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Трамп не исключил новых антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп заявил, что решения о санкциях против России будут приниматься, исходя из политики Москвы. «Мы введем санкции тогда, когда они [Россия] их действительно заслужат», - приводит CNN его слова в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Флориде.

«У России не было более жесткого оппонента, чем Дональд Трамп», - уверен президент США. «И американские СМИ критикуют Белый дом за недостаточную жесткость по отношению к России? Россия скажет вам, что труднее, чем с Трампом, ей ни с кем не работалось», - заявил он.

Собеседники CNN полагают, что Трамп отказался от введения новых санкций против России. Один из высокопоставленных источников телекомпании заявил, что Белый дом уведомил российское правительство о том, что нового раунда санкций не будет. Звонок в российское посольство состоялся 15 апреля. Другой источник заявил телекомпании, что в российское посольство звонил высокопоставленный представитель госдепа. Он пояснил, что предшествовавшее заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о скором вводе новых ограничениях против России минфином США не соответствует действительности. Третий собеседник утверждает, что сами санкции были подготовлены, но Трамп не захотел дать им ход.

Другие собеседники телекомпании уверяют, что Хейли точно знала о планах Трампа, но он в последний момент передумал. Они описывают это как коммуникационный сбой. При этом Трампу не понравилось, что Хейли озвучивает еще не принятые решения. Представитель госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что Белый дом продолжает взвешивать вопрос о новых антироссийских санкциях.