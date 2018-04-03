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Памфилова вручила Путину удостоверение президента

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова встретилась в Кремле с президентом Владимиром Путиным и вручила ему удостоверение главы государства на новый срок полномочий, сообщает пресс-служба Кремля.

Памфилова поздравила Путина с «убедительной чистой победой» на президентских выборах, состоявшихся в России 18 марта. Председатель ЦИК рассказала о рекордных 88% уровня доверия россиян к голосованию. «На самом деле, действительно, очень высокий уровень доверия. Даже уже после выборов были проведены опросы – до 88%. То есть достоверность выборов поддерживает подавляющее большинство наших граждан, и впервые до 88% дошло», – уточнила она.

Глава государства в ответ оценил прошедшее голосование как самое чистое и прозрачное за всю историю страны. «Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны», – заявил президент. Он отметил, что это как личная заслуга председателя ЦИК, так и заслуга членов всех избирательных комиссий, работавших на территории России.

«По общему мнению, эта работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне», – заключил глава государства.

ЦИК 23 марта признал прошедшие выборы президента состоявшимися и действительными. Путин был избран на должность главы государства с 76,69% голосов. Он получил 56 430 712 голосов, «т. е. более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании», уточняли в избирательной комиссии.

На втором месте оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,77% (8 659 206) голосов, на третьем – Владимир Жириновский с 5,65% (4 154 985) голосов, на четвертом – Ксения Собчак с 1,68%, за нее проголосовали 1 238 031 избиратель.