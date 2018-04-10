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WSJ сообщила о планах США отправить еще один эсминец к берегам Сирии

Американцы могли направить еще один ракетный эсминец ВМС США к берегам Сирии после совещания в Белом доме, состоявшегося 9 апреля, сообщает газета The Wall Street Journal. На встрече обсуждалась химическая атака, которая, как считает американская сторона, имела место в сирийской Думе.

«У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии. <…> Второй, USS Porter, может добраться туда через несколько дней», – напоминает WSJ.

Издание уточняет, что на совещании Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома с участием президента США Дональда Трампа речь шла о возможном ответе Дамаску, на который США возлагают ответственность за химатаку.

Газета не сообщает, откуда эсминец США направился к побережью Сирии.

Ранее президент США заявил, что у американских властей есть много вариантов военного ответа на ситуацию в сирийском городе Дума. Трамп подчеркнул, что решение будет принято «сегодня вечером (утро вторника мск) или чуть позже».

«Вы услышите об этом решении, – подчеркнул он в беседе с журналистами. – Мы не можем позволять этим злодеяниям, которые мы видели, мы не можем позволять этому случаться в этом мире».

Ранее The Washington Examiner со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что эсминец USS Donald Cook с 60 крылатыми ракетами «Томагавк» покинул порт на Кипре и отправился в сторону Сирии. Турецкая газета Hurriyet указывала, что эсминец по меньшей мере четыре раза облетали российские боевые самолеты недалеко от берегов Сирии, однако в Пентагоне эту информацию опровергли.