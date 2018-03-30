СМИ сообщили о следственных действиях в мэрии Кемерова
В городской администрации Кемерова проводятся следственные действия. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».
Корреспондент телеканала рассказал, что проверка происходит в отношении тех чиновников, которые выдали разрешение на ввод в эксплуатацию здания торгового центра «Зимняя вишня». Ранее в здании ТЦ располагалась кондитерская фабрика.
«Что касается любых следственных действий, то их комментирует Следственный комитет», — прокомментировала информацию о следственных действиях «РИА «Новости» начальник пресс-службы администрации города Кемерово Екатерина Дубкова.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Очаг возгорания был на четвертом этаже, где находились детская игровая зона и три кинозала. При пожаре погибли 64 человека, 41 из них ребенок. Основная версия возникновения пожара - короткое замыкание. Рано утром 30 марта стало известно о задержании шестого подозреваемого по делу - гендиректора компании - собственника здания «Зимней вишни» Юлии Богдановой.