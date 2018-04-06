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США расследуют возможную утечку данных пользователей Facebook в Россию

Два парламентских комитета США расследуют возможное получение организациями из России личных данных миллионов пользователей Facebook, а также возможную роль в этом компаний, связанных с президентской кампанией Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на несколько источников.

По информации издания, речь идет о российском Агентстве интернет-исследований (АИИ), известном также как «фабрика троллей», и других компаниях. Парламентарии хотят выяснить, действительно ли данные пользователей утекли в Россию, в каком объеме, и повлияло ли это на результаты президентских выборов 2016 г.

По состоянию на конец марта сам Facebook не нашел связей между британской фирмой Cambridge Analytica и АИИ, пристально изучив расходы последнего на рекламу. Об этом основатель соцсети Марк Цукерберг заявил в интервью журналу Wired.

В начале апреля Цукерберг сообщил об удалении более 270 страниц Facebook из-за связи с АИИ. «Это российское агентство неоднократно действовало при помощи обмана, пытаясь манипулировать людьми в США, Европе и России, и мы не желаем видеть его в Facebook ни в одной части мира», – написал Цукерберг. 11 апреля он расскажет об утечках данных и принятых против этого мерах в конгрессе США. Деятельностью Cambridge Analytica интересовался и спецпрокурор по России Роберт Мюллер, расследующий вмешательство России в выборы в США.

В середине марта появились публикации о том, что консультировавшая республиканцев компания Cambridge Analytica получила личные данные 87 млн пользователей Facebook, а затем использовала их в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа. Последовавший за этим скандал снизил капитализацию Facebook на $80 млрд.