СКР возбудил дело против начальника строительной инспекции Кемеровской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой. Ее подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Об этом говорится в сообщении СКР.
По мнению следствия, Комкова не пресекла эксплуатацию здания ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, возведенного «самовольно», «без разрешения на строительство», что повлекло гибель людей. Комкова задержана. Следствие проверит ее действия на предмет получения взятки, отмечается в сообщении. В пятницу СКР собирается предъявить обвинение Комковой и выступить в суде с ходатайством о ее аресте.
«Следователями уже назначена судебная пожарно-техническая экспертиза, в Кемерово прибыли и приступили к работе эксперты из Санкт-Петербурга, ими начаты соответствующие исследования», - отмечается в сообщении.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, из них 41 ребенок. В четверг сообщалось, что разбор завалов на месте пожара завершен.
Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях
В результате обрушения купола аквапарка погибло 28 человек (из них восемь детей), 193 человека получили ранения (в том числе 51 ребенок). Общая площадь обрушения – 5000 кв. м. Следствие возложило вину на проектировщика крыши архитектора Нодара Канчели и главу Мосгорэкспертизы Анатолия Воронина. В 2006 г. столичная прокуратура признала чиновника не причастным к трагедии и амнистировала архитектора.
В результате пожара погибло 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В июле 2009 г. верховный суд Коми приговорил исполнителей к пожизненному заключению.
В результате обрушения кровли и железобетонных конструкций рынка погибло 68 человек, 39 человек получили ранения. Общая площадь обрушения составила 3000 кв. м. Спецкомиссия, созданная правительством Москвы, пришла к выводам, что причиной обрушения стала неудовлетворительная эксплуатация здания.
В результате неосторожного использования пиротехники в клубе произошел пожар. Погибло 156 человек, пострадало 78. В апреле 2013 г. суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и пожарного инспектора, проверявшего заведение, к различным срокам заключения в колониях общего режима.
При пожаре погибли 19 человек, 61 человек получил ранения. Общая площадь возгорания – 4000 кв. м. По данным следствия, причиной пожара стали нарушения требований пожарной безопасности, а также использование здания, не подходящего для торгового центра.
При пожаре погибло не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Общая площадь возгорания – около 1600 кв. м с последующим обрушением кровли. Что именно произошло в торговом центре и как именно начался пожар, до сих пор официально не установлено. СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек.