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Организация по запрещению химоружия передала Лондону отчет по делу Скрипалей

Расследование экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери завершено. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление МИДа Великобритании. Экспертиза проводилась по приглашению британского правительства.

По итогам расследования организация передала Великобритании окончательную версию отчета. Сегодня же она будет передана всем странам – членам ОЗХО. Основные выводы доклада будут опубликованы сегодня в 12.00 по местному времени (14.00 мск). «Этот прозрачный и открытый подход к расследованию, которого [власти Великобритании] придерживались с самого начала, резко контрастирует с тактикой по запутыванию и отвлечению внимания, которому привержены российские власти», — отмечается в заявлении британского внешнеполитического ведомства.

Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. Власти Великобритании заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое было разработано на территории России. Лондон объявил о высылке 20 российских дипломатов. Действия британских властей поддержали и другие страны Запада, объявившие о высылке в общей сложности 160 российских дипломатов. Россия отвергала свою роль в отравлении Скрипалей и требовала предоставить ей доступ к материалам расследования.