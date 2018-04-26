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СМИ сообщили об отправке в Сирию дополнительных ЗРК «Панцирь»

Россия отправила в Сирию дополнительную партию зенитных ракетных комплексов «Панцирь». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Издание уточняет, что ЗРК «Панцирь» были направлены в сирийский Тартус, где находится база ВМФ России, «на прошлой неделе». Собеседник газеты предположил, что посол Сирии в России, сообщивший 25 апреля о поставке в страну комплексов С-300, имел в виду ЗРК «Панцирь».

Ранее Минобороны России сообщило, что готово вернуться к обсуждению вопроса о поставках в Сирию С-300, категорически против которых выступает Израиль. Израильские власти в свою очередь пообещали уничтожить сирийские С-300, если они будут нести угрозу военной авиации страны.

Посол Сирии в Москве Рияд Халлад 26 апреля сообщил, что ЗРК С-300 были введены в строй в стране месяц назад. Позже военно-дипломатические источники «Интерфакса» и ТАСС опровергли это сообщение. Несмотря на сделанные ранее заявления о готовности передать Дамаску дальнобойные зенитные ракетные комплексы С-300, их пока на территории Сирии нет, говорит военно-дипломатический источник «Коммерсанта».

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