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Совет Федерации подготовит законопроект о контроле прокуратуры над следствием

Совет Федерации подготовит законопроект о возвращении прокуратуре функций контроля над следствием, заявила спикер нижней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Назрело, даже перезрело время вернуть прокуратуре контроль над следствием. Тогда, в ходе реформирования, поторопились, это практика показала», – сказала Матвиенко после выступления перед сенаторами генпрокурора Юрия Чайки (цитаты по «РИА Новости»).

Все сенаторы поддерживают возвращение прокуратуре полномочий контролировать следствие, отметила Матвиенко. «Есть наработанные предложения, надо взять предложения прокуратуры и выступить инициаторами законодательной инициативы. Естественно, мы должны проговорить это и в администрации президента, и со всеми участниками этого процесса», – сказала она.

Год назад, также во время выступления генпрокурора в нижней палате парламента, Матвиенко поддержала предложение Чайки расширить полномочия прокуратуры. Руководитель надзорного ведомства выступил за то, чтобы следователи до обращения в суд с ходатайством об аресте фигурантов дела получали на это санкцию прокурора. «Во всем мире прокурор выполняет одну из двух функций: сам расследует уголовное дело либо руководит расследованием. У нас, к сожалению, нет ни той ни другой функции», – говорил Чайка, назвав следователей «рабочим инструментом в руках прокурора».