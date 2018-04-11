Песков увидел эмоциональную составляющую в падении курса рубля
Падение курса рубля является следствием эмоциональной реакцией участников рынка на новые санкции США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».
«В Кремле на это (падение курса рубля) реагируют как на эмоциональные проявления, может быть, частично спекулятивные», - сказал Песков. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходима спокойная и трезвая оценка ситуации. Представитель Кремля добавил, что «волатильность случается», но система «обладает изрядным запасом прочности».
Российская валюта стремительно дешевеет третий день подряд. 6 апреля, когда США объявили о новых санкциях против России, на закрытии торгов евро стоил 71,38 руб., доллар – почти 58,18. 10 апреля основные торги завершились на уровне 63,11 руб. за доллар и 77,84 руб. за евро. Таким образом, курс рубля за три дня торгов упал более чем на 12% к евро и более чем на 11% к доллару.
Биржевой курс евро к рублю утром, 11 апреля, на торгах Московской биржи превысил 80 руб. впервые с марта 2016 г. Максимальная цена покупки достигала 80,15 руб. за евро. По данным на 10:10 мск евро на бирже стоит 79,9 руб. Курс доллара достигал 64,77 руб. По данным на 10:10 мск американская валюта стоит 64,6 руб. Последний раз доллар превышал 64 руб. в декабре 2016 г.