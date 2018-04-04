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Экс-руководитель Российской федерации баскетбола задержан в Черногории

Бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола Дмитрий Домани, объявленный в международный розыск по запросу Москвы, был задержан в Черногории, в Херцег-Нови. Информация об этом опубликована на сайте МВД Черногории. В сообщении Дмитрий Домани фигурирует как «Д.Д.», но при этом полностью указана его бывшая должность, и дело, по которому он объявлен в розыск.

Домани обвиняется в хищении примерно 44 млн рублей из средств федерации при помощи созданной им сети компаний, с которыми он заключал фиктивные договоры. В России ему заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Он отправлен в Высший суд Подгорицы, где будет решаться вопрос о его экстрадиции в Россию.

Экс-руководитель РФБ дважды становился серебряным призером чемпионата мира в составе сборной России - в 1994 и 1998 гг., напоминает ТАСС.

Осенью 2017 г. экс-президент РФБ Юлия Аникеева была признана Чертановским судом виновной в мошенничестве в особо крупном размене, совершенном группой лиц по предварительному сговору. За участие в хищении 44 млн руб. суд приговорил ее к 4,5 годам лишения свободы в колонии. Свою вину Аникеева не признала, на оглашение приговора не явилась, после чего была объявлена в розыск.