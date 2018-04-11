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СКР возбудил дело против пожарного, тушившего «Зимнюю вишню»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) в отношении Сергея Генина, командира пожарного звена, выехавшего на тушение пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

По версии следствия, Генин проигнорировал сообщение очевидца о том, что в одном из кинозалов находятся люди. Генин, являясь командиром звена газодымозащитной службы, совместно с командиром отделения Антоном Бридовым, пожарным Александром Малышенко и А. Ананьевым зашли в горящее здание через западный вход. Ананьев, как очевидец происходящего, сообщил, что на четвертом этаже в одном из кинозалов находятся люди, в том числе и дети. Он указал кратчайший путь к кинозалу, но Генин, как полагает следствие, проигнорировал эти сведения.

«В результате ими было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей», — говорится в сообщении СКР.

В кинозале №2 на четвертом этаже находилось не менее 37 человек, которые погибли от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов, уточнил СКР.

В ближайшее время Генин будет задержан, после чего суд решит вопрос о его аресте. По месту жительства пожарного проводятся обыски.

При пожаре в ТРК «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека, более 70 обратились за медицинской помощью.

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