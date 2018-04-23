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Банки Латвии прекратили работу с попавшими под санкции россиянами

Американские санкции, введенные в отношении российских бизнесменов, привели к оттоку капитала из Латвии, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что банковская система страны и без того пошатнулась из-за серии скандалов с отмыванием средств.

Местный регулятор отметил, что введенные в отношении России международные санкции побудили латвийские банки прекратить отношения с попавшими под санкции россиянами и российскими организациями. «В списке [с кем прекращены отношения] содержались несколько фигурантов [санкционного] списка», – подтвердил агентству руководитель Комиссии рынка финансов и капитала Латвии Петерс Путниньш.

При этом Путниньш отказался назвать конкретные имена, заметив лишь, что речь идет о нескольких лицах, упомянутых в списке.

С середины февраля вклады в латвийских банках уменьшились примерно на 2,5 млдр евро, пишет Bloomberg.

США ввели новые санкции против России 6 апреля. В списке оказались несколько крупных российских бизнесменов и связанные с ними компании, в частности, миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент» и «Русал». В санкционный список попали также Виктор Вексельберг и группа «Ренова», Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов и др.

Санкции затронули также любые активы, доля перечисленных компаний в которых составляет более 50%.

Санкции против предпринимателей, компаний и должностных лиц из России были приняты через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп распорядился выслать 60 российских дипломатов в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, напоминает агентство.

Кто попал под санкции США