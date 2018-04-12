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Алиев в четвертый раз победил на выборах президента Азербайджана

Действующий президент Азербайджана переизбрался на четвертый срок. По итогам обработки 92% бюллетеней Алиев набрал 86% голосов, обойдя семь конкурентов, сообщается на сайте ЦИК Азербайджана. Явка на выборах составила 74,5%.

Алиев поблагодарил азербайджанцев за «большое доверие». «Я всегда ощущаю поддержку азербайджанского народа. Она придает мне силы. Эта поддержка является главным условием для нашего развития. Единство между народом и властью является основным фактором развития в Азербайджане», — приводятся слова Алиева на его сайте.

Алиев возглавляет Азербайджан с октября 2003 г. Тогда он набрал на выборах 79,46% голосов. В октябре 2008 г. Алиев был переизбран президентом страны, получив более 88% голосов. В марте 2009 г. в Азербайджане были приняты поправки, разрешающие одному и тому же человеку занимать должность президента более двух раз. В октябре 2013 г. Алиев был переизбран на третий срок, набрав 84,6% голосов.

В 2016 г. в конституцию страны были внесены изменения, согласно которым президент страны избирается на семь лет.