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Госдепартамент допустил возможность замены высланных 60 российских дипломатов

Россия может предложить замену своим высланным из США 60 дипломатам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента. «Как и в случае с другими подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической миссии» на территории США, сказал он.

Аналогичных действий Вашингтон ожидает от Москвы. Россия «не информировала нас о своем намерении сократить общее допустимое число сотрудников в нашей дипломатической миссии», пояснил представитель Госдепартамента. Он полагает, что и США могут запросить аккредитацию для «новых сотрудников» на замену высланным дипломатам.

Первой новость о возможной замене высланных российских дипломатов на новых сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова. Позже эту информацию со ссылкой на Госдепартамент подтвердил корреспондент ABC – Вашингтон не настаивает на сокращении штата российских дипломатов и замена возможна.

Сейчас в российском посольстве в Вашингтоне работает 190 человек, тогда как в американском в Москве – 1100, отмечает Business Insider.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов и о закрытии генконсульства России в Сиэтле. Это объяснялось солидарностью в Великобританией, расследующей дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и подозревающей в этом Россию. В США заявляли, что высылка российских дипломатов «повышает безопасность Соединенных Штатов, уменьшая потенциал России по шпионажу за американцами и проведению секретных операций, угрожающих национальной безопасности». В ответ Россия также объявила о высылке 60 американских дипломатов и закрытии консульства в Санкт-Петербурге.