Трамп рассказал о блокировании его выдвиженцев демократами в Конгрессе
Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Демократической партии, чьи представители в сенате блокируют назначение выдвинутых им кандидатов на ключевые посты в администрации.
«39% выдвинутых мною кандидатур, в том числе дипломатов в зарубежные страны, не прошли процедуру утверждения из-за препятствий и задержек со стороны демократов», - написал Трамп на своей страничке в Twitter. Он предположил, что если так пойдет и дальше, ему «потребуется более 7 лет», прежде ему «разрешат работать с этими великими людьми». Трамп выразил возмущение сложившейся практикой. «Никогда такого не было. Безобразие!» - резюмировал он.
Белому дому предстоит согласовать с сенатом выдвинутую Трампом кандидатуру нынешнего директора ЦРУ Майкла Помпео на позицию госсекретаря вместо уволенного Рекса Тиллерсона. В качестве нового директора ЦРУ Трамп предложил действующего первого заместителя директора управления Джину Хаспел, кандидатура которой также должна быть согласована.