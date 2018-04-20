Лидер Северной Кореи смягчил условия сворачивания своей ядерной программы

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КНДР не будет требовать вывода американских войск из Южной Кореи в качестве предварительного условия переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чже Ин, передает CNN.
Сейчас на юге полуострова дислоцировано около 28 000 американских солдат. Мун подчеркнул, что любое требование о выводе американских войск из Южной Кореи было бы неприемлемо для США.
На 27 апреля запланирована встреча лидеров Северной и Южной Корей – Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина – в демилитаризованной зоне. Идет подготовка встречи лидера КНДР и президента США Дональда Трампа, которая может пройти в конце мая - начале июня. Ранее сообщалось о тайной встрече Ким Чен Ына с директором ЦРУ, выдвинутым президентом США на позицию госсекретаря, Майком Помпео в дни Пасхальных каникул.
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Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост директора NASA Джим Брайденстайн был утвержден на эту позицию сенатом с перевесом в 1 голос, передает CNN. За него проголосовали 50 сенаторов, против – 49.
Бывший летчик из резерва ВМС, экс-директор музея авиации в Оклахоме и действующий член комитета по науке, космосу и технологиям палаты представителей, 42-летний Брайденстайн станет первым конгрессменом, который возглавит NASA. Годовой бюджет агентства превышает $19 млрд.
Трамп выдвинул его кандидатуру еще в сентябре 2017 г., но утверждена она была только сейчас. Демократы были настроены категорически против Брайденстайна. Сомнения были и у республиканцев, но в итоге победила партийная дисциплина. Как заявил поддержавший кандидатуру нового директора NASA сенатор Марко Рубио, по его мнению, Трамп заслуживает того, чтобы его выдвиженцы занимали высшие правительственные должности.
В начале апреля Трамп критиковал действия демократов в сенате по блокированию выдвинутых им кандидатов. «39% выдвинутых мною кандидатур, в том числе дипломатов в зарубежные страны, не прошли процедуру утверждения из-за препятствий и задержек со стороны демократов», – писал он на своей страничке в Twitter. «Никогда такого не было. Безобразие!» – резюмировал он.
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Россия и Сирия «дезинфицируют» место предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума, расположенном недалеко от Дамаска. Об этом на брифинге заявила представитель госдепартамента США Хизер Науэрт, передает Reuters.
«У нас имеется достоверная информация о том, что российские должностные лица работают с сирийским режимом, чтобы затянуть, задержать допуск этих инспекторов [Организации по запрещению химического оружия] в Думу», – заявила она. По ее словам, российская сторона предпринимает все необходимые действия для проведения собственного срежиссированного расследования. Россия и Сирия пытаются уничтожить свидетельства применения химического оружия.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на партнеров по программе Health Cluster заявила, что после химической атаки сирийского города Дума 7 апреля к медикам обратились около 500 пострадавших с признаками отравления. По данным организации, 70 человек, скрывавшихся в подвалах, погибли.
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Блогер Илья Варламов сообщил о планах баллотироваться в мэры Москвы. «В сентябре будут выборы, и у оппозиции нет определенности. По крайней мере, неизвестно о каких-либо сильных кандидатах», – заявил он. По словам Варламова, альтернативы действующему мэру Москвы Сергею Собянину нет, но можно использовать выборы для того, чтобы донести свои идеи.
Объявив об участии в выборах, Варламов представил и концепцию своей предвыборной программы. Она называется «Радикальный урбанизм» и призвана сделать жизнь в столице удобнее.
Программа состоит из 17 пунктов. В частности, Варламов предлагает открыть Кремль для свободного посещения и перекрасить крепость в белый цвет. По мнению блогера, необходимо дальше развивать общественный транспорт, прежде всего трамваи и троллейбусы, и способствовать передвижению по городу на велосипедах. Кроме того, в Москве предлагается ликвидировать служебные парковки, например у здания Госдумы.
Для борьбы с пробками и повышения качества жизни в столице Варламов предлагает ввести платный въезд в центр города, а также полностью запретить въезд внутрь Бульварного кольца, за исключением автомобилей жителей центра города, такси и общественного транспорта.
Отдельный пункт предвыборной программы посвящен московским заборам. Варламов предлагает демонтировать большинство заборов в городе. «Весь центр постоянно перекрыт. К реальной безопасности это не имеет отношения», – заявил он.
Крыши московских домов Варламов предложил превратить в места отдыха горожан, а подвалы отдать для хранения вещей, например колясок. Некоторые объекты блогер планирует снести, говорит Варламов. К примеру, памятник Петру I и торговый центр «Атриум». Садовое кольцо он призывает повторно реконструировать и засадить его деревьями.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Ранее о своем желании участвовать в выборах мэра Москвы заявили Собянин, председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин.
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Администрация президента США Дональда Трампа считает, что кубинский народ не будет иметь больше свобод после избрания нового лидера. Власти США не планируют смягчать политику в отношении правительства острова, передает Reuters со ссылкой на слова официального представителя Белого дома.
Представитель госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что власти США разочарованы тем, что председатель Госсовета Кубы был утвержден Национальным собранием, а не избран в ходе выборов. «Кубинские власти сохранили свою репрессивную монополию на власть, вместо того чтобы дать своему народу сделать важный выбор через свободные, честные и конкурентные выборы», – пояснила она.
19 апреля председателем Госсовета Кубы на заседании Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) был избран Мигель Диас-Канель. Голосование было безальтернативным – кандидатура Диас-Канеля была единственной. Политик станет первым кубинским лидером не из семьи Кастро впервые почти за 60 лет. На посту председателя Госсовета Кубы он сменит 86-летнего Рауля Кастро.
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Российский МИД не исключает, что США и Россия могут прекратить авиасообщение между странами. Об этом говорится в сообщении ведомства. Это может случиться из-за проблем с выдачей виз сотрудникам «Аэрофлота».
«Аэрофлот», который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз», – говорится в заявлении МИДа. Российское ведомство напоминает о российско-американском Соглашении о воздушном сообщении от 1994 г., которое предписывает странам заблаговременно предоставлять визы для персонала воздушных судов.
Положение с выдачей американских виз в России «крайне удручающее», официальный срок ожидания собеседования растянут до 250 дней, говорится в сообщении МИДа: «Иными словами, обращаться за визами становится бессмысленно». По мнению российской стороны, визовая блокада выстраивается Вашингтоном преднамеренно, чтобы отыграться на российских гражданах «за независимый курс России на международной арене». «Власти США словно боятся, что приезжающие россияне раскроют простым американцам глаза на нелепость антироссийской пропаганды, которую им навязывают, и потому целенаправленно препятствуют контактам между людьми», – говорится в заявлении.
Представитель «Аэрофлота» подтвердил проблему с получением виз США. Однако не стал комментировать вопрос о возможном прекращении авиасообщения.
«Аэрофлот» – единственная авиакомпания, которая выполняет регулярные прямые рейсы между США и Россией. Ранее это делала и американская авиакомпания Delta. Однако Delta отказалась от прямых рейсов между США и Россией в наступающем летнем сезоне, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на перевозчика.
Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту
onemileatatime.img.boardingarea.com
Рейтинг авиакомпаний СНГ с самым вкусным питанием на борту составил сервис «Туту.ру», опросив свыше 22 000 пассажиров, совершивших путешествие в первом полугодии 2017 г. Самой вкусной пассажиры назвали «Узбекистон Хаво Йуллари»
1/10
http://aquatek-filips.livejournal.com
На втором месте — «Эйр Астана». Бортовое питание пассажиры сравнивают с домашней едой, отмечают, что в меню много мяса. Казахская авиакомпания угощает клиентов блюдами национальной кухни, вином и пивом. Во время коротких перелетов кормят проще: обычно предлагается легкий завтрак, который тоже получает неплохую оценку пассажиров
2/10
aviado.ru
Единственный российский представитель в топ-5 - авиакомпания «Алроса», она заняла третье место. Это небольшой перевозчик (241 000 пассажиров за семь месяцев 2017 г.), принадлежащий мировому лидеру по производству алмазов «Алросе». Пользователи часто упоминают, что есть выбор из трех блюд, еда вкусная
3/10
belleo.livejournal.com
На четвертой строчке - «Эйр Молдова», чьих пассажиров подкупает предлагаемое на ее рейсах молдавское вино
4/10
air-raser.livejournal
Строчкой ниже расположился национальный перевозчик Белоруссии «Белавиа». Его часто хвалят за наличие питания на коротких рейсах, хотя бутерброды оценивают не очень высоко
5/10
Сергей Портер / Ведомости
Крупнейшая авиакомпания России, СНГ и Восточной Европы «Аэрофлот» на шестом месте по отзывам. Питание на внутренних рейсах «Аэрофлота» в основном оценивается пассажирами как нормальное, т. е. не вызывает ни восторга, ни нареканий. А вот на международных рейсах питание очень хвалят. Пассажиры «Аэрофлота» отмечают, что компания нередко радует в полете маленькими приятными вкусностями: мандаринками, мороженым
6/10
ru-airlinemeals.livejournal.com
На седьмой строчке второй крупнейший российский перевозчик S7 Airlines. У авиакомпании много преданных поклонников, пассажиры отмечают, что на всех рейсах без исключения предлагается питание
7/10
Fly One
На восьмом месте — авиакомпания из Молдавии Fly One
8/10
antonio-mag.livejournal.com
На девятом месте — «дочка» «Аэрофлота». Авиакомпания «Аврора» летает на Дальний Восток
9/10
belleo.livejournal.com
На десятой еще одна российская авиакомпания - Red Wings
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Немецкая сеть Billa займет площади московской сети супермаркетов «Я любимый», сообщает РБК со ссылкой на четырех поставщиков сети «Я любимый». Информацию изданию также подтвердил сотрудник одного из магазинов сети, закрытого на ремонт. По его словам, после завершения работ помещение займет Billa.
В сделку по переуступке прав долгосрочной аренды торговых площадей вошли все имеющиеся магазины «Я любимый», заявил один из поставщиков сети. По его словам, бренд не будет сохранен, на месте супермаркетов «Я любимый» будут открыты магазины Billa. Представители сетей «Я любимый» и Billa от комментариев РБК отказались.
Стоимость сделки могла составить 3–4 млрд руб., пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По словам одного из них, переговоры шли с прошлой осени. Владельцы сети «Я любимый» были готовы продавать сеть только целиком, добавил он.
Продуктовая сеть «Я любимый» на сегодняшний день насчитывает 26 супермаркетов в Москве и Подмосковье, Billa – 131 супермаркет в Московском регионе.
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Следственный комитет России сообщил, что возбудил уголовное дело против заместителя мэра Сочи Юрия Паламарчука по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Его подозревают в превышении должностных полномочий, что повлекло «тяжкие последствия», уточняет СК. На работе и дома у Паламарчука прошли обыски.
По данным следствия, заместитель мэра является также председателем совета директоров АО «Спецавтохозяйство по уборке города». В феврале 2016 г. он совершил ряд действий, которые привели к ущербу компании на 115 млн руб., говорится в сообщении СК. При этом Паламарчук знал, что у компании и без этого есть убытки и долги, уточняется там же.
Паламарчуку 60 лет, указано на сайте администрации Сочи. В разное время он работал автослесарем, начальником ремонтных мастерских, руководителем ремонтно-эксплуатационного управления, указано там же. После задержания он написал заявление об уходе по собственному желанию с поста заместителя мэра Сочи, сообщает пресс-служба города.
Политика
Новости
Российское посольство подозревает Лондон в манипуляциях с пробами крови Юлии Скрипаль
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Российское посольство в Лондоне подозревает, что в кровь Юлии Скрипаль могли ввести химикат перед тем, как взять ее кровь на анализ, передает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря посольства, непонятно, каким образом в крови Юлии Скрипаль спустя 18 дней после попытки отравления эксперты смогли обнаружить неразложившийся токсичный химикат.
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) 12 апреля обнародовала итоги расследования дела Скрипалей. В заявлении организации говорилось, что проведенный в лаборатории в Нидерландах анализ крови пострадавших подтвердил выводы Великобритании о типе вещества, которым были отравлены полковник ГРУ и его дочь.
Как отметил представитель посольства, такая картина не характерна для отравляющих веществ нервно-паралитического действия и у Сергея Скрипаля, пострадавшего в большей степени, подобного не наблюдалось. С высокой долей вероятности можно предположить, что перед отбором проб токсичный химикат «впрыснули» в кровь находящейся в коме Юлии Скрипаль, «в связи с чем он не успел вступить в биохимическую реакцию», пояснил пресс-секретарь посольства. По его словам, посольство России в Лондоне обратилось с нотой в Форин-офис с требованием провести медицинское освидетельствование Юлии Скрипаль российскими медиками.
Пресс-секретарь посольства заявил, что российская сторона до сих пор не имеет доступа к результатам расследования, к реальной картине случившегося, «не располагает возможностью провести самостоятельную оценку того, что произошло в Солсбери». В распоряжении России только доклад экспертов ОЗХО, «российские специалисты задаются все новыми и новыми вопросами», добавил он.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова удивлена тем, что обнаруженный в крови Юлии Скрипаль химикат не подвергся процессу распада. «Даже неспециалисту понятно, что любые вещества, попадающие в человеческий организм, немедленно подвергаются биохимическим процессам, приводящим к их распаду (это школьная программа). Почему этого не произошло в данном случае, - непонятно», - сказала она во время брифинга.
4 марта возле торгового центра в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии были обнаружены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По информации Скотланд-Ярда, несколько недель они находились в больнице в критическом состоянии. Следствие считает, что Скрипалей пытались отравить нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», которое якобы разрабатывалось на территории России в советские годы.
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
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Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
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PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
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Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
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Ирландская фармацевтическая компания Allergan сообщила, что рассматривает возможность покупки Shire. Однако пока сделка на «ранних стадиях» рассмотрения, отмечает Allergan.
Allergan производит продукты для сферы косметологии, такие как ботулотоксин. Shire – также ирландская фармкомпания, которая разрабатывает лекарства для людей с редкими заболеваниями. Например, компания занимается иммунологией, онкологией, расстройствами памяти. На момент написания материала стоимость одной акции Shire на Лондонской бирже выросла на 6,03%, а Allergan - упала на 5,10%.
Ранее Shire трижды получила предложение о покупке от японской Takeda, сообщает Reuters. Эта сделка могла бы сделать компанию из Японии одним из крупнейших производителей лекарств, отмечает агентство. В последний раз Takeda предложила $62 млрд. Но это «значительно недооценивает» перспективы роста компании, посчитала Shire, отмечает Reuters.
Пока неизвестно, сколько Allergan может предложить за Shire. Компания должна будет сделать предложение о покупке до 17 мая 2018 г.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила новый вид нарушения, который совершают участники госзакупок. Об этом говорится в сообщении службы.
После формирования технического задания заказчики вносят в файл формулу, которая изменяет первоначальные требования, отмечает ФАС. Это приводит к тому, что заказчикам легче отклонить заявку некоторых участников, следует из сообщения антимонопольного ведомства. «Если ранее недобросовестные заказчики «затачивали» требования закупки под определенных поставщиков, то сегодня они осваивают новое нарушение, беспрецедентное по своей наглости», – приводятся в сообщении ФАС слова замруководителя службы Рачика Петросяна.
Такое нарушение нашли в нескольких закупках, сообщает ФАС. Первую проводил Минтранс Ростовской области на строительство участка дороги с ценой контракта 1,4 млрд руб., вторую – Управление автомагистрали Москва - Нижний Новгород по ремонту участка дороги стоимостью 1,7 млрд руб.
В каких городах России самые плохие дороги
Владимир Смирнов / ТАСС
Самые разбитые дороги в России и неудобные парковки - в Ярославле. Такой вывод содержится в исследовании компании Domofond.ru, которая провела опрос более 258 000 жителей крупнейших городов России. Цель опроса - выяснить, как россияне оценивают качество дорог и ситуацию с парковками в своих городах. По результатам был составлен рейтинг 100 крупнейших городов России по удобству для автомобилистов. Ярославль оказался на последнем месте рейтинга
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Владимир Смирнов / ТАСС
Качество дорог и доступность парковочных площадей жители Ярославля (опрошено 2459 респондентов) оценили на 3,2 балла (из 10 возможных), отметив, что их «не устраивают дворовые парковки и проезд в один автомобиль». Кроме того, в городе не решена проблема «жутких автомобильных пробок в час пик» и «транспорта у подъездов»
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Николай Титов / PhotoXPress
Саратов занял 99-е место рейтинга (3,4 балла). Там, по мнению жителей, «отсутствует асфальт на центральных улицах», «нет стоянок» и «везде стоят автомобили»
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«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
«Дороги бросили, Московское шоссе уже давно требует ремонта», - заявил в ходе опроса Domofond.ru один из автомобилистов Саратова. Всего было опрошено 3706 жителей Саратова
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Кирилл Брага / РИА Новости
В числе аутсайдеров по состоянию дорог оказался и город-миллионник Волгоград. Несмотря на то что летом уже 2018 г. город должен принять у себя матчи чемпионата мира по футболу, дороги в городе остаются «разбитыми» и «ужасными», особенно внутри кварталов и дворов
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Денис Абрамов / Ведомости
Жители Волгограда также жалуются на «отсутствие парковок, как платных, так и бесплатных», а также недовольны «пропускной способностью моста» (опрошено 4102 респондента)
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«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Город Рыбинск Ярославской области по состоянию дорог недалеко ушел от своего областного центра, заняв 98-ю строчку рейтинга (3,5 балла). Жители жаловались на то, что в городе «есть совершенно непроезжие участки»
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«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
«К некоторым домам на машине подъехать сложно на расстояние до 500 метров», - говорят местные жители, отмечая, что во дворах парковок нет и транспорт стоит неправильно и хаотично (опрошено 680 жителей)
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Georg Pik / Wikimedia
«Дороги в городе - яма на яме», - жалуются автомобилисты города Кирова (3,5 балла). По словам местных жителей (опрошено 1902 человека), в городе только одна главная дорога и на ней с утра пробки. «Ужасные дороги во дворах», дворовые территории и подъезды к ним заставлены машинами, парковочных мест мало, больших парковок и вовсе нет
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«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Между тем в Кирове действует проект «Безопасные и качественные дороги», который подразумевает масштабный ремонт дорог в городе, говорится на сайте городской администрации. Летом текущего года на совещании по вопросам ремонта трасс руководитель администрации Кирова Александр Перескоков обратил внимание на то, что зачастую участки, на которых прошел ремонт, уже через год оказываются «убитыми», говорится на сайте ГТРК «Вятка»
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Алексей Даничев / РИА Новости
Не намного лучше состояние дорог и в Архангельске (3,6 балла). В соцсетях жители города (опрошено 970 человек) жалуются на то, что по местным дорогам не то что проехать - «пройти без слез нельзя»
11/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Запущенность дорог Архангельска требует вмешательства федерального центра, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, зампредседателя президиума Минстроя Игорь Шпектор
12/22
Александр Рюмин / ТАСС
Средняя оценка дорог по стране составила 4,1 балла из 10 возможных. При этом разрыв между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения дорожной ситуации городами составил 3,6 балла. На фото - дорога в Рязани (3,6 балла)
13/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Улица Полевая в Рязани (на фото) не ремонтировалась с конца 1990-х гг. - тогда на дорогу насыпали щебень, но асфальт не положили. Теперь после каждого дождя на улице образуются ямы с водой
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Андрей Гордеев / Ведомости
Балашиха оказалась единственным городом в Московском регионе, попавшим в десятку российских городов с самыми некачественными дорогами. 572 опрошенных жителя Балашихи оценили состояние дорог и парковок в городе на 3,6 балла. Это несмотря на то, что в последние годы в городе ведется масштабная работа по ремонту муниципальных дорог
15/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Дорогу в микрорайоне 1 Мая в Балашихе (на фото) ремонтируют регулярно, каждый раз после дождя по ней перемещаться невозможно, жалуются местные жители на сайте Общероссийского народного фронта. По данным городских властей, в 2017 г. в Балашихе будет отремонтировано более 30 дорог. На это потратят более 300 млн руб.
16/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Не в восторге от состояния дорог и парковок в своем городе и жители Самары ( 3874 респондента). Летом текущего года районная прокуратура возмутилась состоянием дорог в историческом центре Самары, обнаружив, что дорожное полотно улиц не соответствует госстандартам, а выбоины и трещины асфальтового покрытия превышают допустимые ГОСТом размеры. Прокуратура потребовала от муниципалитета Самары восстановить дорожное полотно и выписала штраф в 300 000 руб. На фото - улица Братьев Коростелёвых
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«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
В рейтинге Domofond.ru Самара получила 3,6 балла. На фото - разбитый тротуар на Каховской улице
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Александра Астахова / Ведомости
Замыкает десятку городов с самыми плохими дорогами Кострома. Состояние улиц и парковок в городе жители Костромы (1099 респондентов) оценили на 3,6 балла. В этом году на ремонт дорог в Костроме местная администрация планирует потратить около 210 млн руб., сообщает ИА REGNUM.
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«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
На фото Судиславский район Костромы. «Дорога после дождей размыта, проехать невозможно. Единственный мостик, по которому можно проехать, разрушен», - пишут жители района на сайте Общероссийского народного фронта
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Комсомольская правда / PhotoXPress
Лидером рейтинга Domofond.ru стал Грозный. Его жители (196 респондентов) оценивают ситуацию с дорогами и парковками на 6,8 балла, отмечая «удобство развязки дорог» и возможность «без проблем почти со двора выехать куда угодно в любое время суток». Вторую строчку заняла Тюмень. Жители города (2071 респондент) довольны «удобной транспортной развязкой», «качеством материала, из которого сделана дорога», и указывают, что в целом в городе «очень удобно жить, если имеешь машину». Замыкает тройку лидеров Сочи (на фото), где горожане (1563 опрошенных) отметили «отсутствие больших пробок» и наличие дублирующей и объездной дорог, благодаря которым можно «легко и быстро добраться до всех районов города»
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Евгений Разумный / Ведомости
Москва, несмотря на активное благоустройство, не смогла попасть даже в пятерку лидеров. Москвичи (30 327 респондентов) оценили состояние дорог и парковок в городе не 5,2 балла. И с этим результатом российская столица оказалась на 7-м месте
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Банк «Санкт-Петербург» обсуждает проведение обратного выкупа акций для повышения их стоимости. Об этом рассказал зампред правления банка Константин Баландин, передает «Интерфакс».
По словам Баландина, так банк будет «бороться» с инвесторами и рынком. «Наверное, это лучший вообще сценарий послать сигналы вам, рынку, кому угодно о том, что мы считаем, что акции недооценены и что мы с этой оценкой не согласны», – объяснил он. Ликвидность акций будет расти вместе с их ценой, считает Баландин. Он не уточнил, когда банк может провести обратный выкуп акций, лишь отметил, что решение будет принято «в ближайшие недели».
У «Санкт-Петербурга» в свободном обращении находится около 35% акций. После новостей о возможном обратном выкупе котировки банка выросли: к 16.33 мск одна акция стоила 52,5 руб. (+4,9%), свидетельствуют данные Московской биржи.