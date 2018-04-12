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Супругу Улюкаева не допустили в качестве общественного защитника в суде над ним

Мосгорсуд отклонил ходатайство защиты экс-министра Алексея Улюкаева о допуске на процесс его супруги в качестве общественного защитника, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда, где сегодня рассматривается апелляция на приговор.

«Данное лицо является супругой, высшего юридического образования у нее нет, кроме того, защиту уже осуществляют четыре профессиональных адвоката», – заявил прокурор. Судья согласилась с позицией прокуратуры.

В декабре 2017 г. Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении $2 млн взятки от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, назначив бывшему министру экономического развития наказание в виде восьми лет колонии и штрафа в размере 130 млн руб.

Бывшего федерального министра отправили в федеральный изолятор № 1 («Матросская Тишина»), в так называемую часть «Кремлевский централ», где содержат высокопоставленных заключенных.

Согласно представленной адвокатами на заседании медицинской справке, состояние здоровья Улюкаева в СИЗО расценивается как удовлетворительное, необходимую медицинскую помощь он получает.