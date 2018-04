FIDE потребовала отставки Илюмжинова

SEDAT SUNA / EPA / VOSTOCK Photo

Вечером 4 апреля в Стамбуле напротив российского посольства прошел митинг. Протестующие призывали к прекращению массовых убийств в Сирии и выводу российских военных из страны. «Imperialist Russia Get out of Syria», – гласили надписи на транспарантах

