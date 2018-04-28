МИД России сообщил о планах развития инфраструктурных проектов с КНДР
Россия планирует возобновить трехсторонние экономические и инфраструктурные проекты с КНДР и Южной Кореей, рассказал «Интерфаксу» замминистра иностранных дел Егор Моргулов.
«Мы намерены реанимировать работу по налаживанию тройственного взаимодействия Россия – КНДР – Республика Корея в реализации межкорейских экономических, в том числе инфраструктурных, проектов», – сказал Моргулов. Он отметил, что об этом также говорится в подписанной 27 апреля лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином Пханмунчжомской декларации.
«Судя по поступающим от обеих Корей сигналам, и Пхеньян, и Сеул позитивно оценивают перспективы такой кооперации», – подчеркнул Моргулов.
На прошлой неделе министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, являющийся также сопредседателем российско-северокорейской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заявил о готовности КНДР рассмотреть участие Южной Кореи в реализации проекта железной дороги от российской станции Хасан до северокорейского порта Раджин.
Со своей стороны министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с северокорейским коллегой в Москве говорил, что Россия готова продвигать трехсторонние экономические проекты с КНДР и Южной Кореей.
В пятницу руководители Северной и Южной Кореи подписали декларацию о постепенной денуклеаризации Корейского полуострова и договорились о формальном прекращении войны и заключении мирного соглашения между странами.
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