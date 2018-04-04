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Китай одобрил повышение пошлин на товары из США на $50 млрд

Госсовет Китая утвердил 25%-ые пошлины на 106 видов американских товаров, в том числе автомобили, продукцию нефтехимии и бобы. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Дата вступления в силу данного решения будет объявлена позже», - говорится в заявлении ведомства. Новая пошлина будет действовать, в частности, для американских автомобилей и самолетов, химической и табачной продукции, говядины, а также сельскохозяйственных товаров, включая бобы, пшеницу, кукурузу и хлопок.

Эти сроки Пекин планирует объявить позже, когда правительство США применит запланированные пошлины в 25% в отношении товаров из Китая.

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25% пошлины. Китай, в свою очередь, призвал всех членов Всемирной торговой организации (ВТО) противостоять торговому протекционизму Вашингтона.

Ранее Трамп объяснял решение обложить пошлинами китайский импорт на сумму до $50 млрд из-за политики Пекина, которая, по его словам, принуждает американских предпринимателей делиться технологиями.

В список вошли около 1300 товаров, среди них автомобили, мотоциклы, авиационные запчасти, спутники, железнодорожный транспорт, станки, медицинское и другое оборудование. В сообщении торгового представительства США уточнялось, что мера нацелена на те товары Китая, которые приносят ему выгоду в соответствии с промышленными планами.

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