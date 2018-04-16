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Франция убедила Трампа наносить удары только по объектам химоружия в Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон настоял на том, чтобы военная операция в Сирии ограничилась только уничтожением объектов, связанных с производством и хранением химоружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу BFMTV. Ранее, отвечая на вопросы о готовности США к прямому столкновению с Россией в Сирии, представители Белого дома утверждали, что администрация рассматривает все варианты.

Макрон также рассказал о том, что Франция и Великобритания убедили Трампа «остаться в долгосрочной перспективе» в Сирии, хотя 10 дней назад он настаивал на пересмотре обязательств США в регионе. В начале апреля Трамп публично заявлял о намерении вывести из Сирии американские войска.

Операция в Сирии была полностью «легитимна» и «проведена прекрасно», уверен Макрон. «Франция и ее союзники не объявляли войну режиму [президента Сирии] Башара Асада», - отметил он. Макрон пояснил, что удары коалиции можно считать «актом репрессий», проведенным «в соответствии с международным правом». Основанием для такого акта стали доказательства применения Дамаском химоружия. «Мы получили доказательства использования хлора, химического оружия» и того, что «это могло относиться к сирийскому режиму», отметил президент Франции.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли более 100 ракетных ударов по трем объектам в Сирии, относившимся к производству и хранению химоружия. Так союзники отреагировали на возможное применение 7 апреля в сирийском городе Дума химоружия. Ответственность за его использование Запад возложил на правительственные войска Сирии и Россию, поддерживающую сирийского президента Башара Асада. Москва и Дамаск отвергают применение запрещенных веществ. 14 апреля в Думе должна была начать работу миссия Организации по запрещению химоружия.