Политика

Новости

Еврокомиссия обещала помочь Украине в переговорах с «Газпромом»

Еврокомиссия поможет Украине в переговорах с «Газпромом» по исполнению решения Стокгольмского арбитража и транзиту газа после 2019 г., заявил директор Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Доминик Ристори.

«Мы будем помогать Украине в выполнении решений Стокгольмского арбитража. Также будем помогать Украине в проведении переговоров по транзиту газа после завершения контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом", – сказал Ристори на брифинге в Киеве. "Транзит важен для Украины в части доходов, но он важен и для ЕС в контексте диверсификации путей поставок", – подчеркнул представитель ЕК.

В декабре 2017 г. арбитраж вынес решение по контракту о прямых поставках газа на Украину, обязав «Нафтогаз» возобновить закупки у «Газпрома». Сумму исковых требований «Газпрома» арбитры снизили с $37 млрд до $2 млрд.

28 февраля Стокгольм принял решение по другому иску – по транзитному контракту. Арбитры постановили, что за восемь лет с момента заключения контракта на транзит газа украинская компания недополучила за транзит $4,63 млрд. По сумме решений «Газпром» оказался обязан заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Кроме того, сохранив условия соглашения в силе, Стокгольм обязал «Газпром» до окончания действия контракта (в 2019 г.) оплачивать «Нафтогазу» транзит из расчета $2,35 млрд за 110 млрд куб. м ежегодно.

Российская компания назвала решение Стокгольма «асимметричным» и обжаловала решение.

В конце марта представители «Газпрома» и «Нафтогаза» провели переговоры о расторжении контракта, но к договоренностям компании прийти не смогли.