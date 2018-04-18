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«Роскосмосу» и «Росатому» запретели подписывать обязывающие документы с США и ЕС

Поручение вице-премьера Дмитрия Рогозина о временном запрете «Роскосмосу» и «Росатому» подписывать любые юридически обязывающие документы с иностранными структурами, чьи страны ввели или поддержали санкции против России, действует с начала прошлой недели. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в аппарате правительства и топ-менеджеров одной из госкорпораций. По словам одного из них, документы можно оформить «только в случае принятия политического решения».

На уже действующие контракты поручение не распространяется, но заключить новые станет сложнее. Контроль над госкорпорациями со стороны правительства усилится, а их представительство в международных контактах, может быть снижено до уровня менеджеров среднего звена, которые будут лишь обозначать присутствие России. Источники в отрасли говорят, что эти шаги стали ответом на «конфронтационную политику США».

Поручение носит целевой характер и не связано с российским законопроектом о контрсанкциях, поясняет собеседник издания. Речь идет о контракте в рамках проекта международной окололунной станции Deep Space Gateway. Подписать его «Роскосмос» и Boeing собирались на встрече руководителей космических агентств в Колорадо-Спрингс. Предполагалось, что чиновники определят «зоны ответственности». Россия предлагала свое участие в создании шлюзового и обитаемого модулей, а также систем жизнеобеспечения. «Но американцы заинтересовались не просто возможностью унификации шлюзового модуля, но и захотели получить на руки все технические наработки российской стороны, предложив за это примерно $15 млн»,— рассказал собеседник. По итогам консультаций в правительстве решено было отказаться от этого предложения «по соображениям технологической безопасности». Запрет на передачу США этих технологий будет оформлен в ближайшее время на заседании экспортной комиссии, отмечает издание.

Потенциальный запрет на новые контракты с США и странами ЕС может в перспективе сказаться и на «Росатоме». США импортируют до 95% необходимого обогащенного урана для АЭС – около половины этого объема может приходиться на Россию и Казахстан. Отказ от новых контрактов может постепенно привести к вытеснению России с этого рынка.