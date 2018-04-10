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WSJ сообщила о планах США отправить еще один эсминец к берегам Сирии

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Американцы могли направить еще один ракетный эсминец ВМС США к берегам Сирии после совещания в Белом доме, состоявшегося 9 апреля, сообщает газета The Wall Street Journal. На встрече обсуждалась химическая атака, которая, как считает американская сторона, имела место в сирийской Думе.

«У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии. <…> Второй, USS Porter, может добраться туда через несколько дней», – напоминает WSJ.

Издание уточняет, что на совещании Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома с участием президента США Дональда Трампа речь шла о возможном ответе Дамаску, на который США возлагают ответственность за химатаку.

Газета не сообщает, откуда эсминец США направился к побережью Сирии.

Ранее президент США заявил, что у американских властей есть много вариантов военного ответа на ситуацию в сирийском городе Дума. Трамп подчеркнул, что решение будет принято «сегодня вечером (утро вторника мск) или чуть позже».

«Вы услышите об этом решении, – подчеркнул он в беседе с журналистами. – Мы не можем позволять этим злодеяниям, которые мы видели, мы не можем позволять этому случаться в этом мире».

Ранее The Washington Examiner со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что эсминец USS Donald Cook с 60 крылатыми ракетами «Томагавк» покинул порт на Кипре и отправился в сторону Сирии. Турецкая газета Hurriyet указывала, что эсминец по меньшей мере четыре раза облетали российские боевые самолеты недалеко от берегов Сирии, однако в Пентагоне эту информацию опровергли.

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Политика
Новости

Британские врачи сообщили подробности о лечении Скрипалей

Ведомости
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Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия хорошо реагировали на лечение врачей, однако они находятся в разных стадиях выздоровления. Об этом рассказала главный врач госпиталя Солсбери Кристин Бланшард, ее заявление опубликовано на сайте Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Сергей Скрипаль восстанавливается медленнее, чем его дочь, отмечает Бланшард. Однако у него хороший прогресс и в пятницу он уже вышел из критического состояния. Врачи надеются, что со временем он сможет покинуть больницу, говорится в заявлении. Юлию уже выписали, но она попросила не разглашать подробности СМИ, отмечает Бланшард: «Это не конец ее лечения, но знаменует собой важный этап».

Скрипали подверглись воздействию высокотоксичного химиката, целью которого является предотвращение функционирования нервной системы, напомнила Бланшард. Это приводит к таким симптомам, как слабость и галлюцинации, добавляет она. По ее словам, работа врачей заключалась в том, чтобы поддерживать стабильное состояние пациентов: их дыхание и циркулирование крови. Затем врачи использовали различные лекарства для поддержки Скрипалей, чтобы их организмы могли создать больше ферментов для замены тех, которые пострадали от отравления, уточняет Бланшард: «Мы также использовали специальные методы дезактивации для удаления остаточных токсинов».

Срипалей нашли в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. По версии британских властей их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое было разработано в СССР. Великобритания обвинила Россию в произошедшем. Москва причастность к произошедшему отрицает.

Несколько недель о состоянии Скрипалей не было ничего известно. На прошлой неделе Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии, в котором сообщалось, что она идет на поправку. Кроме того, врачи госпиталя Солсбери раскрыли, что ее отец вышел из критического состояния. Юлию уже доставили в «безопасное» место, сообщили BBC News и Sky News со ссылкой на источники. Куда именно – неизвестно. Сотрудники британской разведки рассматривают возможность переезда Скрипалей в США под новыми именами, писала The Times.

Как Великобритания расследует отравление Скрипалей

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Финансы
Новости

Кудрин посоветовал не ждать снижения ключевой ставки в ближайшие полгода

Ведомости
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Появление инфляционных рисков на фоне новых санкций США изменит планы Центробанка по снижению ключевой ставки, считает председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Ослабленный рубль <...> требует от Центрального банка дополнительного внимания к инфляции. Поэтому, я думаю, ожидать снижения ставки ЦБ в ближайшее полугодие уже не стоит», – сказал Кудрин журналистам (цитаты по «Интерфаксу»).

Он отметил, что сейчас многое будет зависеть «от тех мер, которые объявит правительство по поддержке компаний, попавших под санкции», и от «порядка реструктуризации задолженностей попавших под санкции компаний». 

Минфин США 6 апреля ввел санкции против 24 россиян и 15 компаний. Это спровоцировало обвал российского фондового рынка и ослабление курса рубля.

ЦБ планировал снизить ключевую ставку в 2018 г. до 6–7%, однако ее итоговый уровень может быть скорректирован в зависимости от конъюнктуры, говорила в конце марта председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Экономика
Новости

Гендиректор РФПИ не исключил введение дополнительных налогов для компаний из США

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В качестве ответной меры на санкции США российские власти могли бы ввести дополнительные налоги для американских компаний, считает гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Не исключено, что если будет новый виток санкций и в нашем правительстве начнут задавать вопросы, а стоит ли вводить какие-то ответные меры, в том числе, возможно, какие-то налоги на американские компании дополнительные, которые могли бы компенсировать санкционный эффект», – сказал Дмитриев журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить меры поддержки для попавших в черный список российских компаний и проработать возможность введения ответных мер против США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник сообщил, что Кремль продолжает изучать ситуацию, однако не станет принимать «скоропалительных решений».

6 апреля власти США ввели санкции против 24 россиян и 15 компаний. Американцам запрещаются любые отношения с компаниями и лицами из черного списка, кроме того, за нарушение этого запрета вторичные санкции могут быть введены в том числе против нерезидентов.

Выбор редактора
Политика
Новости

Песков рассказал о взаимодействии Путина и правительства «в трудные дни»

Ведомости
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Ситуация в российской экономике и на фондовом рынке находится под постоянным контролем президента Владимира Путина и правительства, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя обвал российского рынка акций.

«Что касается экономической повестки дня, то она является константой в рабочем графике президента. Синхронизация действий с правительством по экономическим делам происходит фактически в режиме онлайн и в такие трудные дни, и в обычном режиме», – сказал Песков (цитаты по «Интерфаксу»), напомнив, что глава государства ежедневно проводит встречи, «так или иначе занимается экономическими делами».

Песков констатировал, что «на бирже были сильные негативные тенденции». «Частично они обусловлены конъюнктурой, частично – эмоциональными последствиями. Вы знаете, что такое случается», – отметил представитель Кремля.

Песков выразил уверенность, что впоследствии «рынки ждет определенная корректировка». «Какая – сейчас вряд ли кто-то скажет, но по крайней мере ситуацию все держат под достаточно плотным вниманием», – заключил он.

Кремль продолжает анализировать ситуацию с американскими санкциями, при этом администрация президента не станет принимать «скоропалительных решений», пообещал Песков.

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить меры поддержки для попавших в черный список российских компаний и проработать возможность введения ответных мер против США.

Минфин США объявил о новых санкциях против 24 россиян и 15 компаний 6 апреля. Это спровоцировало обвал российского рынка акций в понедельник, 9 апреля. Во вторник фондовый рынок показывает разнонаправленную динамику – индекс Мосбиржи, отражающий рублевую цену акций, отыгрывает падение, долларовый индекс РТС продолжает снижаться.

Финансы
Новости

Рубль дешевеет на торгах Московской биржи

Ведомости
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Рубль продолжает дешеветь на торгах Московской биржи во вторник, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара к 10.40 увеличился на 1,7 руб. к закрытию торгов в понедельник, до 62,44 руб./$, евро подорожал на 2,26 руб. до 76,94 руб.

Официальный курс Центробанка составляет 58,57 руб. за доллар и 71,88 руб. за евро.

Российский рынок акций во вторник показывает разнонаправленную динамику. Индекс Мосбиржи увеличился на 0,46% до 2100,57 пункта, индекс РТС снизился на 3,1% до 1064,68 пункта.

В понедельник российский фондовый рынок обвалился, а рубль ослабел к доллару и евро после введения новых санкций США.

Политика
Новости

Юлию Скрипаль выписали из больницы и доставили в безопасное место

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33-летняя Юлия Скрипаль, дочь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, выписана из больницы и доставлена в «безопасное» место. Об этом сообщают BBC News и Sky News со ссылкой на источники.

Телеканал отмечает, что Юлию «должны были выписать» еще 9 апреля, но тогда источники не смогли подтвердить, действительно ли ее выписали. Сегодня лечащие врачи Скрипаль могут выступить с официальным заявлением, уточняет телеканал.

Сам 66-летний бывший полковник российских спецслужб еще остается под наблюдением врачей, однако быстро идет на поправку, отмечают издания.

Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на лавочке в британском Солсбери. Британские власти пришли к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим ядом. В критическом состоянии Скрипалей госпитализировали.

Великобритания подозревает в покушении на бывшего российского шпиона и его дочь Россию. По мнению британской полиции, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. Россия все обвинения в свой адрес отрицает, напоминая, что в 2017 г. полностью уничтожила все свое химическое оружие.

Ранее The Times со ссылкой на источники написала, что сотрудники британской разведки MI-6 обсуждают с представителями ЦРУ возможность переезда Скрипалей в США под новыми именами. Так, по мнению британских властей, экс-сотрудник ГРУ и его дочь смогли бы «избежать новых попыток убийства». Издание отмечало, что британские и американские спецслужбы рассматривают и другие страны для переселения Скрипалей, в том числе Канаду, Новую Зеландию и Австралию. Но США собеседник газеты назвал наиболее предпочтительным вариантом.

Бизнес
Новости

Правительство выдвинуло Галицкого в наблюдательный совет ВТБ

Ведомости
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Правительство вновь выдвинуло министра финансов Антона Силуанова и бывшего гендиректора «Магнита» Сергея Галицкого в наблюдательный совет ВТБ. Об этом говорится в материалах госбанка, контрольный пакет которого принадлежит Росимуществу.

Силуанов и Галицкий являются действующими членами наблюдательного совета ВТБ. Бизнесмен в марте продал группе ВТБ 29,1% акций «Магнита», сохранив пакет в 2,69%.

Из действующего состава в наблюдательный совет не номинировались бывший заместитель министра экономического развития Николай Подгузов, возглавивший в 2017 г. «Почту России», заместитель руководителя Института развития финансового рынка Валерий Петров и ректор «Сколково» Андрей Шаронов.

Вместо них в наблюдательный совет банка могут войти заместитель министра экономического развития Азер Талыбов, член консультационного совета акционеров ВТБ Игорь Репин и ректор Финансового университета при правительстве Мухадин Эскиндаров.

Остальные номинированные директора входят в действующий состав наблюдательного совета: исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, заведующий кафедрой финансов и кредита экономического факультета МГУ Сергей Дубинин, президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин, заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин, вице-президент VINCI Ив Тибо Де Сильги, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Мовсумов.

Годовое собрание акционеров ВТБ состоится 23 мая в Санкт-Петербурге, дата закрытия реестра для участия в собрании – 28 апреля.

Кто подпал под новые санкции США

Финансы
Новости

Торги на российском рынке акций открылись разнонаправленно

Ведомости
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Индекс Мосбиржи на открытии торгов на российском фондовом рынке во вторник начал отыгрывать произошедшее в понедельник падение, индекс РТС продолжил снижаться, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 10.15 индекс Мосбиржи вырос на 0,45% к закрытию торгов в понедельник, индекс РТС уменьшился на 1,05% до 1083,5 пункта. К 10.35 индекс Мосбиржи увеличился на 0,51% до 2101,46 пункта, РТС – усилил падение до 3,09%, снизившись до 1060,36 пункта.

Курс рубля продолжил ослабевать. Доллар подорожал на 1 руб. до 61,65 руб./$, евро – на 1,6 руб. до 76,16 руб.

В понедельник индекс Мосбиржи снизился на 8,34% до 2090,88 пункта, индекс РТС – на 11,44% до 1094,88 пункта. Сильнее всех подешевели акции «Сафмара» (-26,06%), UC Rusal (-20,35%), «Мечела» (-19,26%) и «Полюса» (-17,04%), обыкновенные акции Сбербанка упали на 17%.

На открытии торгов во вторник лидерами роста выступают «Сафмар» (+18,1%), «Мечел» (+6,87), Объединенная вагонная компания (+5,2%), X5 Retail Group (+3%), «Новатэк» (+2,74%). Продолжают падать бумаги UC Rusal (-3,95%) и Сбербанка (-2,02%), также дешевеют акции «Алросы» (-1,27%), «Россетей» (-1,23%) и «М.Видео» (-0,32%).

Падение российского фондового рынка аналитики связали не только с введенными 6 апреля санкциями США, но и с возможной эскалацией конфликта в Сирии.

Бизнес
Новости

«Норникель» построит крупный тепличный комплекс в Норильске

Ведомости
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ГМК «Норильский никель», основным владельцем которой является Владимир Потанин, построит тепличный комплекс в Норильске. Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает газета «Коммерсантъ».

Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков в беседе с изданием отмечает, что аналогичные предприятия в центре страны можно было построить из расчета 240 млн руб. за 1 га, норильский проект дороже из-за особенностей климата.

Так, строительство 1 га тепличного комплекса в Норильске может обойтись примерно в 300 млн руб. При этом рентабельность поддержит доступ компании к дешевым тарифам электроэнергии, говорит он.

Газета уточняет, что АО «Норильский комбинат» (входит в ГМК «Норильский никель») в конце марта учредило в Норильске ООО «Заполярный тепличный комплекс» (ЗТК). Глушков напоминает, что «Норникель» планировал строить тепличный комплекс в Норильске площадью около 10 га. По его оценке, на 1 га можно будет производить около 1000 т огурцов или 600 т томатов в год.

Представитель «Норникеля» подтвердил изданию, что у компании есть план по созданию тепличного комбината в Норильске. Он не уточнил детали, сославшись на то, что проект еще не утвержден. В «Норникеле» добавили, что планируемая площадь комплекса не 10 га, но цифру не назвали.

«Норникель» закрывает старейшее производство

Выбор редактора
Политика
Новости

Присяжные признали виновными «приморских партизан»

Ведомости
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Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт фигурантам дела «приморских партизан», передает «Интерфакс – Дальний Восток» из зала Приморского краевого суда. Присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья в сентябре 2009 г.

Присяжные также пришли к выводу, что все пятеро подсудимых заслуживают снисхождения. Юридическую оценку действий подсудимых и меру наказания определит суд.

Фигурантами дела являются Александр Ковтун, Владимир Илютиков, Максим Кириллов, Алексей Никитин, Вадим Ковтун. Последний находился под подпиской о невыезде, остальные – под стражей. По данным следствия, обвиняемые входили в преступную группу, действовавшую в Приморском крае в 2009 г. 

Первый судебный процесс с участием присяжных по этому делу продолжался с января 2013 г. по апрель 2014 г. Тогда суд признал фигурантов дела виновными в убийствах нескольких человек, в том числе двух сотрудников милиции, а также нанесении ранений еще нескольким стражам порядка, разбое, угоне машин и совершении других преступлений. Подсудимые получили различные сроки – от 22 лет заключения до пожизненного лишения свободы. Весной 2015 г. они обжаловали приговор. В мае того же года Верховный суд смягчил наказание всем фигурантам и вернул на повторное рассмотрение эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек.

Летом 2016 г. коллегия присяжных оправдала подсудимых, после чего Никитина и Ковтуна освободили в зале суда. Трое других остались под стражей, поскольку им предстояло отбывать наказание по другим эпизодам, за которые они ранее были осуждены. Решение присяжных обжаловала прокуратура Приморского края.

В конце 2016 г. Верховный суд отменил оправдательный приговор и отправил дело на новое, третье рассмотрение, оно началось в Приморском краевом суде в июне 2017 г. Коллегия присяжных по делу была сформирована с пятой попытки.

Политика
Новости

Трамп рассказал о возможном военном ответе властям Сирии

Ведомости
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США быстро и решительно ответят на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил на встрече с военачальниками и советниками по национальной безопасности своей администрации, передает Reuters.

У Штатов есть «множество вариантов военного ответа», сказал Трамп. Он пообещал принять решение к вечеру 9 апреля или вскоре после этой даты. «Мы не можем позволить зверствам, которым мы были свидетелями <...> мы не можем позволить происходить этому в нашем мире <...> особенно, когда в силах Соединенных Штатов, мощь нашей страны позволяет это остановить», – подчеркнул Трамп.

США считают ответственными за возможную химическую атаку в Думе в Восточной Гуте правительственные войска президента Сирии Башара Асада. Сирийские власти отрицают свою вину и называют сообщения о химатаке недостоверными. МИД России заявил, что российские военные специалисты не обнаружили следов применения химического оружия в Думе.

В понедельник Трамп также заявил, что если президент России Владимир Путин причастен к химатаке, то реакция США будет жесткой. «Он [Путин] может, да, может. И если он это сделал, [ответ] будет очень жестким», – подчеркнул Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли пообещала, что Вашингтон ответит на химическую атаку независимо от того, какое решение примет Совбез.

О химической атаке в пригороде Дамаска 7 апреля заявила сирийская оппозиция и сирийско-американское медицинское общество. По неподтвержденным данным, в результате инцидента могли погибнуть около 60 человек, сотни людей получили ранения.

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