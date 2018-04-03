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Ушаков узнал о подготовке саммита в «нормандском формате» без России из СМИ

В Кремле о возможном проведении Германией, Францией и Украиной саммита в «нормандском формате» без России знают только из сообщений СМИ, заявил во вторник помощник президента Юрий Ушаков. «Я об этом не слышал ничего. Только видел сообщения», – цитирует его «РИА Новости».

Ранее во вторник собеседник агентства в российском Министерстве иностранных дел заявил, что во внешнеполитическом ведомстве пока ничего не знают о подготовке встречи.

Так называемый нормандский формат предназначен для урегулирования ситуации на востоке Украины и контроля исполнения минских соглашений. В переговорах участвуют четыре стороны – Россия, Украина, Германия и Франция. Первые такие переговоры прошли в июне 2014 г. в Нормандии.

О том, что Германия, Франция и Украина собираются провести саммит в трехстороннем формате, без России, написала в понедельник, 2 апреля, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники в Киеве. Провести полноценный четырехсторонний саммит «не представляется возможным» из-за «крайне неблагоприятного эмоционального фона», образовавшегося после отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сказал газете неназванный украинский дипломат.

По данным издания, саммит может состояться в мае в немецком Ахене. Там будут вручать престижную международную премию имени Карла Великого – основателя Франкской империи. На церемонию прибудет президент Франции Эмманюэль Макрон – он станет одним из лауреатов премии, а также президент Украины Петр Порошенко – он не впервые приезжает в Ахен поздравить лауреатов и встретиться с европейскими лидерами, пишет «Коммерсантъ». По информации издания, саммит, на котором Германия, Франция и Украина обсудят размещение миротворцев ООН в Донбассе, может пройти «на полях» награждения.

«Пусть собираются», – прокомментировал собеседник «Коммерсанта» в российском МИДе. Он подчеркнул, что решение о миротворцах в Донбассе остается за Совбезом ООН: «Без решения Совбеза миротворцы там не появятся».

Получить комментарии представителя канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Елисейского дворца газете не удалось. Неназванный собеседник, близкий к администрации президента Украины, сказал, что «подготовительная работа» к саммиту в Ахене должна быть проведена во время визита Порошенко в Берлин 10 апреля и его переговоров с Меркель. Украинский дипломат предположил, что Макрон, который в мае собирается также посетить Россию, «наверняка обсудит с Владимиром Путиным тему миротворцев в Донбассе».