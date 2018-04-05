Власти Белоруссии утвердили положение о работе комиссии по поиску тунеядцев
Правительство Белоруссии утвердило положение о работе комиссии «по координации работы по содействию занятости населения», передает издание «Беларусь сегодня».
Комиссия будет постоянно действующим коллегиальным органом, в состав которого войдут депутаты всех уровней, представители республиканских государственно-общественных объединений и иных общественных объединений. Среди полномочий комиссии будет составление списков не работающих в экономике граждан и информирование их о включении в этот список. Для выявления тунеядцев комиссии смогут запрашивать информацию у государственных органов и работодателей.
В комиссии смогут входить депутаты всех уровней, представители республиканских государственно-общественных объединений и иных общественных объединений.
Заседания будут проходить не реже двух раз в месяц.
Вступивший в силу в 2015 г. декрет «О предупреждении социального иждивенчества» обязывал официально не работающих граждан Белоруссии, а также постоянно проживающих в стране иностранных граждан уплачивать ежегодно в государственный бюджет сбор (около $200 в 2016 г.). Налоговые органы в 2016 г. направили порядка 470 000 извещений об уплате сбора, т. е. почти каждому десятому экономически активному жителю (около 4,5 млн человек). Но оплатили сбор лишь чуть более 50 000 адресатов, или около 11%. В марте 2017 г. в Белоруссии прошли массовые протесты – впервые со времен президентских выборов 2010 г., – против экономической политики властей, низких зарплат и «налога на тунеядцев».