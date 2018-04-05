Политика

Новости

CNN узнала о допросе российских олигархов командой спецпрокурора США

Двое «российских олигархов» были допрошены представителями спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего дело о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 г. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на информированные источники.

Первый из российских бизнесменов был допрошен, как только его частный самолет приземлился в аэропорту Нью-Йорка. При этом прокуроры осмотрели его электронные устройства. Второго допросили во время его недавней поездки по США. Был ли обыскан он, не сообщается. Команда Мюллера также направила неформальный запрос об интервью еще одному российскому олигарху, который какое-то время не появлялся в США. Имена предпринимателей не называются.

Интерес команды спецпрокурора сосредоточен на поиске возможных финансовых потоков из России, которые могли быть использованы на предвыборные нужды в ходе кампании 2016 г. или на инаугурацию, полагают собеседники телекомпании. Законодательство США запрещает политическое финансирование со стороны иностранцев. Штат Мюллера изучает инвестиции российских предпринимателей в компании или аналитические центры с политической составляющей. Одна из версий, которую предстоит проверить прокурорам – использование россиянами американских граждан для подставного финансирования президентской кампании.

Бывший федеральный прокурор Дэниэл Голдман заметил, что следователи любят элемент неожиданности. Так для получения доступа к электронным устройствам россиян в арсенале команды Мюллера были ордера на обыск. Это позволяло обыскать электронные устройства раньше, чем с них могли удалить важную информацию.

По данным Центра ответственной политики, на свою предвыборную кампанию Дональд Трамп привлек $333 млн. Бюджет его инаугурации составил $106,8 млн., и оказался в два раза больше, чем у любого из его предшественников.