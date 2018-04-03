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Ушаков узнал о подготовке саммита в «нормандском формате» без России из СМИ

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В Кремле о возможном проведении Германией, Францией и Украиной саммита в «нормандском формате» без России знают только из сообщений СМИ, заявил во вторник помощник президента Юрий Ушаков. «Я об этом не слышал ничего. Только видел сообщения», – цитирует его «РИА Новости».

Ранее во вторник собеседник агентства в российском Министерстве иностранных дел заявил, что во внешнеполитическом ведомстве пока ничего не знают о подготовке встречи.

Так называемый нормандский формат предназначен для урегулирования ситуации на востоке Украины и контроля исполнения минских соглашений. В переговорах участвуют четыре стороны – Россия, Украина, Германия и Франция. Первые такие переговоры прошли в июне 2014 г. в Нормандии.

О том, что Германия, Франция и Украина собираются провести саммит в трехстороннем формате, без России, написала в понедельник, 2 апреля, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники в Киеве. Провести полноценный четырехсторонний саммит «не представляется возможным» из-за «крайне неблагоприятного эмоционального фона», образовавшегося после отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сказал газете неназванный украинский дипломат.

По данным издания, саммит может состояться в мае в немецком Ахене. Там будут вручать престижную международную премию имени Карла Великого – основателя Франкской империи. На церемонию прибудет президент Франции Эмманюэль Макрон – он станет одним из лауреатов премии, а также президент Украины Петр Порошенко – он не впервые приезжает в Ахен поздравить лауреатов и встретиться с европейскими лидерами, пишет «Коммерсантъ». По информации издания, саммит, на котором Германия, Франция и Украина обсудят размещение миротворцев ООН в Донбассе, может пройти «на полях» награждения.

«Пусть собираются», – прокомментировал собеседник «Коммерсанта» в российском МИДе. Он подчеркнул, что решение о миротворцах в Донбассе остается за Совбезом ООН: «Без решения Совбеза миротворцы там не появятся».

Получить комментарии представителя канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Елисейского дворца газете не удалось. Неназванный собеседник, близкий к администрации президента Украины, сказал, что «подготовительная работа» к саммиту в Ахене должна быть проведена во время визита Порошенко в Берлин 10 апреля и его переговоров с Меркель. Украинский дипломат предположил, что Макрон, который в мае собирается также посетить Россию, «наверняка обсудит с Владимиром Путиным тему миротворцев в Донбассе».

Политика
Новости

СКР завел дело против министра внутренних дел Украины‍

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за попыток помешать россиянам проголосовать на выборах российского президента. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, говорится в Telegram-канале ведомства.

В сообщении ведомства указывается, что полиция Украины 18 марта, в день президентских выборов в России, заблокировала входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове. Российским гражданам таким образом мешали принять участие в голосовании, уточнили в СКР.

Как считают следователи, соответствующее распоряжение дал Аваков. Российское ведомство завело в отношении украинского чиновника дело на основании статьи 12 УК РФ, позволяющей привлекать к уголовной ответственности иностранцев, которые совершили преступления за пределами России, но против интересов россиян.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла действия украинской стороны Украины беспрецедентными и противоречащими международным правозащитным нормам, передавало РИА Новости 18 марта. Она подчеркивала, что меры Киева в отношении россиян противоречат, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

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Бизнес
Новости

Минпромторг объявил дату запуска tax free в Москве, Петербурге и Сочи

Ведомости
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Система возврата НДС на покупки для покидающих Россию иностранных граждан будет запущена в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи с 10 апреля, в других городах проведения Чемпионата мира по футболу tax free заработает ближе к началу первенства, сообщил на пресс-конференции замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«С 10 апреля система tax free будет запущена в Москве, Петербурге и Сочи, чуть ближе к Чемпионату мира по футболу – остальные города», – рассказал Евтухов (цитаты по «Интерфаксу»). Чемпионат стартует с 14 июня, футбольные матчи пройдут в 11 российских городах.

В Минпромторге рассчитывают, что система tax free будет введена на территории всей страны к концу 2018 г. «Думаю, что в конце года будет принято решение, чтобы мы перешли от пилота к работе по всей России», – сказал Евтухов. 

Вернуть НДС с покупок смогут граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Система распространяется на товары, приобретенные в течение одного дня на сумму не менее 10 000 руб. с учетом налога.

Для возврата денег иностранцы должны будут предоставить паспорт, чек о покупке товара и сам товар. Перед вылетом таможенники поставят соответствующую отметку. В аэропортах будет установлена навигация для информирования туристов о возможности возврата НДС. Всего к tax free подключатся более 100 торговых точек. 

Деньги можно будет получить наличными сразу или в течение года на расчетный счет или банковскую карту, отметила гендиректор компании-оператора системы tax free «Global Blue Россия» Наталья Яшкина. 

Иностранцы смогут вернуть до 18% (стандартная ставка НДС) на различные товары, в том числе одежду, технику и ювелирные изделия, или 10% на другие товары, включая продукты питания, лекарства и книги. Tax free не будет распространяться на подакцизные товары.

В феврале первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил о предложении правительства запустить систему tax free по всей стране с 1 октября – в случае удачной реализации пилотного эксперимента. 

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Политика
Новости

Amazon запретил Zello использовать его платформы для обхода блокировок

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Amazon попросил приложение-рацию Zello не использовать его сервисы для обхода блокировок Роскомнадзора. Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил сооснователь Zello Алексей Гаврилов.

Начиная с ноября, по словам Гаврилова, «Роскомнадзор стал лучше работать», в том числе над блокировкой приложения.

«Последнее в этой истории: давайте заблокируем половину интернета ради Zello. Половину интернета не заблокировали, но тем не менее определенный эффект, я так понимаю, был произведен, и в результате Amazon к нам пришел, чей сервис мы использовали, и Amazon нас попросил больше не делать то, что мы делали для обхода блокировок на платформе Amazon», – поделился основатель сервиса.

Он добавил, что теперь для обхода блокировок в России сервис использует вместо IP-адресов Amazon Web Services другую платформу. Название платформы Гаврилов не уточнил.

23 марта «Ведомости» написали, что Роскомнадзор поручил провайдерам начать блокировку примерно 15 млн IP-адресов для того, чтобы ограничить доступ к приложению-рации. Такое решение ведомство приняло после того, как Zello вопреки требованиям ведомства отказалось регистрироваться в качестве распространителя информации. Более 13 млн этих адресов принадлежат Amazon Web Services, представляющей виртуальные серверы, отмечало издание.

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Политика
Новости

Ройзман назвал отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга оскорблением горожан

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Принятие закона об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга является оскорблением его жителей, заявил действующий глава города – председатель гордумы Евгений Ройзман в интервью Business FM.

«Принятие этого закона – это оскорбление жителей Екатеринбурга. Отказались признать за жителями Екатеринбурга какую-то самостоятельность, интеллект», – уверен Ройзман. По его словам, результаты опросов показали, что более 90% горожан выступили за сохранение прямых выборов мэра, это же продемонстрировал состоявшийся в понедельник протестный митинг.

«Я переживаю не из-за своего нахождения в должности, потому что для меня эта должность достаточно обременительная. Я за свою должность не рублюсь, не держусь, – подчеркнул Ройзман. – Я переживаю просто за статус Екатеринбурга, за возможность наших детей выбирать себе мэра. Все основные прорывы Екатеринбург сделал именно при избранном, а не при назначенном [главе]».

Во вторник Законодательное собрание Свердловской области приняло в третьем окончательном чтении законопроект губернатора Евгения Куйвашева об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Согласно поддержанным поправкам должности главы Екатеринбурга и руководителя городской администрации (сити-менеджера) будут объединены. Городской глава будет избираться не жителями Екатеринбурга, а гордумой из числа представленных конкурсной комиссией кандидатов и получит весь набор хозяйственных полномочий.

Ройзман сообщил «Интерфаксу», что не собирается участвовать в конкурсе. «Я, конечно, ни в каких конкурсах участвовать не буду, потому что это не избрание, это назначение. Я могу признавать над собой власть своих избирателей. Но чью-то власть над собой признавать я просто не хочу», – сказал он. При этом действующий глава города уверен, что региональные власти в любом случае не допустили бы его назначения: «Меня никогда в жизни никто не назначит, я же трезвый человек, я это все понимаю. Я это вообще не рассматриваю».

Ройзман выиграл выборы мэра Екатеринбурга в сентябре 2013 г., он является главой города и спикером гордумы. При этом хозяйственными полномочиями обладает сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб, назначенный на эту должность депутатами гордумы в октябре 2013 г. Полномочия Ройзмана истекают в сентябре 2018 г.

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Бизнес
Новости

Воробьев назвал сроки запуска в Подмосковье новой системы переработки мусора

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Московская область должна перейти к новой современной системе сбора и переработки мусора не позднее начала 2019 г., заявил губернатор Андрей Воробьев.

«Наша задача – закрыть эту тему в конце 2018 – начале 2019 г.», – сказал Воробьев на заседании правительства региона (цитаты по «Интерфаксу»).

На действующих в настоящее время в Подмосковье 15 мусорных полигонах начаты работы по подготовке к дегазации и сбору фильтрата, отметил Воробьев. Новые объекты такого рода будут строиться с применением современных технологий, подчеркнул губернатор.

«Больше в Московской области не будет свалок, куда сваливается мусор без сортировки», – пообещал Воробьев. По его словам, решение этой задачи потребует от властей «максимальной концентрации».

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Политика
Новости

Памфилова вручила Путину удостоверение президента

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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова встретилась в Кремле с президентом Владимиром Путиным и вручила ему удостоверение главы государства на новый срок полномочий, сообщает пресс-служба Кремля.

Памфилова поздравила Путина с «убедительной чистой победой» на президентских выборах, состоявшихся в России 18 марта. Председатель ЦИК рассказала о рекордных 88% уровня доверия россиян к голосованию. «На самом деле, действительно, очень высокий уровень доверия. Даже уже после выборов были проведены опросы – до 88%. То есть достоверность выборов поддерживает подавляющее большинство наших граждан, и впервые до 88% дошло», – уточнила она.

Глава государства в ответ оценил прошедшее голосование как самое чистое и прозрачное за всю историю страны. «Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны», – заявил президент. Он отметил, что это как личная заслуга председателя ЦИК, так и заслуга членов всех избирательных комиссий, работавших на территории России.

«По общему мнению, эта работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне», – заключил глава государства.

ЦИК 23 марта признал прошедшие выборы президента состоявшимися и действительными. Путин был избран на должность главы государства с 76,69% голосов. Он получил 56 430 712 голосов, «т. е. более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании», уточняли в избирательной комиссии.

На втором месте оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,77% (8 659 206) голосов, на третьем – Владимир Жириновский с 5,65% (4 154 985) голосов, на четвертом – Ксения Собчак с 1,68%, за нее проголосовали 1 238 031 избиратель.

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Политика
Новости

Свердловские депутаты приняли закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга

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Законодательное собрание Свердловской области на заседании во вторник приняло в третьем окончательном чтении законопроект губернатора Евгения Куйвашева об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга, передает «Интерфакс-Урал». Законопроект поддержали 42 из 46 депутатов, против выступили четыре парламентария.

Согласно поддержанным поправкам должности главы Екатеринбурга и руководителя городской администрации (сити-менеджера) будут объединены. Городской глава будет избираться не жителями Екатеринбурга, а гордумой из числа представленных конкурсной комиссией кандидатов и получит весь набор хозяйственных полномочий. «Это позволяет исправить недостатки так называемой двухголовой модели, при которой председатель думы – глава города не имеет ключевых полномочий в хозяйственной сфере», – отметил руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов.

Действующий глава Екатеринбурга – председатель гордумы Евгений Ройзман, выступающий против отмены выборов, на заседании регионального парламента подчеркнул разницу между выбранной и назначенной властью.

«Тот, кого избирали, отвечает перед избирателями. Тот, кого назначили, отвечает перед тем, кто назначил, – выступил Ройзман. – Поскольку я как избранный глава в постоянном контакте с жителями, понимаю настроения. Если вы примите этот закон, он будет восприниматься как сомнение в умственных способностях жителей Екатеринбурга, как недоверие жителям Екатеринбурга, и это будет выглядеть как оскорбление жителей Екатеринбурга».

На заседании во вторник заксобрание также должно было рассмотреть в первом чтении законопроект депутата от КПРФ Вячеслава Вегнера, который предусматривал сохранение выборов мэра Екатеринбурга и переход от «двуглавой» системы управления городом к «одноглавой». Однако парламентарий отозвал свой законопроект.

Евгений Ройзман выиграл выборы мэра Екатеринбурга в сентябре 2013 г., он является главой города и спикером гордумы. При этом хозяйственными полномочиями обладает сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб, назначенный на эту должность депутатами гордумы в октябре 2013 г.

В понедельник вечером в Екатеринбурге прошел митинг против отмены выборов мэра. По данным городской администрации, в протестной акции приняли участие около 1700 человек. По оценкам Ройзмана, на митинге собралось несколько тысяч человек. Перед собравшимися выступили сам Ройзман, местные политики, соратник Алексея Навального Леонид Волков и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

 

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Политика
Новости

ФСБ предотвратила передачу иностранцам секретных военных карт

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали трех человек, которые пытались передать иностранцам секретные военные карты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Свердловской области.

Задержанные – двое россиян и украинец. Где именно они служат или работают, ФСБ не уточняет. Силовики провели обыски по местам проживания всех задержанных – в Екатеринбурге, Симферополе и Омске и изъяли электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба Вооруженных сил России, рассказал собеседник агентства.

«Все задержанные признали, что своими действиями создавали угрозу безопасности России, и отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем», – добавил он. Какой стране они планировали передать секретную информацию, не раскрывается.

Задержанные получили официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений по статьям Уголовного кодекса «Государственная измена» и «Шпионаж», рассказала пресс-служба ФСБ.

«Передачу секретных сведений удалось предотвратить, причем уголовное дело, судя по релизу, решили не возбуждать, ограничившись предупреждением о недопустимости действий, подпадающих под статьи УК РФ», – отмечает «РИА Новости».

Ранее один из фигурантов уже привлекался к ответственности за преступление по статье о госизмене, добавила спецслужба.

Кто шпионил в пользу России

Недвижимость
Новости

Проживающие за границей россияне скупают элитное жилье на исторической родине

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Возвращение бизнес-эмигрантов в Россию сказалось на рынке элитной недвижимости, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование риэлторского агентства «Метриум». Так, в I квартале 2018 г. число заявок на покупку элитной недвижимости в России от пока еще проживающих за рубежом россиян выросло на 21%.

Исторический рекорд по переводу россиянами средств из-за рубежа на покупку недвижимости на исторической родине пришелся на IV квартал 2017 г., тогда он составил $122 млн (рост на 36%). При этом, по данным ЦБ, первые три квартала наблюдалось снижение этого вида трансграничных переводов на 16,8% до $143 млн. Всего же по итогам 2017 г. объем трансграничных переводов резидентов России на операции с недвижимостью увеличился на 1,5% до $265 млн. Предыдущий рекорд по переводам на покупку недвижимости в России был установлен в I квартале 2014 г.

Рост числа заявок на подбор элитной недвижимости в России от находящихся за рубежом россиян в рекордный IV квартал 2017 г. вырос на 32%, тогда как в начале 2017 г. динамика была отрицательной. Управляющий директор «Метриум премиум» Илья Менжунов полагает, что рынок элитной недвижимости фиксирует возвращение в Россию предпринимателей, покинувших страну в 2012–2014 гг. на волне негативных эмоций, но успевших разочароваться и в доходности бизнеса в Европе. Также он отмечает политических реэмигрантов, покинувших ранее страну из-за конфликтов с государством.

Директор департамента элитной недвижимости Est-a-Tet Анна Карпова отметила приобретенную реэмигрантами экономность. «Если раньше средний бюджет покупки составлял 60 млн руб., то теперь сразу несколько объектов за 30–40 млн руб.», – рассказала она.

Основной поток реэмигрантов приходится на Великобританию – от них исходит 66% заявок на приобретение недвижимости. Председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева отмечает, что россияне могут попасть под действие британского закона о криминальных финансах, если не предоставят данные о происхождении денег, потраченных на приобретение имущества. Само имущество в этом случае может быть конфисковано. Ранее Transparency International констатировал подозрительное происхождение $1,2 млрд, потраченных россиянами в Великобритании на покупку имущества. Британские парламентарии проводят расследование.

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Политика
Новости

СКР установил всех причастных к теракту в метро Петербурга

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Теракт в метро в Санкт-Петербурге в 2017 г. совершили участники радикального исламистского сообщества, которые до этого не были знакомы между собой, заявила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. Ее слова приводятся в официальном Telegram-канале ведомства.

В сообщении уточняется, что обвиняемые общались при помощи «современных средств коммуникации». Всего по делу о теракте, произошедшем 3 апреля прошлого года, арестованы 11 человек. Среди них – заказчик, организатор и исполнители преступления, уточнила Петренко.

Представитель ведомства добавила, что именно «тщательный анализ так называемых электронных следов, которые остаются при таких способах связи, позволил в кратчайшие сроки изобличить и установить всех участников преступной группы».

3 апреля 2017 г. при взрыве самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, более 50 пострадали. По мнению следователей, бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов. Взрыв прогремел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». Еще один – на станции «Площадь Восстания» – удалось предотвратить.

Акции памяти погибших в метро Петербурга

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Бизнес
Новости

Минфин признал конкурентными лишь 3,6% госзакупок в России

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Более 96% закупок госкомпаний в 2017 г. осуществлялось на неконкурентной основе, следует из мониторинга Минфина, исследовавшего применение закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Конкурентными ведомство признает закупки, осуществленные на торгах, аукционах и при запросе котировок. В соответствии с требованиями Гражданского кодекса было проведено только 3,6% закупок.

Остальные заказчики используют 5080 других способов определения поставщиков, следует из доклада. Из них самый популярный относится к категории «иные способы» определения поставщика. На него приходится 65,4%. По итогам 2017 г. этот способ стал популярнее на 14,1%, чем годом ранее. Эксперт Института государственного и муниципального управления ВШЭ Марина Турчан отмечает, что не все закупки из категории «иные» на самом деле осуществляются неконкурентным способом. «Часто заказчики добавляют в наименование способа закупки название электронной площадки, самой компании-заказчика, ссылки на положения о закупках, указывают подробности проведения процедуры определения поставщика и многое другое», – пояснила она РБК, обратившему внимание на мониторинг.

Всего в 2017 г. объем заключенных заказчиками договоров составил 16,5 трлн руб., а при анализе ежемесячной отчетности – 18,7 трлн руб. (21,1 трлн руб. в 2016 г.). Из чего складывается эта разница, в Минфине не указывают.

Заказы более чем на 9,6 трлн руб. в 2017 г. были реализованы по итогам закупки у единого поставщика. Этот способ неконкурентных закупок использовался в 51,6% от общего числа. В 2016 г. на этот способ закупки приходилось 10,4 трлн руб., что тогда составляло 49%. По итогам закрытых закупок было выполнено заказов на 778,7 млрд руб. (4,2%), это почти на 50 млрд руб. больше, чем годом ранее (3,5%).

На долю пяти крупнейших заказчиков в 2017 г. пришлось более 50% всех закупок, или 9 трлн руб. Лидером здесь является «Роснефть» – 5,87 трлн руб. Но вместе со связанными с ней структурами заказов получилось на 7,7 трлн руб. Так, «Башнефть» оказалась на третьем месте в топ-5 с закупками на 763,74 млрд руб., АО «РН-транс» – на четвертом с 547 млрд руб. и ООО «РН-Юганскнефтегаз» – на пятом с 444,17 млрд руб. Второе место занимает РЖД с закупками на 1,3 трлн руб. В 2016 г. эту позицию занимал «Газпром» с закупками на 1 трлн, но в этом году он не вошел даже в топ-5.

У малого и среднего бизнеса было закуплено товаров и услуг на 2,4 трлн руб. (12,7%), следует из мониторинга Минфина. При этом в стратегии развития МСП до 2030 г. указывается, что в 2017 г. их доля в госзакупках должна составлять 18%.

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