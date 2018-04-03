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Роструд напомнил о длинных выходных в мае‍ и июне

Последняя рабочая неделя в апреле будет шестидневной, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда. Затем россиян ожидают четырехдневные выходные в связи с празднованием 1 мая Дня весны и труда.

«В связи с празднованием Первомая, который в этом году приходится на вторник, россияне не будут работать четыре дня подряд», – уточнил представитель ведомства в беседе с «Интерфаксом». Праздничные выходные начнутся в воскресенье, 29 апреля и пройдут до среды, 2 мая, включительно.

Выходной в среду, 2 мая, в свою очередь, получается за счет переноса на него праздничного выходного дня с 7 января 2018 г., который приходился на воскресенье, пояснили в Роструде.

В то же время одна из апрельских суббот станет рабочей из-за переноса праздничных дней. «Выходной переносится с субботы, 28 апреля на понедельник, 30 апреля», – уточнил собеседник агентства.

В честь Дня Победы 9 мая, который в этом году приходится на среду, будет лишь один выходной.

Представитель Роструда рассказал и об июньских выходных: в связи с празднованием 12 июня Дня России, который выпадает на вторник, россияне получат три выходных дня подряд – с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня. Понедельник, 11 июня, станет нерабочим днем из-за переноса выходного дня с субботы, 9 июня.

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