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США пригрозили ввести пошлины на 1300 товаров из Китая

Управление торгового представителя США (USTR) опубликовало список из 1300 товаров из Китая, которые могут подпасть под дополнительные импортные пошлины. Об этом говорится в сообщении торгового представительства США.

В перечень товаров вошли автомобили, мотоциклы, железнодорожный транспорт, станки, медицинское и другое оборудование, авиационные запчасти, спутники.

Reuters уточняет, что Пекин уже отреагировал на заявление властей США, пригрозив Вашингтону ответными мерами. Китайские власти также призвали всех членов Всемирной торговой организации (ВТО) противостоять торговому протекционизму Вашингтона, заявил постпред Китая при ВТО Чжан Сянчэн, чьи слова приводит агентство.

Президент США Дональд Трамп обещал обложить пошлинами китайский импорт на сумму до $50 млрд из-за политики Китая, принуждающей американский бизнес делиться технологиями, напомнили в управлении.

«Предложенный список из примерно 1300 товаров будет рассмотрен дополнительно, будет процесс публичного объявления и обсуждения. После завершения этого процесса USTR примет окончательное решение по тем товарам, которые подпадут под дополнительные пошлины», - пояснили в торговом представительстве.

Эта мера входит в подписанный американским президентом меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая». В сообщении уточняется, что мера нацелена на те товары Китая, которые приносят ему выгоду в соответствии с промышленными планами.