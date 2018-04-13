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Белый дом не принял финального решения по Сирии

Администрация США не приняла решения о развитии ситуации в Сирии. «Финальное решение не принято», - приводит Reuters заявление Белого дома. В нем отмечается, что администрация «продолжает вести оценку разведданных и вовлечена в переговоры с партнерами и союзниками». Это заявление было опубликовано после встречи Трампа с представителями силового блока.

В ходе телефонных переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй лидеры подтвердили необходимость сдерживания «дальнейшего использования химического оружия режимом [приезидента Сирии Башара] Асада», а также договорились продолжить работу над «международным ответом» на якобы совершенную в сирийском городе Дума 7 апреля химическую атаку.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, с которым Трамп также провел консультации, заявил о наличии у его страны доказательств применения на прошлой неделе химического оружия со стороны представителей Асада.

Спецслужбы США продолжают выяснять, какое именно вещество было применено в сирийской Думе. Два собеседника агентства, знакомые с расследованием, утверждают, что первоначальная версия о применении вещества, содержащего хлор и зарин, находит подтверждение.

Ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна не будет участвовать в возможном «военном ответе» на действия Сирии.