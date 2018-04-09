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FIDE потребовала отставки Илюмжинова

Президентский совет Международной шахматной федерации (FIDE) призвал руководителя организации Кирсана Илюмжинова уйти в отставку досрочно. Об этом говорится в заявлении совета. В поддержку этого решения высказались 14 членов совета, 1 проголосовал против. Свою кандидатуру на пост президента организации выдвинул заместитель Илюмжинова Георгиос Макропулос. За передачу президентских полномочий Маркопулосу исполком FIDE голосовал еще в октябре 2017 г.

Необходимость ухода Илюмжинова совет аргументировал сложностями с финансированием организации из-за введенных против действующего президента санкций. Как пояснили на заседании казначей FIDE Адриан Сигель и исполнительный директор организации Найджел Фримен, текущие счета организации в швейцарском UBS будут закрыты до 30 апреля из-за санкций против Илюмжинова. Другие банки также заявили, что готовы сотрудничать с организацией лишь после того как она сменит президента. Плановые выборы президента должны были состояться 3 октября 2018 г. в Батуми.

Илюмжинов был включен в санкционный список США в 2015 г. из-за поддержки президента Сирии Башара Асада. Сам он не считает выдвнутые против него обвинения справедливыми. В мае 2016 г. он подал иск к минфину США на $50 млрд компенсации с требованием принести извинения за безосновательные санкций.