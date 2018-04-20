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Лидер Северной Кореи смягчил условия сворачивания своей ядерной программы

КНДР не будет требовать вывода американских войск из Южной Кореи в качестве предварительного условия переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чже Ин, передает CNN.

Сейчас на юге полуострова дислоцировано около 28 000 американских солдат. Мун подчеркнул, что любое требование о выводе американских войск из Южной Кореи было бы неприемлемо для США.

На 27 апреля запланирована встреча лидеров Северной и Южной Корей – Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина – в демилитаризованной зоне. Идет подготовка встречи лидера КНДР и президента США Дональда Трампа, которая может пройти в конце мая - начале июня. Ранее сообщалось о тайной встрече Ким Чен Ына с директором ЦРУ, выдвинутым президентом США на позицию госсекретаря, Майком Помпео в дни Пасхальных каникул.