиксировало у российских границ 23 самолета-разведчика

Ведомости
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Интенсивность воздушной разведки у российских границ за прошедшую неделю увеличилась, следует из материалов Минобороны, опубликованных в газете «Красная звезда». Так, за минувшую неделю воздушную разведку в приграничных территориях России вели 23 иностранных летательных аппарата, тогда как неделей раньше их было 16.

Российские ПВО шесть раз осуществляли вылеты на перехват и сопровождали иностранные самолеты. Неделей раньше фиксировался один подобный вылет. Нарушений российского воздушного пространства допущено не было.

Также на минувшей неделе российские специалисты провели на территории США международную инспекцию в рамках договора о сокращении наступательных вооружений, подчеркивает Минобороны.

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Политика
Новости

Белый дом обвинил Россию в ухудшении отношений с США

Ведомости
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«Изгнание» Москвой 60 американских дипломатов и закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге «еще больше ухудшает отношения США и России». Об этом говорится в специальном заявлении Белого дома, опубликованном на его сайте.

Администрация США настаивает, что «высылка незадекларированных российских разведчиков» Соединенными Штатами и еще 28 странами-партнерами и союзниками по НАТО «была должным ответом» на нападение России на Великобританию. Белый дом подчеркивает, что реакция России «не была неожиданной», и обещает, что Соединенные Штаты «справятся» с ситуацией.

Ранее госдепартамент США назвал ответное решение Москвы на высылку 60 российских дипломатов и закрытие консульства в Сиэтле не имеющим оправдания. Представитель внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что у России нет права на ответ, поскольку она сама первая напала на союзника США, организовав покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Госдепартамент сохраняет за собой право «на дальнейшие ответные действия» в отношении Москвы. Россия отвергает обвинения в свой адрес.

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Новости

Tesla объявила об отзыве 123 000 Model S

Ведомости
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Производитель электромобилей Tesla объявил об отзыве 123 000 седанов Model S из-за возможных проблем с гидроусилителем руля, сообщает Reuters. Речь идет о моделях, выпущенных до апреля 2016 г.

Компания решила устранить риски, связанные с возможной коррозией болтов гидроусилителя из-за контакта с солями кальция или магния, которые используются в ряде стран как антигололедный реагент. При использовании дорожными службами поваренной соли таких проблем не возникает. Изготовителем болтов является немецкий Bocsh.

Tesla подчеркивает, что отзыву не предшествовали какие-либо несчастные случаи или травмы, связанные с проблемой. Даже при поломке водитель сохранил бы управление автомобилем, но испытал бы при этом некоторые неудобства. На устранение проблемы в сервисных центрах может уйти не более часа, сообщила компания.

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Политика
Новости

Госдеп оставил за собой право на ответ на высылку американских дипломатов из России

Ведомости
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США считают необоснованным решение Москвы о высылке 60 американских дипломатов из России и закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Об этом заявила на брифинге официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт. Госдепартамент не видит оправдания решению Москвы, тогда как действия США объясняет «исключительно нападением [России] на Соединенное Королевство, нападением на британского гражданина и его дочь». США оставляют за собой «право на дальнейшие ответные действия в отношении России», которая «продолжает изолировать себя после наглой химической атаки», подчеркнула Нойерт.

России не пристало вести себя как жертва, считает представитель госдепа. «Единственными жертвами в этой ситуации являются две жертвы, которые прямо сейчас находятся в больнице в Великобритании, и люди, которые не могут пойти в парк, медицинские работники», - пояснила она. Вашингтон не признает за Россией права на ответ, потому что все началось с ее атаки на жителей Великобритании.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в парке Солсбери. 14 марта Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов. 26 марта США потребовали высылки 60 российских дипломатов и закрытия консульства в Сиэтле, поддержав инициативу Великобритании. Практически одновременно аналогичные решения в отношении 160 российских дипломатов приняли еще 28 стран.

Россия отвергает обвинение в использовании нервно-паралитического вещества против Скрипалей, считает их недоказанными и просит Великобританию предоставить детали расследования.

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Политика
Новости

МЧС завершило разбор завалов «Зимней вишни» в Кемерове‍

Ведомости
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Аварийно-восстановительные работы на месте пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове завершены. Об этом говорится в сообщении управления МЧС по Кемеровской области.

«На месте пожара завершен разбор завалов и демонтаж металлоконструкций здания торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», – отмечается в сообщении.

Комплекс «Стрела-П» определит техническое состояние здания и его пригодность к эксплуатации. Здание передано администрации Кемеровского городского округа, отметили в МЧС.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Москвичи зажгли сотни свечей в память о погибших в «Зимней вишне»

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Технологии
Новости

Вещание RT в Вашингтоне прекратится в ночь на 1 апреля

Ведомости
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В Вашингтоне в ночь на 1 апреля будет остановлено вещание RT, передает Bloomberg.

Причиной остановки вещания является прекращение работы двух телевизионных станций – WNVT и WNVC, которые ретранслировали в окрестностях Вашингтона более 10 зарубежных телеканалов, в их числе RT. Телевизионные частоты WNVT и WNVC будут проданы компаниям беспроводной связи. Аукцион по продаже частот состоится приблизительно через год, однако вещание прекращается с апреля. RT также исчезнет из местных кабельных систем, однако продолжит вещание в Вашингтоне на других платформах.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала данную ситуацию. «Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем, кто пламенно и чистосердечно убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах», – заявила она.

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Политика
Новости

Дочь отравленного экс-сотрудника ГРУ Скрипаля пришла в сознание и может говорить

Ведомости
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Состояние Юлии Скрипаль, отравленной в британском Солсбери вместе с отцом, экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, значительно улучшилось - она пришла в сознание и может говорить, сообщила в четверг телерадиокомпания BBC. «Курс лечения оказался успешным, однако она остается в клиническом отделении, где ей оказывают помощь 24 часа в сутки», - цитирует BBC лечащих врачей. Тем не менее о долгосрочных последствиях воздействия нервно-паралитического агента говорить пока рано.

Сергей Скрипаль остается в критическом, но стабильном состоянии.

Ранее в четверг британская Национальная служба здравоохранения распространила сообщение, в котором говорится, что Юлия Скрипаль пошла на поправку.

Накануне Скотленд-Ярд обнародовал новые детали отравления 4 марта, к которому Великобритания считает причастной Россию. Оказалось, что Скрипаль с дочерью впервые попали под воздействие нервно-паралитического вещества у себя дома, причем наивысшая концентрация выявлена на входной двери.

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Технологии
Новости

Microsoft объявила о масштабной реорганизации

Интерфакс/Ведомости
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Microsoft Corp. объявила о самой крупной реорганизации за последние годы, следует из письма гендиректора компании Сатьи Наделлы сотрудникам.

Отвечавший за ОС Windows Терри Майерсон, проработавший в Microsoft 21 год, покинет компанию, а направление платформы Windows войдет в подразделение облачных сервисов Microsoft Azure. Его возглавит Джейсон Зандер.

Реорганизация создаст в компании две крупные группы разработчиков. Подразделение Experiences & Devices возглавит куратор Microsoft Office Раджеш Джа, а Скотт Гатри, руководивший Azure, станет во главе подразделения облачных решений и искусственного интеллекта Cloud + AI Platform.

Аналитики отмечают, что изменения в руководстве и структуре Microsoft являются попыткой успеть за переменами на рынке компьютеров, который все больше отходит от традиционных ПК. Кроме того, реорганизация может привести к сокращению расходов.

Акции Microsoft в ходе торгов в четверг подорожали на 0,9%. За последние 12 месяцев капитализация компании подскочила на 37% до $688,3 млрд.

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Экономика
Новости

Минфин настаивает на дивидендах в 50% прибыли по МСФО от госкомпаний

Ведомости
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Министерство финансов России настаивает на выплате госкомпаниями дивидендов в 50% чистой прибыли по МСФО и в 2018 г., заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Изменений в дивидендной политике не планируется, Минфин считает ее приемлемой. В бюджет на 2018 г. заложены поступления от дивидендов госкомпаний в размере 380 млрд руб. Считаем, что норму о выплате госкомпаниями повышенных до 50% дивидендов от чистой прибыли по МСФО необходимо продлить и на текущий год. Исходим из того, что это справедливая оценка для всех компаний», - сказал чиновник.

С 2016 г. правительство ежегодно принимает решение, обязывающее государственные компании направлять на выплату дивидендов не менее 50% от чистой прибыли. Отдельными решениями правительства допускалось уменьшение дивидендов . В 2016 г. исключения были сделаны по 12 компаниям, в 2017 г. – по девяти. Так, «Газпром» за 2016 г. заплатил 20% чистой прибыли по МСФО и планирует сохранить эту долю для дивидендов за 2017 г.

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