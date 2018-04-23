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Кремль заявил о безальтернативности иранской ядерной сделки

Международные договоренности по иранской ядерной программе не имеют альтернатив и должны выполняться всеми сторонами соглашения, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия последовательно придерживается позиции по сохранению жизнеспособности так называемой иранской сделки. Мы считаем, что она не имеет альтернатив и что она должна выполняться всеми сторонами», – подчеркнул Песков.

Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы был принят США, Великобританией, Германией, Францией, Россией, Китаем и Ираном в июле 2015 г. Тегеран гарантировал ограничение своей программы и ее развитие исключительно в русле мирного атома, в обмен международное сообщество отменило санкции против страны.

Однако действующий президент США Дональд Трамп выступил против соглашения с Ираном и грозил из него выйти. Американский лидер заявил, что США разорвут сделку, если ее участники до 12 мая не согласятся на существенные коррективы соглашения. При этом Трамп продлил действие американских санкций против Ирана, не связанных с ядерной сделкой, также администрация США расширила санкционные списки в отношении этой страны.

В понедельник российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров со своим китайским коллегой сообщил, что Китай выступил за сохранение договоренностей по Ирану, зафиксированных в резолюции Совета Безопасности ООН. «Мы против пересмотра этих договоренностей, считаем очень контрпродуктивным пытаться свести на нет многолетние международные усилия», – сказал Лавров (цитата по «Интерфаксу»).

Агентство Bloomberg сообщало, что премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон попытаются убедить Трампа не разрывать соглашение.