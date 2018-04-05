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Детский омбудсмен в Подмосковье предложила поднять цены на школьные обеды

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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила повысить цены на школьные завтраки и обеды. С таким предложением она выступила на совместном заседании профильных комитетов Мособлдумы, передает агентство городских новостей «Москва».

«Завтрак за 23–80 руб., обед за 50–180 руб. могут быть вкусными только в Госдуме. Мы провели проверки в 339 школах, 24 муниципалитетах. Я ела эту еду с детьми сама. В наших школах это невкусно!» – сказала она. По ее словам, дети едят школьные обеды и завтраки только потому, что голодные. Мишонова предложила «уходить от аукционов», так как «поставщик выигрывает минимальную сумму и выдает еду на эту сумму соответствующего качества». По ее словам, в школьных обедах и завтраках в Подмосковье «нет фруктов, овощей, только каша и картошка», отметила она.

По ее словам, многие родители предлагают снизить стоимость завтраков и обедов. «Но я бы не стала в этом вопросе ориентироваться на родителей, нам нужно думать о качестве еды, которую потребляют дети в наших школах», – сказала Мишонова.

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Финансы
Новости

ЦБ может получить беспрепятственный доступ в помещения юрлиц для борьбы с инсайдом

Интерфакс
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Правительство России предлагает наделить ЦБ полномочиями по беспрепятственному доступу в помещения юридических лиц для борьбы с инсайдом. Такие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об инсайдерской информации в Госдуме. По действующему законодательству ЦБ может только запрашивать документацию у организаций для борьбы с инсайдом.

Правительство предлагает дополнить статью 14 (Полномочия Банка России) ФЗ 224 «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации» новым пунктом. По нему, сотрудники ЦБ в рамках своих полномочий и при предъявлении служебных удостоверений «имеют право беспрепятственного доступа» в помещения юридических лиц, органов и организаций, с правом доступа к их документам и информации, компьютерам и системам хранения информации.

ЦБ, согласно поправкам, вправе требовать от юридических и физических лиц и организаций в ходе такой проверки выдачи документов (акты, справки, договора, корреспонденция) и сведений, даже если они составляют коммерческую, служебную, банковскую тайну. Исключение составят гостайна и налоговая тайна. Также ЦБ не получит доступ в помещения органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

«Да, действительно, обсуждались такие полномочия ЦБ, но мы их сузили, и все это согласовано», - сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам в четверг. По его словам, проверки с беспрепятственным доступом представителей ЦБ в помещения юридических лиц и других организаций будут осуществляться только в случае наличия серьезных оснований предполагать нарушения законодательства об инсайдерской информации. «Не просто вы шли мимо и решили зайти, должны быть подозрения. Там целый перечень процедур принятия решения, все будет утверждено специальным органом внутри ЦБ», - сказал замминистра.

Законопроект был внесен в Думу правительством в ноябре 2015 года и принят в первом чтении еще в январе 2016 года. В перечень инсайдеров были добавлены иностранные эмитенты, а также лица, которые не только владеют 25% акций потенциальных компаний-инсайдеров, но и владеют этим пакетом через подконтрольных лиц. В перечень потенциальных инсайдеров были включены публично-правовые компании. В расширенный перечень вошли лица, имеющие доступ к информации о сделках по переходу прав собственности на 5% и более голосующих акций, составляющих уставный капитал эмитентов и управляющих компаний. Согласно документу, исключения должны были составить договоры РЕПО.

Законопроектом вводилась норма о предварительном уведомлении компаний о включении их в перечень инсайдеров. Если от компании не получено подтверждение, она не могла быть включена в перечень инсайдеров.

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Бизнес
Новости

«Русснефть» опровергла информацию о поиске партнера вместо Glencore

Ведомости
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Подконтрольная семье Гуцериевых «Русснефть» не ищет замену швейцарской Glencore, говорится в сообщении российской компании (есть в распоряжении «Ведомостей»). Glencore остается для «Русснефти» основным партнером, подчеркивается в нем же.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Михаил Гуцериев ищет партнера вместо Glencore в «Русснефть». По информации агентства, ему это необходимо для объединения компании с другим нефтяным активом – «Нефтис». Пока нет решения о слиянии, а это идея, сказали собеседники Reuters. Гуцериев ищет кого-то, кто мог бы поддержать слияние, уточнил источник агентства.

Возможность объединения «Русснефти» и «Нефтисы» озвучивалась многократно, но пока нет ничего конкретного, отмечает «Русснефть». Идея остается идеей, добавляет компания.

Чистая прибыль «Русснефти» в 2017 г. сократилась в 1,8 раза до 7,3 млрд руб. (данные по МСФО). Выручка компании за этот же период увеличилась на 23% до 129,2 млрд руб.

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Технологии
Новости

Цукерберг успокоил инвесторов после скандала с утечкой личных данных

Ведомости
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На торгах в четверг котировки Facebook показывают самую лучшую динамику за последний месяц, поднявшись на 4% на открытии торгов, пишет Reuters. Основатель и руководитель соцсети Марк Цукерберг убедил инвесторов, что недавний скандал с утечкой личных данных не сказался ни на числе пользователей, ни на продажах рекламы.

«Можем предположить, что уже через год, если не скорее, этот эпизод будет восприниматься как уникальная возможность к покупке в эшелоне крупнейших интернет-компаний», – цитирует агентство аналитиков Deutsche Bank.

Накануне стало известно, что Цукерберг выступит в конгрессе США 11 апреля по вопросу об утечке данных, которая, по последним сведениям, затронула 87 млн акаунтов. В середине марта появились публикации о том, что специализирующаяся на политическом консалтинге компания Cambridge Analytica получила данные с помощью теста в Facebook, а затем использовала их в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа. Последовавший за этим скандал снизил капитализацию Facebook на $80 млрд.

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Политика
Новости

Суд частично оправдал историка Юрия Дмитриева

Ведомости
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Петрозаводский городской суд оправдал руководителя карельского отделения «Мемориала», историка Юрия Дмитриева по делу о производстве порнографии и развратных действиях. При этом суд признал его виновным в незаконном хранении оружия и назначил 2,5 года ограничения свободы, передает «Карелинформ».

Ограничение свободы - более мягкая мера наказания, чем лишение свободы. Государство будет осуществлять надзор за Дмитриевым. Историку запрещается в определенные часы покидать дом, выезжать за пределы города, а также посещать массовые мероприятия. Изменить место жительства или место работы он сможет только с согласия надзорных органов, отмечает BBC.

«Я дождалась, и я счастлива. Я знала, что это все неправда, и рада, что это доказано», - прокомментировала приговор «Медиазоне» дочь Дмитриева Екатерина.

Суд огласил приговор в закрытом режиме. С учетом отбытого срока под стражей наказание сокращено до трех месяцев.

В декабре 2016 г. суд арестовал 62-летнего Дмитриева по обвинению в использовании приемной дочери для изготовления порнографии. Историк утверждал, что фотографировал части тела девочки для контроля ее развития и отчета перед опекой. Проведенная столичным центром им. Сербского экспертиза показала, что Дмитриев вменяем, не является педофилом, а фото дочери не являются порнографией.

Ранее прокуратура потребовала в суде для Дмитриева девять лет колонии строго режима.

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Политика
Новости

Власти Белоруссии утвердили положение о работе комиссии по поиску тунеядцев

Ведомости
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Правительство Белоруссии утвердило положение о работе комиссии «по координации работы по содействию занятости населения», передает издание «Беларусь сегодня».

Комиссия будет постоянно действующим коллегиальным органом, в состав которого войдут депутаты всех уровней, представители республиканских государственно-общественных объединений и иных общественных объединений. Среди полномочий комиссии будет составление списков не работающих в экономике граждан и информирование их о включении в этот список. Для выявления тунеядцев комиссии смогут запрашивать информацию у государственных органов и работодателей.

В комиссии смогут входить депутаты всех уровней, представители республиканских государственно-общественных объединений и иных общественных объединений.

Заседания будут проходить не реже двух раз в месяц.

Вступивший в силу в 2015 г. декрет «О предупреждении социального иждивенчества» обязывал официально не работающих граждан Белоруссии, а также постоянно проживающих в стране иностранных граждан уплачивать ежегодно в государственный бюджет сбор (около $200 в 2016 г.). Налоговые органы в 2016 г. направили порядка 470 000 извещений об уплате сбора, т. е. почти каждому десятому экономически активному жителю (около 4,5 млн человек). Но оплатили сбор лишь чуть более 50 000 адресатов, или около 11%. В марте 2017 г. в Белоруссии прошли массовые протесты – впервые со времен президентских выборов 2010 г., – против экономической политики властей, низких зарплат и «налога на тунеядцев».

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Бизнес
Новости

Минфин поддержал идею об обязательном страховании пассажиров такси

Ведомости
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Министерство финансов поддерживает предложение ввести обязательное страхование пассажиров такси. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

«Мы инициативу поддерживаем, по законопроекту написали большое количество замечаний, будем с комитетом их обсуждать», – цитирует Моисеева ТАСС.

Законопроект об обязательном страховании пассажиров такси был внесен в Госдуму в октябре 2017 г. группой депутатов во главе с Сергеем Жигаревым (ЛДПР). Такси – единственный вид транспорта в России, на который не распространяется закон об обязательном медицинском страховании, отмечается в пояснительной записке. «Пассажир автобуса, который попал в аварию, получит 2 млн руб., а пассажир такси – максимум 500 000 руб. Очевидная несправедливость», – считают авторы инициативы.

Правительство не поддержало данный законопроект. В официальном отзыве говорится, что приведенные в документе понятия нуждаются в конкретизации.

Кроме того, в правительстве посчитали невозможным реализовать законопроект в указанные сроки. Авторы предполагали, что он вступит в силу 28 января 2018 г.

Самые удивительные вещи, которые забывали пассажиры Uber

Бизнес
Новости

Артемьев назвал сроки одобрения сделки по слиянию Bayer и Monsanto

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует одобрить слияние Bayer и Monsanto в конце апреля или в начале мая. Об этом рассказал руководитель ФАС Игорь Артемьев, передает ТАСС.

По его словам, на следующей неделе пройдет встреча антимонопольного ведомства с компаниями: «Мы надеемся подвести уже некоторые итоги и двигаться дальше к завершению сделки». В конце марта Артемьев уже говорил, что ФАС рассчитывает одобрить данную сделку, но не называл конкретных сроков. Он отмечал, что Bayer и Monsanto предоставили всю необходимую информацию. «Это сделка не про морковку и не про капусту брокколи. Это сделка про big data, про платформенные решения, про комплексные решения в области точного земледелия, это сделка по технологии ускоренной селекции», – отмечал Артемьев.

Bayer договорилась приобрести Monsanto за $66 млрд еще в 2016 г. Их слияние может привести к созданию крупнейшего в мире производителя гербицидов и генетически модифицированных семян. Однако ФАС выставила условие для одобрения сделки: Bayer должна поделиться с российскими компаниями технологиями в области селекции семян, необходимыми для создания новых сортов и гибридов, применимых в российском климате, а также базами данных для цифрового земледелия. В итоге Bayer подала в суд на ФАС.

Политика
Новости

Госдума приняла закон о новой мере пресечения

Ведомости
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Госдума приняла на заседании в третьем, окончательном чтении законопроект о введении новой меры пресечения - «запрета на определенные действия». Депутаты внесли поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК).

В сопроводительных документах, в частности, уточняются сроки применения «запрета на определенные действия». По уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести такой срок составит 12 месяцев, в случае тяжких преступлений - 24 месяца, особо тяжких - 36 месяцев.

«Время применения запрета определенных действий по общему правилу в срок содержания под стражей включаться не будет. Предусматривается соотношение срока применения данной меры и срока содержания под стражей при запрете выхода из жилого помещения - 2 дня к 1 дню», - указывается в пояснительной записке.

Инициатива разрешает судам при выборе меры пресечения в виде залога или в виде домашнего ареста «возлагать на подозреваемого или обвиняемого обязанность по соблюдению одного или нескольких запретов». Например, приближаться к определенным объектам ближе установленного расстояния, общаться с определенными людьми, пользоваться средствами связи и совершать другие действия.

В документе отдельно оговаривается, что «домашний арест заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением запретов и осуществлением за ним контроля».

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Политика
Новости

Суд наложил арест на деньги, изъятые при обыске у братьев Магомедовых

Ведомости
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Тверской суд Москвы наложил арест на изъятые во время обысков деньги совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых по делу о хищении 2,5 млрд руб., передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заявление пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко.

Она не назвала сумму, на которую был наложен арест.

16 апреля Мосгорсуд рассмотрит апелляцию защиты на арест братьев Магомедовых, а также другого фигуранта дела – руководителя подконтрольной «Сумме» компании «Интекс» Артура Максидова.

В конце марта суд арестовал на два месяца братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Их обвиняют в создании организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), мошенничестве (ст. 159 УК) и растрате (4 ст.160 УК). Свою вину бизнесмены не признали.

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова

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Политика
Новости

При нападении на университет в Турции погибли четыре человека

Ведомости
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При вооруженном нападении на университет на западе Турции погибло по меньшей мере четыре человека, трое ранены, сообщила в четверг газета Hurriyet. Инцидент произошел в университете Османгази в крупном городе Эскишехире в 350 км от Стамбула, сообщает телеканал NTV в четверг.

По предварительным данным, стрельба произошла в здании педагогического факультета. Стрелявший – сотрудник университета, один из убитых – замдекана факультета. Нападавший задержан, о его мотивах не сообщается.

Стиль жизни
Новости

Правительство прекратит финансирование российского этапа «Формулы-1»

Ведомости
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Правительство России перестанет финансировать российский этап «Формулы-1». Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак, передает «Интерфакс».

«Государство не будет участвовать ни финансово, ни организационно», – сказал он. По его словам, у российского этапа «Формулы-1» есть спонсоры, что и позволит отказаться от госфинансирования. Титульные спонсоры – ВТБ и «Лукойл», напомнил Козак. Пул партнеров, которые получат «серьезные объемы» рекламных прав, почти сформирован, добавил он.

Ранее эксплуатацией трассы «Формулы-1» в Сочи занималась НАО «Центр «Омега», принадлежащая администрации Краснодарского края. 5 апреля комитет Госдумы по бюджету рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который позволит безвозмездно передать некоммерческой организации «Росгонки» трассу «Формулы-1» в Сочи и объекты инфраструктуры.

В 2017 г. впервые взнос за проведение «Формулы-1» в Сочи был оплачен исключительно спонсорами, рассказывал Козак ранее. Тогда он называл среди спонсоров «Лукойл», ВТБ и «Русал».

Автодром Сочи накануне Гран-при «Формулы-1»

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