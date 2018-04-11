Ми-8 совершил экстренную посадку в черте Хабаровска

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В Кремле рассказали о «почетной ссылке» Тулеева

Возглавивший Совет народных депутатов Кемеровской области экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев «не будет принимать никакого участия в управлении регионом». Об этом пишет РБК со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника. Он пояснил, что из этого исходит как Кремль, так и сам экс-губернатор. Выдвижение Тулеева на позицию спикера он назвал «почетной ссылкой» бывшего регионального лидера. Такое же мнение высказал источник, близкий к администрации президента. Другой федеральный чиновник заявил, что Тулеев не будет принимать «активного участия» в руководстве областью.

Об исполняющем обязанности губернатора Сергее Цивилеве один из федеральных чиновников отозвался как об «эффективном и порядочном руководителе». Изначально предполагалось, что на позицию и.о. губернатора Цивилев будет назначен в мае, рассказал собеседник издания, но пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», унесший 64 жизни, внес свои коррективы и в политику.

Тулеев объявил об отставке с поста губернатора 1 апреля. Решение об уходе он принял накануне. Президент его поддержал. Как пояснял ранее один из собеседников издания, в Кремле понимали, что Тулееву пришло время уходить. Понимал это и сам Тулеев, «а дальше совпали интересы».

Против выдвижения Тулеева на позицию спикера выступал руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Он опасался, что избиратели «не поймут такого решения». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Кремль не будет вмешиваться в ситуацию.