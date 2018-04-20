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Белый дом разъяснил условия улучшения отношений с Россией

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и посол России в США Анатолий Антонов согласились, что в интересах обеих стран было бы «улучшить отношения» между Вашингтоном и Москвой. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам их Болтона и Антонова, сообщает Politico. При этом Болтон высказал ряд условий, на которых сближение двух стран возможно. «Это потребует устранения нашей обеспокоенности по поводу вмешательства России в выборы [в США] в 2016 году, безрассудного использования химического оружия в Великобритании, ситуации на Украине и в Сирии», - говорится в заявлении.

6 апреля США ввели санкции против 24 крупных российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также 15 компаний. Антироссийские санкции были введены из-за ситуаций на Украине, в Сирии, а также из-за кибератак, но «прежде всего из-за попыток России подорвать западную демократию», сообщал минфин США.

Позже постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала введение новой серии санкций. Однако Белый дом отложил этот вопрос. США введут санкции так скоро, как только Россия этого заслужит.