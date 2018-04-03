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Партию Навального могут зарегистрировать под названием «Рабочее название»

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов подал уведомление в Минюст о проведении съезда партии Алексея Навального под названием «Рабочее название». На съезде партию планируют переименовать: такое название выбрано, поскольку «названия нашей партии кремлевские жулики воруют до съезда», написал Навальный в телеграме. Съезд партии запланирован на 19 мая.

В начале марта Навальный сообщил, что учредительный съезд партии, который он планировал провести 3 марта, не состоится. По его словам, арендодатель, у которого они сняли помещение, в последний момент расторг договор.

Перед этим партия «Гражданская позиция» провела съезд, на котором сменила название на «Партия прогресса» - такое название было у незарегистрированной партии Навального. Зампредом партии стал бывший сотрудник штаба Навального Виталий Серуканов, который в декабре прошлого года со скандалом покинул московский штаб, обвинив руководство штаба в том, что оно сорвало верификацию подписей в поддержку Навального. «Нам в регистрации отказывали, а в какой-то момент кремлевский политтехнолог и владелец десятка партий Богданов взял да и переименовал одну из своих помоечных партий в «Народный альянс». С точно такой же символикой», - написал тогда оппозиционер.