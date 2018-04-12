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Белый дом не принял окончательное решение по силовому сценарию в Сирии

Прямое военное столкновение с Россией в Сирии остается в числе потенциальных сценариев, которые рассматриваются администрацией США. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, отвечая на вопрос журналистов. «Все варианты на столе», - подчеркнула она. Отвечая на уточняющий вопрос о том, являются ли ее слова подтверждением готовности к силовому сценарию, Сандерс заметила, что финальное решение еще не принято.

Комментируя твит президента США Дональда Трампа, накануне призвавшего Россию готовиться к прилету «умных» ракет, Сандерс отметила, что в Белом доме рассматривается несколько различных вариантов развития событий.

Представитель Белого дома подтвердила, что США считают Сирию и Россию ответственными за совершенную в городе Дума химическую атаку. Москва и Дамаск факт атаки отрицают. Также Сандерс раскритиковала политику России в СБ ООН, заметив, что Москва использовала свое право вето для защиты Асада. Представитель администрации США назвала Россию «плохим участником» сирийского процесса.