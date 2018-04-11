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Более 100 человек погибли при крушении военного самолета в Алжире

В Алжире разбился военно-транспортный самолет, на борту которого находились более 100 человек, в основном военнослужащие. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Военный источник сообщил телеканалу, что выживших нет. Всего на борту воздушного судна, по его словам, находились около 105 человек. ABC News со ссылкой на местные СМИ также сообщает о сотне погибших. Официально эту информацию пока не подтвердили.

BBC News со ссылкой на местное телевидение уточняет, что на месте крушения лайнера работают 14 машин скорой помощи, которые перевозят раненых людей в больницы.

Самолет разбился недалеко от аэропорта в городе Буфарик в провинции Блида, расположенного в 30 км от столицы Алжира.

Точное число жертв пока неизвестно.