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Суд арестовал на 15 суток организатора митингов в Волоколамске

Задержанный полицейскими в субботу вечером активист из Волоколамска Артем Любимов арестован судом на 15 суток, рассказал «Ведомостям» защитник активиста Денис Кунаев.

«Артема осудили по статье за неповиновение полиции, - сказал он. - Суд постановил арестовать его на 15 ареста, двое из которых он уже находится под стражей. Это максимальное наказание за такое нарушение».

Андрея Жданова, который после митинга 1 апреля был задержан во время автопробега, суд арестовал на 14 суток, уточнил Кунаев.

Как ранее рассказал адвокат, автомобиль Любимова остановили по пути из Волоколамска в Москву, на Новорижском шоссе в субботу вечером. Активиста задержали и доставили в отделение полиции. В отношении Любимова составили протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП (неповиновение полиции). По словам Кунаева, в полиции заявили, что при задержании Любимов пытался убежать от сотрудников полиции по Новорижскому шоссе.

Представитель истринского ОМВД 1 апреля заявил «Ведомостям», что полиция не выдает данных о задержанных, представитель УМВД по Московской области сказал, что пока не располагает информацией о задержании активиста.