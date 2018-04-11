СКР возбудил дело против пожарного, тушившего «Зимнюю вишню»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) в отношении Сергея Генина, командира пожарного звена, выехавшего на тушение пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».
По версии следствия, Генин проигнорировал сообщение очевидца о том, что в одном из кинозалов находятся люди. Генин, являясь командиром звена газодымозащитной службы, совместно с командиром отделения Антоном Бридовым, пожарным Александром Малышенко и А. Ананьевым зашли в горящее здание через западный вход. Ананьев, как очевидец происходящего, сообщил, что на четвертом этаже в одном из кинозалов находятся люди, в том числе и дети. Он указал кратчайший путь к кинозалу, но Генин, как полагает следствие, проигнорировал эти сведения.
«В результате ими было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей», — говорится в сообщении СКР.
В кинозале №2 на четвертом этаже находилось не менее 37 человек, которые погибли от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов, уточнил СКР.
В ближайшее время Генин будет задержан, после чего суд решит вопрос о его аресте. По месту жительства пожарного проводятся обыски.
При пожаре в ТРК «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека, более 70 обратились за медицинской помощью.
Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях
В результате обрушения купола аквапарка погибло 28 человек (из них восемь детей), 193 человека получили ранения (в том числе 51 ребенок). Общая площадь обрушения – 5000 кв. м. Следствие возложило вину на проектировщика крыши архитектора Нодара Канчели и главу Мосгорэкспертизы Анатолия Воронина. В 2006 г. столичная прокуратура признала чиновника не причастным к трагедии и амнистировала архитектора.
В результате пожара погибло 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В июле 2009 г. верховный суд Коми приговорил исполнителей к пожизненному заключению.
В результате обрушения кровли и железобетонных конструкций рынка погибло 68 человек, 39 человек получили ранения. Общая площадь обрушения составила 3000 кв. м. Спецкомиссия, созданная правительством Москвы, пришла к выводам, что причиной обрушения стала неудовлетворительная эксплуатация здания.
В результате неосторожного использования пиротехники в клубе произошел пожар. Погибло 156 человек, пострадало 78. В апреле 2013 г. суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и пожарного инспектора, проверявшего заведение, к различным срокам заключения в колониях общего режима.
При пожаре погибли 19 человек, 61 человек получил ранения. Общая площадь возгорания – 4000 кв. м. По данным следствия, причиной пожара стали нарушения требований пожарной безопасности, а также использование здания, не подходящего для торгового центра.
При пожаре погибло не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Общая площадь возгорания – около 1600 кв. м с последующим обрушением кровли. Что именно произошло в торговом центре и как именно начался пожар, до сих пор официально не установлено. СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек.