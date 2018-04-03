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Трамп рассказал о блокировании его выдвиженцев демократами в Конгрессе

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Демократической партии, чьи представители в сенате блокируют назначение выдвинутых им кандидатов на ключевые посты в администрации.

«39% выдвинутых мною кандидатур, в том числе дипломатов в зарубежные страны, не прошли процедуру утверждения из-за препятствий и задержек со стороны демократов», - написал Трамп на своей страничке в Twitter. Он предположил, что если так пойдет и дальше, ему «потребуется более 7 лет», прежде ему «разрешат работать с этими великими людьми». Трамп выразил возмущение сложившейся практикой. «Никогда такого не было. Безобразие!» - резюмировал он.

Белому дому предстоит согласовать с сенатом выдвинутую Трампом кандидатуру нынешнего директора ЦРУ Майкла Помпео на позицию госсекретаря вместо уволенного Рекса Тиллерсона. В качестве нового директора ЦРУ Трамп предложил действующего первого заместителя директора управления Джину Хаспел, кандидатура которой также должна быть согласована.

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Бизнес
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«Дочка» «Ростеха» осталась единственным поставщиком препаратов крови

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Национальная иммунобиологическая компания «Нацимбио» сохранила статус единственного поставщика лекарственных препаратов из плазмы крови человека и животных на 2018-2019 гг. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства.

«Цена контракта на закупку лекарственных препаратов определяется в порядке, установленном Минздравом России в соответствии с постановлением Правительства России», — говорится в документе. В 2016-2017 гг. объем этого рынка, по данным аналитиков DSM Group, оценивался более чем в 20,4 млрд руб.

Компания продолжит поставлять лекарственные препараты госструктурам, а также государственным бюджетным и казенным учреждениям. В их числе Минздрав, Минобрнауки, Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ) Федеральное медико-биологическое агентство и др.

Гендиректор «Нацимбио» Андрей Загорский подтвердил, что компания готова к выполнению этих обязанностей.

«Нацимбио» была учреждена в 2013 г. для обеспечения независимости России от импорта лекарственных препаратов, в том числе иммунобиологических и препаратов для лечения инфекционных заболеваний. Компания является производителем вакцин Национального календаря профилактических прививок, препаратов крови, лекарств для лечения ВИЧ и гепатитов, а также инсулина и его аналогов.

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Бизнес
Новости

Турция выдала «Росатому» лицензию на строительство АЭС «Аккую»

Ведомости
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Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую», передает «РИА Новости» со ссылкой на информагентство Anadolu.

Проект станции, реализацией которого занимается «Росатом», признан соответствующим всем необходимым требованиям.

Церемония закладки фундамента АЭС должна состояться 3 апреля. Планируется, что в мероприятии будут участвовать российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган.

Проект АЭС «Аккую» предполагает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», соответствующими самым высоким стандартам безопасности.

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Технологии
Новости

ВВС: автор фильма о Путине и Крыме станет топ-менеджером ВГТРК

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Автор документального фильма о президенте Владимире Путине, пресс-секретарь его предвыборного штаба, журналист Андрей Кондрашов назначен первым заместителем гендиректора ВГТРК, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на четыре источника в ВГТРК.

По словам одного из них, приказ о его назначении подписан и будет обнародован в течение недели. В пресс-службе ВГТРК подтвердили информацию о назначении Кондрашова.

Кондрашов «очень понравился Владимиру Путину», рассказал близкий к Кремлю источник. По словам источников, назначение для Кондрашова является «серьезным повышением» – с позиции одного из начальников «России 1» он становится одним из руководителей всего холдинга.

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Авто
Новости

США снизят требования к экологичности автомобилей

Ведомости
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Агентство по охране окружающей среды (EPA) США в понедельник объявило о сворачивании плана администрации предыдущего президента США Барака Обамы по повышению экологических стандартов в автомобильной промышленности. Это часть усилий администрации Дональда Трампа по ослаблению экологического регулирования, пишет Reuters.

Руководитель EPA Скотт Прюитт заявил, что агентство пересмотрит средние отраслевые нормы расхода топлива (CAFE) на 2022–2025 гг., которым должны соответствовать все продаваемые на территории США автомобили. По его мнению, эти ограничения «излишне агрессивны» в свете данных о продажах автомобилей. «При Обаме EPA поставило неверную цель, – заявил Прюитт. – Среднесрочное прогнозирование было подменено политической целесообразностью, стандарты рассчитаны из нереалистичных предположений и установлены слишком высоко».

В принятых ранее нормах помимо жестких требований к выбросам прописан значительный рост экономичности до 4,3 л на 100 км (54,5 мили на галлоне) с 6,2 л на 100 км. Это, по мысли разработчиков, должно было стимулировать инновации и применение новых технологий.

Новый шаг EPA означает судебные иски со стороны Калифорнии и еще 12 штатов, которые досрочно приняли повышенные экологические стандарты, отмечает Washington Examiner. В предельном случае на территории США могут образоваться две регулятивные зоны, пишет издание.

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Политика
Новости

СКР обнаружил в «Зимней вишне» проложенные с нарушениями высоковольтные кабели

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Следственный комитет России (СКР) обнародовал видео посещения руководителем ведомства Александром Бастрыкиным здания сгоревшего торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерове. Во время осмотра здания ТРЦ Бастрыкину доложили об обнаружении высоковольтных кабелей, проходивших через батутный центр, в котором предположительно возникло возгорание из-за короткого замыкания.

«Кабели высокого напряжения. В нарушение всех правил они проложены транзитом через зал батутного центра. Причина пожара, предположительно, — короткое замыкание», — доложил Бастрыкину один из следователей во время осмотра здания.

По словам очевидцев, пучок электрических проводов свисал практически над бассейном с мягкими поролоновыми кубиками в детской комнате, добавил представитель СКР.

О том, что пожар вероятнее всего возник в ТРЦ из-за короткого замыкания, Бастрыкин говорил еще 27 марта на совещании с президентом Владимиром Путиным в Кемерове. «Либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую меньше верим, – применение открытого огня», – докладывал он главе государства (цитата по сайту Кремля). Пожар в «Зимней вишне» в центре Кемерова произошел 25 марта. По официальным данным, в результате трагедии погибли 64 человека, из них 41 ребенок.

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Политика
Новости

При взрыве в центре Еревана пострадали 9 человек, среди них трое россиян

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При взрыве кислородного баллона в центре Еревана пострадали девять человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление замначальника управления информации и по связям с общественностью МЧС Армении Наны Гндоян.

По информации МЧС, звонок о ЧП поступил в 19.44 мск. На Северном проспекте в Ереване произошел взрыв, есть пострадавшие. К месту ЧП были направлены четыре расчета спасателей, опергруппа и группа быстрого реагирования Национального центра кризисного управления.

«В результате взрыва пострадали девять человек. Они доставлены в медцентр Св. Григория Просветителя. Состояние их здоровья уточняется», — отметила Гндоян.

В пресс-службе МЧС страны отметили, что среди пострадавших есть иностранцы.

Среди пострадавших - трое граждан России. Взрыв произошел в ресторане Burger King, передает «Интерфакс» со ссылкой на подполковника МЧС Армении Тиграна Восканяна. По его словам, среди пострадавших также двое граждан Ирана. «Среди пострадавших есть дети и подростки от 6 до 16 лет, жизни девочки восьми лет угрожает опасность», - уточнил он.

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Технологии
Новости

Котировки Intel рухнули после известия о смене Apple поставщика чипов

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Котировки компании Intel рухнули на 9% после сообщения Bloomberg о том, что компания Apple сменит поставщика чипов для компьютеров линейки Mac. Агентство сообщило, что Apple начнет переходить на микросхемы собственного производства уже с 2020 г. начиная с сектора ПК, а затем интегрирует их и в свои смартфоны.

Intel никогда не раскрывала долю выручки, приходящуюся на Apple, однако только выручка от микросхем для LTE-модемов iPhone в 2016 г. оценивалась аналитиками Cowen and Company в $1,5 млрд при суммарной годовой выручке в $60 млрд.

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Бизнес
Новости

Россельхознадзор пригрозил Белоруссии ограничением ввоза картофеля

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Россельхознадзор обнаружил реэкспорт египетского картофеля из Белоруссии. При повторном нарушении ведомство грозит запретить ввоз в Россию картофеля с белорусскими фитосанитарными сертификатами.

Как сообщает служба, при проверке 18 т картофеля, поступившего из Белоруссии с белорусским сертификатом, на части упаковок была обнаружена маркировка, подтверждающая, что продукция имеет египетское происхождение. Груз будет возвращен отправителю.

«В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию картофеля из Белоруссии в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов», - предупреждает Россельхознадзор.

Поставки картофеля из Египта в Россию разрешены только из нескольких зон, свободных от болезней и карантинных объектов. В прошлом году в египетском картофеле обнаруживали гусениц картофельной моли и возбудителя бурой бактериальной гнили картофеля.

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Бизнес
Новости

«Газпром» зарезервировал $4,7 млрд под штраф по контракту с «Нафтогазом»

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«Газпром» зарезервировал полную сумму штрафа по транзитному контракту с украинским «Нафтогазом». В отчетности компании в балансе ПАО по статье «штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров» указан расход в размере 272,943 млрд руб., или $4,74 млрд (по курсу на конец 2017 г.). Данная сумма практически полностью соответствует решению Стокгольмского арбитража.

30 марта «Газпром» подал жалобу на решение Стокгольмского арбитража в апелляционный суд округа Свеа (Швеция). Российская компания потребовала частично отменить принятое ранее решение по судебному разбирательству с «Нафтогазом».

Спор компаний касается условий контракта о транзите газа, заключенного восемь лет назад. 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение, согласно которому с момента подписания контракта «Нафтогаз» недополучил за транзит $4,63 млрд. Помимо этого арбитры обязали «Газпром» до окончания действия контракта в 2019 г. оплачивать «Нафтогазу» транзит из расчета $2,35 млрд за 110 млрд куб. м ежегодно.

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Бизнес
Новости

Минтранс отозвал ряд допусков на полеты Tajik Air и Somon Air в Россию

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Авиационные власти России с 5 апреля отзывают допуски таджикских авиакомпаний Somon Air и Tajik Air на полеты по маршрутам Душанбе - Москва и Душанбе - Новосибирск, а также Худжанда - Новосибирск. Об этом говорится в сообщении Минтранса России.

Причина отзыва допусков объясняется тем, что власти Таджикистана не подтвердили заявки «Уральских авиалиний» на выполнение полетов в страну и «не дали своего ответа на предложение о проведении переговоров в Москве, но и отозвали ранее выданные российским перевозчикам разрешения на выполнение полетов по ряду маршрутов», уточняется в сообщении.

Минтранс предложил таджикской стороне провести двусторонние консультации.

1 апреля Somon Air объявила о приостановке полетов в Россию по некоторым направлениям по требованию Росавиации. Somon Air приостанавливает рейсы из Душанбе в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург, Сочи и обратно, а также из Худжанда в Казань, Санкт-Петербург и обратно, также в начале апреля истекает срок разрешения на полеты из Худжанда в Москву и обратно. Остальные рейсы перевозчика в Россию будут проходить по утвержденному расписанию.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

Финансы
Новости

Суд арестовал облигации по иску Промсвязьбанка к 10 иностранным компаниям

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы наложил арест на ценные бумаги на 6,12 млрд руб. по иску Промсвязьбанка к десяти зарубежным компаниям. Об этом говорится в картотеке судебных дел. Санируемый Центробанком банк пытается признать недействительными сделки с ценными бумагами банка и связанных компаний, которые акционеры (Promsvyaz Capital B.V.) продали самому банку за день до введения временной администрации, объяснял представитель Промсвязьбанка.

Так, суд арестовал облигации двух выпусков «Промсвязькапитала» на 832 млн руб. и бонды «ПСН проперти менеджмент» на 2 млрд руб. – эти бумаги находятся на счету кипрского офшора Atna Capital, открытого в Промсвязьбанке. Также под арест попали и принадлежащие Polarima Investments облигации двух выпусков «Промсвязькапитала» на 3,29 млрд руб.

Кроме того, арестован пакет субординированных еврооблигаций Промсвязьбанка на $400 000 с погашением в 2019 г., находящихся на счете Promsvyaz Capital B.V. Ранее банк сообщал, что все субординированные обязательства банка были списаны.

В обосновании ходатайства Промсвязьбанк указал, что иск заявлен на 60,8 млрд руб., при этом в настоящий момент арестованы денежные средства и акции стоимостью не более 18,8 млрд руб. (по курсу на 20 марта). С учетом дополнительных обеспечительных мер общая стоимость арестованного имущества составит только 25 млрд руб., что в 2,4 раза меньше исковых требований, отметил истец.

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