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Совбез ООН по инициативе России обсудит возможный силовой сценарий в Сирии

Совет Безопасности ООН по инициативе России сегодня в открытом режиме обсудит международную ситуацию вокруг Сирии в связи с угрозами нанесения по стране ракетных ударов. Заседание состоится в 10 утра по местному времени (17:00 мск). Его тема – «Угрозы международному миру и безопасности: положение на Ближнем Востоке», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря российской дипмиссии при ООН Федора Стржижовского.

О намерении России запросить созыв открытого заседания СБ ООН по Сирии с обязательным участием генсекретаря организации ранее сообщил постпред Василий Небензя. «То заседание, которое мы планируем, оно просто обязывает генерального секретаря на нем быть, потому что мы действительно находимся в очень опасной ситуации, в ситуации эскалации напряженности, в ситуации, последствия которой непредсказуемы», - отметил дипломат.

Угроза военного сценария в Сирии, как подчеркнул Небезя, противоречит уставу всемирной организации. «Это явное нарушение Устава ООН: угроза международному миру и безопасности является нарушением Устава ООН. Мы крайне обеспокоены ситуацией и опасной эскалацией. Мы надеемся, что точка невозврата не будет пройдена, что США и их союзники воздержатся от военных действий против суверенного государства», — передает его слова РИА Новости. Российский дипломат подчеркнул, что прежде чем принимать «тяжелые решения», имело бы смысл как минимум дождаться приезда миссии Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) и установления самого факта применения запрещенных веществ.