Суд арестовал на 15 суток организатора митингов в Волоколамске

Цукерберг ответил на критику Тима Кука из-за утечки данных Facebook

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг в интервью Vox назвал необоснованной недавнюю критику в свой адрес со стороны главного исполнительного директора Apple Тима Кука.

Кук 24 марта призвал ужесточить правила конфиденциальности, чтобы предотвратить злоупотребление личной информацией. Так топ-менеджер Apple прокомментировал утечку данных 50 млн пользователей Facebook. Кук отмечал, что необходимы «хорошо продуманные» правила, которые бы мешали объединять информацию, чтобы использовать ее без согласия пользователей. Кук раскритиковал также практику монетизации данных пользователей, когда компания продает рекламу на бесплатных платформах, позволяя рекламодателям настраивать ее под конкретные группы.

Журналисты Recode поинтересовались у главного исполнительного директора Apple, что бы он сделал на месте Цукерберга после утечки. «Я не оказался бы в такой ситуации», – заверил Кук. Он подчеркнул, что Apple считает конфиденциальные данные неприкосновенными и, в отличие от Facebook, не собирается «монетизировать личную жизнь пользователей».

Цукерберг в ответ в беседе с Vox назвал рекламную модель «единственной рациональной моделью» на сегодняшний день, позволяющей построить сервис, к которому могли бы подключиться люди по всему миру с разным уровнем доходов. «Реальность такова, что если вы решите создать сервис, способный объединить всех людей в мире, то столкнетесь с тем, что многие не смогут себе позволить платить за его использование», – объяснил гендиректор социальной сети.

Facebook оказался в центре скандала после того, как журналисты The Guardian, The New York Times и телеканал Channel 4 выяснили, что британская компания Cambridge Analytica собрала данные миллионов пользователей соцсети для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.

Позже соцсеть подтвердила эту информацию. В компании пояснили, что личную информацию пользователей Cambridge Analytica в 2015 г. передал профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе соцсети. В том же году Facebook заблокировал приложение и потребовал от компании уничтожить собранные данные, однако оказалось, что информация не была удалена полностью.

