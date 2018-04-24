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Министры G7 пригрозили России новыми санкциями за Украину

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Страны «большой семерки» готовы ввести в отношении России новые санкции, если действия Москвы «этого потребуют». Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел G7 – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также представителя ЕС.

Министры подчеркнули, что продолжительность экономических санкций, «связанных с Донбассом», напрямую зависит от исполнения условий Минских соглашений. «Эти санкции могут быть отменены только в том случае, если Россия действительно выполнит свои обязательства, но мы также готовы ввести дополнительные ограничительные меры, если этого потребуют действия России», - говорится в документе.

Встреча глав МИДов G7 в Торонто стала первым мероприятием «семерки», на которое пригласили представителя Украины – министра иностранных дел Павла Климкина. Украина была одной из центральных тем повестки. Представители стран G7 заявили о своей «неизменной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ», а также о непризнании «нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны России. Кроме того министры осудили «деградирующую ситуацию с правами человека» в Крыму.

Авторы коммюнике призвали Россию отказаться от модели «безответственного и дестабилизирующего поведения», в том числе от «вмешательства в демократические системы стран». Такое поведение «крайне негативно сказывается на перспективах конструктивного сотрудничества», говорится в заявлении.

Накануне министры «семерки» заявили о продлении санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. «Санкции, которые были введены против России после ее неприемлемых действий на Украине, будут продолжены», – отмечалось в заявлении. Министр иностранных дел Украины заявлял о поддержке позиции Киева со стороны G7.

Встречи министров иностранных дел предопределяют повестку саммитов G7. В этом году встреча лидеров «семерки» пройдет 8-9 июня в канадском городе Мальбе, провинции Квебек.

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Политика
Новости

Начальник ГИБДД рассказал о готовящихся изменениях при сдаче экзаменов на права

Ведомости
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Практическая часть экзамена на получение водительских прав, разбитая сейчас на две части, может быть объединена в одну. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал начальник ГИБДД Михаил Черников.

Сейчас выпускники автошкол сдают экзамен на площадке или автодроме, где проверяются навыки управления автомобилем, и в городе – на умение двигаться в потоке. «Мы предусматриваем объединение их в единый практический экзамен, который позволит нам видеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях. На площадках навыки проверяются в рамках внутреннего экзамена в автошколе, этого достаточно, трудности возникают именно в потоке», - рассказал Черников. Также он заявил, что ГИБДД обсуждает с министерством образования возможность ввода тестирования на экзаменах в автошколах. «Думаю, в течение года мы выйдем на финишную стадию», - сказал он.

Начальник ГИБДД пояснил, что инспекция ставит перед автошколами задачу по выпуску «кандидатов в водители», полностью готовых включиться в поток движения. Ранее для этого были пересмотрены учебные программы. Черников считает, что это дало положительный результат – снижение аварийности с участием начинающих водителей на 15%. При этом уровень подготовки в школах Черников по-прежнему считает слабым, поскольку с первого раза экзамен могут сдать не более 8% выпускников.

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Финансы
Новости

Акции UC Rusal подорожали почти на 34% на фоне заявлений США о возможном снятии санкций

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На открытии торгов Гонконгской фондовой биржи акции UC Rusal выросли в цене на 23,68%, следует из данных торговой сессии. Накануне министр финансов США Стивен Мнучин допустил возможность снятия с компании санкций, при условии, что Олег Дерипаска откажется от контроля в ней.

В течение первого часа торгов стоимость акций UC Rusal достигала отметки $2,05 (+34,87%) и $2,07 (+36,84%). Сейчас акции торгуются на отметке $2,03 (+33,55%).

Санкции США, под которые попали активы Дерипаски, были введены 6 апреля. Они запрещают сотрудничество с попавшими в стоп-лист компаниями. Ограничение на операции вступает в силу с 7 мая. Однако UC Rusal , отправляющий на экспорт более 80% продукции, фактически оказался в изоляции. О форс-мажорах по контрактам объявляли в частности, Glencore и Rio Tinto. С момента объявления санкций компания подешевела втрое. UC Rusal обратилась в OFAC с просьбой исключить компанию из санкционного списка.

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Политика
Новости

Главный экономист ЦБ арестован по подозрению в мошенничестве

Ведомости
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Басманный суд Москвы арестовал главного экономиста банковского надзора Центробанка по Центральному федеральному округу Алексея Юргелевича. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда. На заключении Юргелевича под стражу настаивали представители следствия. Постановление суда датировано 19 апреля.

Главный экономист ЦБ был задержан в рамках уголовного дела о вымогательстве 150 000 евро за положительный результат экспертизы одного из коммерческих банков, рассказал «Интерфаксу» информированный источник. Другой собеседник высказал предположение, что речь может идти о банке БКФ.

По информации РЕН ТВ, подозреваемый требовал деньги у руководства БКФ через посредника, своего близкого родственника. Однако представители БКФ решили обратиться с заявлением о вымогательстве в ФСБ России. С этого момента все переговоры с Юргелевичем велись под контролем спецслужб. В результате посредник был задержан с поличным в момент передачи денег в офисе БКФ. Позже сотрудники ФСБ задержали и экономиста ЦБ.

Как уточнили в Басманном суде, в отношении Юргелевича возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК КР (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Бизнес
Новости

ВР приобрела у «Роснефти» 49% «Харампурнефтегаза»

Прайм / Ведомости
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Нефтяная компания ВР закрыла сделку по приобретению у «Роснефти» 49% доли в «Харампурнефтегазе», который в результате станет российско-британским СП. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Мажоритарная доля в 51% принадлежит «РН-газ». Ранее сделку одобрил ФАС. Германский антимонопольный регулятор Bundeskartellamt разрешил BP приобрести часть долей «Харампурнефтегаз».

В конце 2017 г. «Роснефть» сообщала о договоренности с ВР по реализации проекта по освоению Харампурского и Фестивального нефтегазовых участков в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Их общие геологические запасы составляют более 880 млрд куб. м. газа. Маркетинг нефти и газа будет осуществлять «Роснефть». Цель проекта – разработка трудноизвлекаемых запасов газа, а также оптимизация и повышение эффективности нефтедобычи на нефтяных пластах.

В начале 2017 г. источник «Коммерсанта» в Роснедрах сообщал, что запасы Харампурского месторождения составляли 975 млрд куб. м газа и 78 млн т нефти по АВ1 + В2. Более 80% запасов газа приходится на трудноизвлекаемые туронские залежи, на которые у «Роснефти» есть льгота по НДПИ в 79%.

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Политика
Новости

В результате наезда на пешеходов в Торонто погибли два человека

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В результате наезда белого микроавтобуса на пешеходов в Торонто погибли не менее двух человек, еще семеро доставлены в больницу, передает Reuters.

По информации местной полиции, злоумышленник задержан.

Наезд на пешеходов произошел в 13.30 по местному времени на углу улицы Янг и проспекта Финч в северной части города (в 30 км от центра). На тротуарах было много пешеходов, рассказывают очевидцы.

«Этот человек намеренно сделал это, он убивал всех», – рассказал очевидец. По его словам, мужчина, находившийся за рулем микроавтобуса, специально давил пешеходов. «Люди падали один за другим», – уточнил он. По его словам, среди пострадавших есть пожилые люди.

На данный момент место ЧП оцеплено. Ближайшая станция метро закрыта. Улица Янг – самая длинная улица в мире (86 км). Она имеет широкие тротуары со скульптурами, лавками и зелеными насаждениями. Многие служащие в обеденный перерыв выходят прогуляться по ней, уточняет агентство.

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Финансы
Новости

Стоимость барреля нефти Brent превысила $75 впервые с ноября 2014 года

Ведомости
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Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже увеличилась на 1,27% до $75 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Последний раз стоимость Brent поднималась до $75 за баррель в ноябре 2014 г.

К этому времени стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,73% и составляла $68,90 за баррель.

При этом курс доллара на торгах Московской биржи вырос на 0,78% до 61,88 руб., курс евро увеличился на 0,12% до 75,55 руб. к уровню закрытия предыдущих торгов.

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Финансы
Новости

Путин подписал законопроект об ужесточении наказания за кражу со счетов

Ведомости
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Российский президент Владимир Путин подписал законопроект об ужесточении уголовной ответственности за хищение средств с банковских счетов. Копия документа размещена на официальном портале правовой информации.

За кражу денег законодательством теперь вводится штраф в размере от 100 000 до 500 000 руб. В качестве альтернативы суд может назначить принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы до полутора лет либо лишить свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 80 000 руб. или ограничить свободу на срок до полутора лет.

За мошенничество с использованием электронных средств платежа суд может приговорить к тюремному сроку до трех лет вместо предусмотренного сейчас ареста сроком до четырех месяцев. Также сохраняются альтернативные варианты наказания, например, назначение штрафа в размере до 120 000 руб., ограничение свободы на срок до двух лет, исправительные работы на срок до одного года.

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Политика
Новости

В Торонто микроавтобус протаранил толпу пешеходов

Ведомости
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В Торонто белый микроавтобус протаранил толпу пешеходов. Пострадали от 8 до 10 человек, передает CTVNews.

Инцидент произошел на перекрестке улицы Йонг и проспекта Финч, уточняется в Twitter полиции. На место происшествия приехали автомобили скорой помощи.

Полицейские просят местных жителей объезжать участок, на котором произошла авария. На месте работают экстренные службы.

По словам очевидца, микроавтобус выехал на тротуар и начал давить пешеходов. В момент задержания злоумышленник был вооружен, сообщает телеканал.

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Авто
Новости

Собянин заявил о росте скорости движения машин в Москве на 16%

Ведомости
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что скорость автомобильного движения в столице увеличилась на 16% по сравнению с 2010 г. Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

«Ситуация на дорогах улучшается уже сейчас», – уточнил мэр. При этом он отметил, что автомобилей за эти годы в Москве стало больше на миллион.

После строительства Северо-Восточной и Северо-Западной хорд, а также Южной рокады уменьшится нагрузка транспорта на центр Москвы.

Москва оказалась на втором месте в мире по загруженности дорог

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Финансы
Новости

Путин подписал закон о санации страховщиков

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Президент России Владимир Путин подписал закон о санации страховых компаний. Об этом говорится на сайте Кремля.

Согласно законопроекту Центробанк будет принимать решение о санации страховых компаний для предупреждения банкротства. Речь идет о тех страховщиках, уход которых с рынка может привести к социальной напряженности, проблемам на федеральном или региональном уровнях.

«Механизм санации страховщиков в целом будет аналогичен успешно зарекомендовавшему себя механизму санации банков», – говорил ранее зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин.

В начале ноября 2017 г. несколько депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о санации страховых компаний. Парламентарии одобрили его в третьем чтении 12 апреля 2018 г., Совет Федерации – 18 апреля текущего года.

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Технологии
Новости

Еврокомиссия начала проверять покупку Apple музыкального приложения Shazam

Ведомости
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Еврокомиссия начала проверку сделки по покупке компанией Apple приложения для распознавания музыки Shazam. Об этом говорится в пресс-релизе комиссии.

«То, как люди слушают музыку, за последние годы сильно изменилось, и все больше европейцев начали пользоваться услугами стриминговых сервисов. Наше расследование направлено на то, чтобы убедиться, что поклонники музыки продолжат наслаждаться музыкой при помощи стриминговых сервисов и не столкнутся с меньшим выбором в результате слияния», - приводятся в сообщении слова члена Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

В феврале этого года Еврокомиссия получила от Австрии, Франции, Исландии, Италии, Норвегии, Испании и Швеции запросы на оценку сделки по покупке Shazam. Еврокомиссия подозревает, что сделка может поставит в невыгодное положение конкурирующие сервисы.

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