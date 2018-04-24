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СМИ оценили затраты РКК «Энергия» на новый спутник для Анголы в $130 млн

Российская ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» разработает новый телекоммуникационный спутник AngoSat для Анголы взамен утерянного в декабре 2017 г. Он обойдется российскому космическому предприятию в $129 млн, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Издание напоминает, что на первый ангольский аппарат в 2011 г. ушло $252 млн (всего в рамках проекта Россия дала Анголе несколько кредитов на $278 млн), при этом спутник был застрахован в «ВТБ страховании» и «Согазе» на $121 млн (в пропорции 50 на 50). Общая стоимость работ по новому аппарату составит более $250 млн: из них $121 млн покроет страховка от ВТБ и «Согаза», а остальные средства корпорации придется изыскивать самостоятельно.

Источник газеты в правительстве признает, что для России это не только имиджевый, но и значительный финансовый урон, поскольку требуемая сумма могла пойти на создание спутниковых систем для развития Арктики. В то же время, по его словам, «Энергия» «буквально только что разобралась с долгами проекта Sea Launch («Морской старт»)», который выкупил совладелец S7 Владислав Филев за $167 млн.

Согласно условиям контракта новый спутник AngoSat-2 изготовят в Королеве в течение 30 месяцев. 23 апреля стало известно, что на это время Ангола получит в пользование частоты российских спутников компаний «Газпром – космические системы» и ФГУП «Космическая связь». Это позволит стране восполнить потерю AngoSat-1.

Ангольский спутник AngoSat-1 был запущен с космодрома Байконур 26 декабря 2017 г. После того как связь с аппаратом оборвалась, он был переведен в спящий режим. 23 апреля стороны официально признали потерю AngoSat-1.